Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rüzgar türbinleri üreten Çinli şirket, ABD'ye ait ticari sırları çalmakla suçlanıyor

Pekin merkezli rüzgar türbinleri üreticisi Sinovel, yenilenebilir enerji için çözümler geliştiren ABD'li AMSC şirketine ait ticari sırları çalmaktan suçlu bulundu.
1 yıl
1,9b
1
3
Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Rüzgar türbinleri üreten Çinli şirket, ABD'ye ait ticari sırları çalmakla suçlanıyor
Tam Boyutta Gör
 

Yenilenebilir enerjiye yönelik çözümler üreten AMSC şirketi tarafından 2013 yılında, AMSC'nin en büyük müşterisi rüzgar türbinleri üreticisi Pekin merkezli Sinovel'e karşı açılan davada mahkeme son sözünü söyledi. ABD'nin Wisconsin eyaletinde görülen davada federal mahkeme dünyanın sayılı rüzgar türbinleri üreticilerinden olan Sinovel'in, fikri mülkiyet hakkı AMSC'ye ait teknolojileri çalmak suretiyle ticari hırsızlık suçunu işlediğine karar verdi. Çin ile ABD arasındaki ticari ilişkileri olumsuz yönde etkilemesi beklenen kararın ardından mahkeme şimdi Sinovel'in ödeyeceği tazminatı belirlemeye çalışıyor. 


Yazılımları ele geçirdi 

Söz konusu dava ve iki şirket arasındaki ilişki 2011 yılında Sinovel'in, rüzgar türbininden elde edilen elektriği şebekeye yönlendiren yazılımları tedarik etmek için AMSC'nin kapısını çalmasıyla başlıyor. İki şirket 2011 yılında AMSC'nin 800 milyon dolar karşılığında ürün ve hizmet sağlaması için anlaştıktan sonra iki Sinovel çalışanı bazı AMSC çalışanlarını, şirketin geliştirdiği yazılımların kaynak kodunu indirmesi için ikna etti. Daha sonra AMSC'nin teknolojine dayanarak yeni rüzgar türbinleri üreten Sinovel'in, anlaşmayı hiçe sayarak ödeme yapmayı reddetmesi üzerine AMSC, federal mahkemede şirket hakkında yasal süreç başlattı. 


Sinovel'in, ticari sırları ele geçirmek amacıyla komplo kurduğunu dile getiren Başsavcı Yardımcısı John Cronan, Sinovel'in yaptığı ticari hırsızlık nedeniyle Amerikan şirketinin neredeyse imha edildiğini belirtti. Cronan ayrıca söz konusu hırsızlıkla birlikte ABD'ye ait ticari sırların Çinli şirket tarafından yasadışı bir şekilde ele geçirildiğini de eklerken mahkeme jürisi de Cronan'dan yana karar verdi ve Sinovel'i suçlu buldu. 


Sinovel karara itiraz edecek 

2013'te başlayan suçlamalardan bugüne kadar büyük prestij kaybeden ve hisse değeri yüzde 46 oranında düşüş gösteren Sinovel'de, kararın ardından hisse değerinde yüzde 4'lük bir düşüş yaşandı. Kararın ardından açıklama yapan Sinovel, yasal haklarını ve azınlık statüsüne bağlı olan haklarını korumak için yasal yolları kullanacağını açıkladı. Federal mahkemenin verdiği kararı tanımayan Sinovel'in ilerleyen günlerde temyiz yoluna başvurması bekleniyor. 


Öte yandan federal mahkeme de Sinovel'in ödeyeceği tazminatı belirlemek için çalışmalara başlamış durumda. Adalet Bakanlığının açıklamasına göre Sinovel'in ticari sırları çalması ve AMSC'ye ödeme yapmaması nedeniyle AMSC 1 milyar doların üstünde zarara uğrarken küçülmeye gitmek zorunda kaldı ve 700 çalışanın işine son verdi. 2011'den beri hisse değerinde ciddi düşüş yaşanan AMSC'nin durumu da göz önünde bulundurulduğunda temyiz yolunun da sonuçsuz kalması halinde Sinovel'in yüklü bir tazminat ödemesi bekleniyor.


http://money.cnn.com/2018/01/25/technology/china-us-sinovel-theft-conviction/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 1 yıl
Ciddi anlamda pis bir hırsızlık bu...
Yazık olmuş AMSC ye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
isakoc 1 yıl
Bu adb'de iyice paranoyak oldu.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratai 1 yıl isakoc
isakoc
Bu adb'de iyice paranoyak oldu.

Ne paranoyasi ulan! Cinliler teknoloji hirsizliginda dunya lideri. Bilmediginiz konularda ahkam kesmeyin!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Tambu klavyesi için özel bir reklam filmi hazırlandı 1 yıl Microsoft, EA’yi satın alıyor iddiası 1 yıl Mazda'nın yeni benzinli motoru elektrikli motorlarla yarışacak 1 yıl Bayraktar TB-2 SİHA, MAM-L ile Suriye’de göreve çıktı 1 yıl Elektronik sigarada korkutucu rapor: Kanser riski ve kalp hastalıkları 1 yıl 2019 Jeep Renegade makyaj operasyonunda 1 yıl Soderbergh'in iPhone ile çektiği Unsane'in ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Volvo'nun ilk elektrikli aracı yakışıklı bir hatchback olacak 1 yıl Apple'ın kurucularından Steve Wozniak: Elon Musk'a veya Tesla'ya inanmıyorum 1 yıl Dijital kimlik ile vize ve pasaporta ihtiyaç duymadan yolculuk yapılabilir 1 yıl Sosyal ağ takipçileri satan Devumi soruşturma geçiriyor 1 yıl Alibaba ve Foxconn ortaklığından elektrikli araçlara dev yatırım 1 yıl Apple ve Spotify söz yazarlarına yüzde 44 daha yüksek ücret ödeyecek 1 yıl Apple, bir haftada 58 milyar dolar değer kaybetti! 1 yıl Ortaya çıkan kontrolcü patentleri yeni PS VR kaskına işaret ediyor 1 yıl Addlink S10 SSD incelemesi "Uygun fiyata DRAM'siz SSD deneyimi" 1 yıl Vivo Xplay 7 modeli 10GB RAM ile gelebilir 1 yıl Bitcoin'deki artış Google aramalarına bağlı olabilir 1 yıl Trump yönetimi, devlet tarafından işletilen 5G ağı oluşturabilir 1 yıl Qantas, hardal tohumundan üretilmiş biyoyakıtla uzun mesafeli uçuş gerçekleştirdi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Rüzgar türbinleri üreten Çinli şirket, ABD'ye ait ticari sırları çalmakla suçlanıyor Sonraki Golf 8'in üretimine 2019'da başlanıyor 1 yıl Dell, 13 saatlik pil ömrü sunan Chromebook 5190'ı duyurdu 1 yıl WhatsApp otomobillere geliyor: Apple CarPlay desteği 1 yıl Xiaomi’den Nirvana In Fire için özel Mi Band 2 versiyonu 1 yıl Threadripper X-Ray cihazından geçti: İşte sonuçlar! 1 yıl Zayıf iPhone X satışları Samsung’u olumsuz etkiledi 1 yıl Intel, Meltdown ve Spectre açıklarını ABD hükümetinden önce Çinli şirketlere bildirmiş 1 yıl Chrome 64 sürümü Meltdown ve Spectre açıklarına karşı önlem alıyor 1 yıl 2018 Dünyada Yılın Otomobili finalistleri belli oldu 1 yıl Araştırmacılar nemle hareket eden robot geliştirdi 1 yıl Westworld mobil oyunu geliyor 1 yıl Yeni nesil iPhone'lar 4GB RAM'e sahip olacak 1 yıl ABD endişeli: Fitness uygulaması Strava gizli askeri üsleri açığa çıkardı 1 yıl Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı ilk kez düşüşte 1 yıl Brisbane havalimanı kripto paralar ile alışveriş imkânı sunuyor 1 yıl Zivix akıllı gitarlarını daha da iyi hale getirdi 1 yıl Coolpad büyük patent mücadelesine Xiaomi’den başlıyor 1 yıl Nissan kendi kendine park edebilen terlik geliştirdi 1 yıl Yiyeceklerin kontamine olup olmadığı akıllı cihazlarla ölçülebilecek 1 yıl Elon Musk, Tesla Roadster'ını 6 Şubat'ta Mars'a gönderiyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim