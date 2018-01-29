Rüzgar türbinleri üreten Çinli şirket, ABD'ye ait ticari sırları çalmakla suçlanıyor

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Yenilenebilir enerjiye yönelik çözümler üreten AMSC şirketi tarafından 2013 yılında, AMSC'nin en büyük müşterisi rüzgar türbinleri üreticisi Pekin merkezli Sinovel'e karşı açılan davada mahkeme son sözünü söyledi. ABD'nin Wisconsin eyaletinde görülen davada federal mahkeme dünyanın sayılı rüzgar türbinleri üreticilerinden olan Sinovel'in, fikri mülkiyet hakkı AMSC'ye ait teknolojileri çalmak suretiyle ticari hırsızlık suçunu işlediğine karar verdi. Çin ile ABD arasındaki ticari ilişkileri olumsuz yönde etkilemesi beklenen kararın ardından mahkeme şimdi Sinovel'in ödeyeceği tazminatı belirlemeye çalışıyor.





Yazılımları ele geçirdi

Söz konusu dava ve iki şirket arasındaki ilişki 2011 yılında Sinovel'in, rüzgar türbininden elde edilen elektriği şebekeye yönlendiren yazılımları tedarik etmek için AMSC'nin kapısını çalmasıyla başlıyor. İki şirket 2011 yılında AMSC'nin 800 milyon dolar karşılığında ürün ve hizmet sağlaması için anlaştıktan sonra iki Sinovel çalışanı bazı AMSC çalışanlarını, şirketin geliştirdiği yazılımların kaynak kodunu indirmesi için ikna etti. Daha sonra AMSC'nin teknolojine dayanarak yeni rüzgar türbinleri üreten Sinovel'in, anlaşmayı hiçe sayarak ödeme yapmayı reddetmesi üzerine AMSC, federal mahkemede şirket hakkında yasal süreç başlattı.





Sinovel'in, ticari sırları ele geçirmek amacıyla komplo kurduğunu dile getiren Başsavcı Yardımcısı John Cronan, Sinovel'in yaptığı ticari hırsızlık nedeniyle Amerikan şirketinin neredeyse imha edildiğini belirtti. Cronan ayrıca söz konusu hırsızlıkla birlikte ABD'ye ait ticari sırların Çinli şirket tarafından yasadışı bir şekilde ele geçirildiğini de eklerken mahkeme jürisi de Cronan'dan yana karar verdi ve Sinovel'i suçlu buldu.





Sinovel karara itiraz edecek

2013'te başlayan suçlamalardan bugüne kadar büyük prestij kaybeden ve hisse değeri yüzde 46 oranında düşüş gösteren Sinovel'de, kararın ardından hisse değerinde yüzde 4'lük bir düşüş yaşandı. Kararın ardından açıklama yapan Sinovel, yasal haklarını ve azınlık statüsüne bağlı olan haklarını korumak için yasal yolları kullanacağını açıkladı. Federal mahkemenin verdiği kararı tanımayan Sinovel'in ilerleyen günlerde temyiz yoluna başvurması bekleniyor.





Öte yandan federal mahkeme de Sinovel'in ödeyeceği tazminatı belirlemek için çalışmalara başlamış durumda. Adalet Bakanlığının açıklamasına göre Sinovel'in ticari sırları çalması ve AMSC'ye ödeme yapmaması nedeniyle AMSC 1 milyar doların üstünde zarara uğrarken küçülmeye gitmek zorunda kaldı ve 700 çalışanın işine son verdi. 2011'den beri hisse değerinde ciddi düşüş yaşanan AMSC'nin durumu da göz önünde bulundurulduğunda temyiz yolunun da sonuçsuz kalması halinde Sinovel'in yüklü bir tazminat ödemesi bekleniyor.

http://money.cnn.com/2018/01/25/technology/china-us-sinovel-theft-conviction/index.html