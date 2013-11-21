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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tumblr güncellendi: iOS 7 tasarımı ve daha fazlası

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
450
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Tumblr güncellendi: iOS 7 tasarımı ve daha fazlası

Yahoo tarafından yakın zamanda satın alınan Tumblr, iOS platformundaki aynı isimli uygulamasını iOS 7 desteğiyle güncelledi.

iOS 7'nin tasarım anlayışıyla yeniden tasarlanan Tumblr, arayüz değişikliğinin yanı sıra son kullanımı kolaylaştıracak bazı önemli yenilikleri beraberinde getiriyor. Bunlar; yeni gönderi oluşturma ekranı, yeni gönderi seçici, yeni hızlı bloglama ve etiket otomatik tamamlama desteği...

Ücretsiz olan Tumblr'ın App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Tumblr - Tumblr


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