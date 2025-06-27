App Store'da yeni dönem: AB için kurallar değişiyor

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Tam Boyutta Gör Apple, Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında App Store politikalarını yeniden düzenledi. Yeni dönemde geliştiriciler, uygulamaları aracılığıyla harici bağlantılar verebilecek, kullanıcıları alternatif ödeme yöntemlerine yönlendirebilecek ve promosyonlarını dış platformlar üzerinden duyurabilecek.

App Store'dan ödeme zorunluluğu kalkmıştı

Yeni yapılan duyuruya göre, AB'de bulunan geliştiriciler artık birden fazla bağlantıya izin veriliyor ve bu bağlantıları kendi tasarladıkları kullanıcı arayüzüyle sunabiliyor. Apple’ın kullanıcıları harici bağlantılardan caydırmak için kullandığı uyarı ekranları da artık ilk etkileşimden sonra otomatik olarak devre dışı bırakılabilecek. Ancak Apple, bu esnekliğe karşılık yeni bir ücret politikası da hayata geçiriyor.

"Core Technology Commission" adı altında getirilen sistemle, App Store dışında gerçekleşen her satın alma için %5 komisyon uygulanacak. Bunun yanında, her yıl 1 milyon indirimi aşan uygulamalar için 0,50 euro tutarında indirme başına "Core Technology Fee" alınmaya devam edecek. Ayrıca, uygulamayı ilk kez indiren kullanıcıların yaptığı harici alışverişler için ilk altı ay boyunca %2 oranında ek "ilk edinim" ücreti alınacak.

App Store devasa bir ekonomi yarattı 2 hf. önce eklendi

Apple aynı zamanda geliştiricilere iki farklı Store Hizmetleri ücreti seçeneği sunmaya başlıyor. Yeni sistemde geliştiriciler, her uygulama için üç ayda bir olmak üzere iki kademeden birini seçebilecek:

1. Kademe: Yalnızca %5 komisyon alınıyor, ancak otomatik güncellemeler, arama önerileri ve performans ölçümleri gibi pek çok App Store hizmetine erişim kısıtlanıyor.

Yalnızca %5 komisyon alınıyor, ancak otomatik güncellemeler, arama önerileri ve performans ölçümleri gibi pek çok App Store hizmetine erişim kısıtlanıyor. 2. Kademe: Geliştiriciler %13 komisyon (%10 küçük işletmeler için) ödeyerek tüm App Store özelliklerinden tam olarak faydalanabiliyor.

Aslına bakacak olursak, bu değişikliklerin ardında, Avrupa Komisyonu'nun Apple'a Nisan ayında uyguladığı 500 milyon euroluk ön para cezası bulunuyor. Komisyon, Apple'ın kullanıcıları alternatif ödeme yöntemlerinden uzaklaştırmasını ve yönlendirmeleri engellemesini rekabete aykırı bulmuştu. Apple, karara gizlilik gerekçesiyle itiraz ettiyse de bu, Komisyon'u ikna etmeye yetmedi.

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App Store'da yeni dönem: AB için kurallar değişiyor

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