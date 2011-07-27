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Türk Telekom: Motorola Xoom'un tamamını sattık

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,3b
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23
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Türk Telekom: Motorola Xoom'un tamamını sattık
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Android 3.0 işletim sistemini kullanan ilk tablet olarak Şubat ayında satışa sunulan Motorola Xoom, ülkemiz pazarına Türk Telekom tarafından getirilmiş ve Cem Yılmaz'ın oynadığı reklam filmiyle büyük yankı uyandırmıştı. "Doğa Dostu İletişim" konseptini geliştiren ve karbon salınımını düşürmek için önemli adım atamlar atan Türk Telekeom, bu konudaki çalışmalarını özel bir etkinlik ile basın mensuplarına anlattı.

Aynı toplantıda sohet etme şansı yakaladığımız Türk Telekom Genel Müdürü Gökhan Bozkurt, ilk etapta pazara sundukları 5000 civarında Xoom'un tamamını sattıklarını, yakında yeni bir parti daha getireceklerini belirtti. Tablet bilgisayarlar için daha fazla yatırım yapacaklarını söyleyen Bozkurt, her gün yeni bir üreticinin kapılarını çaldığını, isim vermemekle birlikte yakında farklı markaların tabletlerini de sunacaklarını söyledi.

Yürüttüğü reklam kampanyası ve yaygın bayi ağı ile Motorola'nın Türkiye'deki marka kimliğine ciddi katkı yapan Türk Telekom'da yetkililer, sadece cihazlar ile yetinmeyeceklerini ve içerik tarafına da yatırım yapacaklarını ifade etti. Aynı toplantıda Türk Telekom, başlattığı sürdürülebilir enerji dönüşümü programı sayesinde her yıl 5.400 hektarlık bir ormanın azaltacağı kadar karbon emisyonunu engelleyeceklerini açıkladı. 
Türk Telekom: Motorola Xoom'un tamamını sattık
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worldwidewild 8 yıl en beğenilen
batıyoz ölüyoz cepde para yok diyenlere inanmayacam artık.

, araba satışları tavan
beyaz eşya satışlarıda öyle, kredi kartı harcamaları ülke bütcesine yakın. Çok yaşa ekonomik düzelme ... peeehhh
neden hep altta kalan ben oluyom.


batıyoz ölüyoz cepde para yok diyenlere inanmayacam artık., araba satışları tavanbeyaz eşya satışlarıda öyle, kredi kartı harcamala...
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karizma8243 8 yıl
bu taplet olayı cok saçma bence biraz daha beklerseniz zaten bu cep telefonları aynı işlemi görecek düzeye gelecek belkide var
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Capt. Awesome 8 yıl
DonanımHaber sitesinde bile 30 bin! tane iPad'i olan kullanıcı olduğunu düşünürsek (Bunu ben söylemiyorum DH Yönetimi söylüyor) 5000 çok az Türk Telekom için.
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arel.gr 8 yıl
worldwidewild
batıyoz ölüyoz cepde para yok diyenlere inanmayacam artık.

, araba satışları tavan beyaz eşya satışlarıda öyle, kredi kartı harcamaları ülke bütcesine yakın. Çok yaşa ekonomik düzelme ... peeehhh neden hep altta kalan ben oluyom.



3 yil onceki € refahindaki,tereddutlunun supheleri gibi !
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eeevrim 8 yıl
81 İl,her ilde ortalama 5 tane ttnet bayisi olsa 405 bayi eder her bayi 12 adet tablet satabilmiş demektir.2 aydır bu tarifenin olduğu da düşünülürse ayda 6 tane satabilmişler yada kakalaya bilmişler...hesap ortada bana kalırsa bu övünülecek kadar iyi bir başarı değil...taktir sizin...
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OverClocK1ng 8 yıl eeevrim
eeevrim

81 İl,her ilde ortalama 5 tane ttnet bayisi olsa 405 bayi eder her bayi 12 adet tablet satabilmiş demektir.2 aydır bu tarifenin olduğu da düşünülürse ayda 6 tane satabilmişler yada kakalaya bilmişler...hesap ortada bana kalırsa bu övünülecek kadar iyi bir başarı değil...taktir sizin...


İnan ki o bayilerin %10 u bile 1 tane satmamıştır.

Satan Türk Telekon. Faturasını da telefona yansıttığı için genelde almak isteyen Türk Telekom'a gidip alıyor.
Ama açıkçası 5000 tane rakam az. Zaten TT bu ürünü denemek amaçlı az adette getirmiştir. Şimdiki partide adeti arttıracaktır...
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napolyon94 8 yıl
Tablet pc sadece hevestir ici bostur
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OverClocK1ng 8 yıl
Cihazın fiyatında 100 veya yanlış hatırlamıyorsam 150$ civarı bir indirim olmuştu geçenlerde. Hadi TT elindekileri eski fiyattan aldı diyelim ve sattı. Şimdi yeni parti geliyor. Bakalım o fiyat düşüşünü yansıtacaklar mı fiyata yoksa yanında bir şey mi hediye falan edecekler yoksa tahmin ettiğim gibi aynı fiyattan satıp bir güzel söğüşlemeye devam mı edecekler.
170 ile 250 lira arasında bir para yapıyor Motorola tarafından yapılan indirim. Yansıtacaklarını sanmıyorum ne de olsa satıyor ama bakalım. Belki de 2. parti yi daha ucuz alıp daha fazla kâr edecekleri için getiriyorlardır...
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El_domingo 8 yıl
cihaza diyecek bir sey yok ama telekomun fiyatları acayip yuksek...buna ragmen milleti de anlamak mumkun değil bu fiyata nasıl satın alıyolar bu urunu..??
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NDS 8 yıl
ben olsam bunu almak yerine Asus eee pad transformer alırım dock'uyla beraber...
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Lepanto 8 yıl
Altı üstü 5000 tane satmışlar, büyütmenin anlamı yok...
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invisible 8 yıl Lepanto
Lepanto

Altı üstü 5000 tane satmışlar, büyütmenin anlamı yok...


5000*1500=7,5 Milyon Tl ( Kaba hesapla) 1 Ayda.
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darkaura 8 yıl
motorola xoom donanim olarak gercekten cok basarili bir tablet ama isin yazilim kismi tablet androidde henuz oturmus degil. henuz olgunlasmamis bir sisteme bu kadar para vermesi hic mantikli degil. samsung galaxy tab 1700tl den cikmisti simdi 800-900tl. android tan henuz oturmadigi icin hemen yarin yeni modeller cikacak ve xoom'uda ayni duruma dusurecek belli. hele ttnet fiyatiyla 36ay taksit bu fiyati verenlere cok uzuluyorum. daha taksitleri bitmeden ellerinde cihaz eskiyip, gecmis yetersiz teknoloji olacak.
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Bl00dyHell 8 yıl
Fiyatı biraz fazla olsa da güzel tablet.
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