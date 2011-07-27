Türk Telekom: Motorola Xoom'un tamamını sattık

Android 3.0 işletim sistemini kullanan ilk tablet olarak Şubat ayında satışa sunulan Motorola Xoom, ülkemiz pazarına Türk Telekom tarafından getirilmiş ve Cem Yılmaz'ın oynadığı reklam filmiyle büyük yankı uyandırmıştı. "Doğa Dostu İletişim" konseptini geliştiren ve karbon salınımını düşürmek için önemli adım atamlar atan Türk Telekeom, bu konudaki çalışmalarını özel bir etkinlik ile basın mensuplarına anlattı.





Aynı toplantıda sohet etme şansı yakaladığımız Türk Telekom Genel Müdürü Gökhan Bozkurt, ilk etapta pazara sundukları 5000 civarında Xoom'un tamamını sattıklarını, yakında yeni bir parti daha getireceklerini belirtti. Tablet bilgisayarlar için daha fazla yatırım yapacaklarını söyleyen Bozkurt, her gün yeni bir üreticinin kapılarını çaldığını, isim vermemekle birlikte yakında farklı markaların tabletlerini de sunacaklarını söyledi.





Yürüttüğü reklam kampanyası ve yaygın bayi ağı ile Motorola'nın Türkiye'deki marka kimliğine ciddi katkı yapan Türk Telekom'da yetkililer, sadece cihazlar ile yetinmeyeceklerini ve içerik tarafına da yatırım yapacaklarını ifade etti. Aynı toplantıda Türk Telekom, başlattığı sürdürülebilir enerji dönüşümü programı sayesinde her yıl 5.400 hektarlık bir ormanın azaltacağı kadar karbon emisyonunu engelleyeceklerini açıkladı.