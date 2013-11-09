Türk Telekom'dan ayda 1 TL'den başlayan fiyatlarla Asus tabletler

Ülkemizin önde gelen servis sağlayıcılarından Türk Telekom, bireysel ve kurumsal tüm müşterilerinin uygun fiyatlı tablet sahibi olmalarını sağlayan yeni tablet kampanyasını başlattı. Türk Telekom'un yeni kampanyası sayesinde Asus'un tabletlerine 1 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilmek mümkün.

Türk Telekom'un yeni kampanyasında tabletlere tarife ile bağımlı ya da tarifeden bağımsız olarak belirlenen ücretler, telefon faturasına yansıtılıyor. Aralarında Windows 8.1 işletim sistemli Transformers 10'un da yer aldığı Asus'un üç farklı tabletin dahil olduğu kampanya çerçevesinde belirlenen ücretler şöyle:

Asus MemoPad 7"Android: Dört Dörtlük pakete ek ayda 1TL X 24 ay taksit ya da tarife bağımsız ayda 15TL X 24 ay taksit

Asus MemoPad 10" Android:; Tarife Bağımsız ayda 24TL X 24 Ay taksit

Asus Transformers 10" Windows 8.1: Tarife bağımsız ayda 49TL X 24 ay ya da 36TL X 36 ay taksitle

Kampanya hakkında detaylı bilgiye www.turktelekom.com.tr adresinden ya da Türk Telekom bayi ve ofislerinden ulaşabilirsiniz.