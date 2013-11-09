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Türk Telekom'dan ayda 1 TL'den başlayan fiyatlarla Asus tabletler

5 yıl
2,8b
1
31
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Türk Telekom'dan ayda 1 TL'den başlayan fiyatlarla Asus tabletler

Ülkemizin önde gelen servis sağlayıcılarından Türk Telekom, bireysel ve kurumsal tüm müşterilerinin uygun fiyatlı tablet sahibi olmalarını sağlayan yeni tablet kampanyasını başlattı. Türk Telekom'un yeni kampanyası sayesinde Asus'un tabletlerine 1 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilmek mümkün.

Türk Telekom'un yeni kampanyasında tabletlere tarife ile bağımlı ya da tarifeden bağımsız olarak belirlenen ücretler, telefon faturasına yansıtılıyor. Aralarında Windows 8.1 işletim sistemli Transformers 10'un da yer aldığı Asus'un üç farklı tabletin dahil olduğu kampanya çerçevesinde belirlenen ücretler şöyle:

Asus MemoPad 7"Android: Dört Dörtlük pakete ek ayda 1TL X 24 ay taksit ya da tarife bağımsız ayda 15TL X 24 ay taksit

Asus MemoPad 10" Android:; Tarife Bağımsız ayda 24TL X 24 Ay taksit

Asus Transformers 10" Windows 8.1: Tarife bağımsız ayda 49TL X 24 ay ya da 36TL X 36 ay taksitle

Kampanya hakkında detaylı bilgiye www.turktelekom.com.tr adresinden ya da Türk Telekom bayi ve ofislerinden ulaşabilirsiniz.


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haymatloshan 5 yıl en beğenilen
Öyle bir link vermişsiniz ki bilgi almak için, samanlıkta iğne aratıyorsunuz resmen.Paket içinde internet olacak mı?Bu aletler 3g destekliyor muydu?
1 Yanıt Yanıtla +18
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@koray.tekler 5 yıl
Değmez
Tırışkadan bir tablet için TTNET e 24 ay bağlanamam
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landmoon 5 yıl


Örneği basitleştireyim mesela Ev Avantaj 100 dört dörtlük kullanıyorsun yani yaklaşık 33tl 1100 dk konuşuyorsun

+1 tl verirsen 1 tablet (tablet 24 tl ye geliyor)
+16 tl verirsen 2 tablet (2 tablet 384 tl ye geliyor)

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Polifemus 5 yıl
kesinlikle degmez
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DjarumBlack- 5 yıl
Devam ediyor mu arkadaşlar bu kampanya bilgisi olan ?
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TeNNiSeR 5 yıl DjarumBlack-
Djarum Black-

Devam ediyor mu arkadaşlar bu kampanya bilgisi olan ?

Mart sonuna kadar devam ediyor.
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thall 5 yıl
Kampanya devam ediyor mu?
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juske 5 yıl
Tableti alan Hacılar jet modem, wınn , vodem bunları destekliyomu bu aletler ?
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kaan_2142 5 yıl
hd 7 tabletler gelmiş arkadaşlar yarın gidip alıcam :))) sonunda!
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ByRemake 5 yıl
Hd 7 alabilen varmi Bursada merkez dahil yok.
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kaan_2142 5 yıl
istanbulun hiçbir yerinde yok.Gelirmi kimse bilmiyor.
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Fenomenon 5 yıl
halihazirda sabit telefon kullananlar icin, 7" tablette 1 gb ram varsa alinabilir.
ayrica hala yok ipad yok mipad diyenler var
arkadasim şaka falan misiniz
herkes tablete 1000+ TL vermek zorunda degil
suan en kiytirik bir portatif dvd oynatici bile 150-200 TL
hic bisey yapmazsan film izle yine işe yaramis olur
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kaan_2142 5 yıl
Cihaz alan varmı.Ben 7'' hd alıcam fakat bu cihaz sadece 4*4 taahhütte geçiyor 2*24 diye.Ayrıca hiçbir şubedede yok diğer cihazlar var ama.(istanbul'da aradım)
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Ciddiyetsiz 5 yıl
@koray.tekler
Değmez Tırışkadan bir tablet için TTNET e 24 ay bağlanamam

yanlış anlaşılma olmuş sanırım. çünkü kampanya TTNET değil TÜRK TELEKOM tarafından sağlanıyor. yani internet ile değil telefon hattı ile...
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beyazejder 5 yıl
tam istediğim gibi kampanya olmuş 2 tl çok değil zaten telefon hattını çok kullanmıyordum şimdi bi işe yarayacak :) sizce Asus MemoPad HD7 gb 8 versiyonu almak mantıklı mı yoksa diğer seçenekleri mi düşüneyim ?

Tablet almayı düşünüyordum nakit param yoktu daha sonraki tarihlere erteliyordum ama şimdi fırsat ayağıma geldi :)
bu tableti kullanım amacım
1 internette kullanmayı düşünüyorum
2 flim ve dizi izlemek için
3 pdf ve dökümanları okumak için
bazende oyun oynaya bilirim gb 8 olması sorun olur mu bu arada
kısacası kullanım amacım bunlar

bu iki paketden birini seçeceğim
Ev Avantaj 100 DÖRT DÖRTLÜK:

Paket Ücreti

Aylık Tarife Ücreti (KDV ve ÖİV dahil): 32,90 TL
Paket Tanımı:

Aylık paket ücretine [100 Şİ/ŞA -1000 dakika Şİ/ŞA/GSM/MA 1.KADEME] dahildir.
100 dk/ay Şİ/ŞA ve 1000 dak/ay Şİ/ŞA/GSM/MA 1.KADEME görüşmesini ayrı ayrı yapabilir.
1100 Dak/ay Şİ/ŞA görüşmeleri yada;
1000 dak/ay GSM yada MA 1.KADEME görüşmesi yapabilir.
Diğer tüm arama yönleri için arama fiyatları ÜCRET Tablosunda, Ev Avantaj 100 tarifesi ile aynı olarak yer almaktadır.
Ev Avantaj 200 DÖRT DÖRTLÜK:
Paket Ücreti

Aylık Paket Ücreti (KDV ve ÖİV dahil): 37,90 TL (Vergiler Dahil ve Hariç Ücretler Özet Tabloda Yer Almaktadır.)
Paket Tanımı:

Aylık paket ücretine [200 Şİ/ŞA -1000 dakika Şİ/ŞA/GSM/MA 1.KADEME] dahildir.
200 dk/ay Şİ/ŞA ve 1000 dak/ay Şİ/ŞA/GSM/MA 1.KADEME görüşmesini ayrı ayrı yapabilir.
1200 Dak/ay Şİ/ŞA görüşmesi yapabilir.
1000 dak/ay GSM yada MA 1.KADEME görüşmesi yapabilir.
Diğer tüm arama yönleri için arama fiyatları ÜCRET Tablosunda, Ev Avantaj 200 tarifesi ile aynı olarak yer almaktadır.

Kampanya ile ilgili linkler

turktelekom.com.tr/...
turktelekom.com.tr/...
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@koray.tekler 5 yıl
Değmez
Tırışkadan bir tablet için TTNET e 24 ay bağlanamam
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haymatloshan 5 yıl en beğenilen
Öyle bir link vermişsiniz ki bilgi almak için, samanlıkta iğne aratıyorsunuz resmen.Paket içinde internet olacak mı?Bu aletler 3g destekliyor muydu?
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Master_Evil 5 yıl
ipad varken
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