Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Turkcell MaxiIQ video inceleme

6 yıl
3,3b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videomuzda Turkcell'in Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemli tableti MaxiIQ'yu merak edilen yönleriyle sizler için değerlendirdik.


En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Doit 6 yıl en beğenilen
En ucuz durumda 24x59 tl ile 1400 tllik fiyatı var.Bir tablete 1400 veriyorsam neden? maxiIQ alayım.Bütün mobil şirketler aynı hatayı yapıyor.Kendi adları ile çıkardıkları telefonları, tabletleri apple,samsung markalarının fiyatlarına satıyorlar.Eğer bir tablete 1400 vericeksem gider ipad alırım.
En ucuz durumda 24x59 tl ile 1400 tllik fiyatı var.Bir tablete 1400 veriyorsam neden? maxiIQ alayım.Bütün mobil şirketler aynı hatayı yapıyor.Kendi adları ile ç...
Devamını Gör
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
urzais 6 yıl
bir derginin internet sitesindede inlemesi var ve ne hikmetse söz birliği edilmişcesine tabletin pilinin kapasitesinden bahsedilmiyo o site işte uzun süre gidiyo diyo burda 9 saate kadar dayanıyo diyo. donanimhaber inceleme yaptı madem bunu onaylar mı hakikanten 9 saate kadar dayanır mı bu tablet donanimhaber ilk haberinde pil kapasitesini 3150 olarak belirtmişti neden bu incelemede bundan bahsetmiyo.bilmediğimiz bir pil teknolojisi mi geliştirildide 10" tablet 3150 lik pille 9 saat dayanıyor diğer üreticiler deli mi 9000 8000 binlik piller kullanıyor.
ama turkcelli takdir ediyorum pil kapasitesinden tek kelime bile bahsettirmiyor buda onların gücü olsa gerek
saygılar
bir derginin internet sitesindede inlemesi var ve ne hikmetse söz birliği edilmişcesine tabletin pilinin kapasitesinden bahsedilmiyo o site işte uzun süre gidiy...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DraGonS 6 yıl
5 yıl önceki donanımhaber haberleriyle, vidyo incelemeleriyle şimdiki donanımhaber haberleriyle vidyoları arasında çok fark var. Ama iyi yönde olduğunu düşünmüyorum. Güvenilirlik çok önemli birşey. Bunu kaybetmeniz sizin zararınıza bizim değil.
5 yıl önceki donanımhaber haberleriyle, vidyo incelemeleriyle şimdiki donanımhaber haberleriyle vidyoları arasında çok fark var. Ama iyi yönde olduğunu düşünmü...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
şarkının adını bilen var mı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MURATSPLAT 6 yıl
Türk malı diye gaza gelip almayın. Bu hikaye ile KOÇ, SABANCI ve niceleri milyarlık oldu.

Turkcell kim ki teknoloji üretsin. Bunu vestel gibi türk markaları bile yapamıyor. Yurtdışından getirirler, bizimkiler becerebilirse dış kasasını yapar. Ama o dış kasa bir kaç ayda ne tesadüftür ki dökülmeye başlar.

Türk markalarının hepsi, bizim elektronikçi abimizin söylediği gibi, orjinal Çin malıdır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kasim33 6 yıl
tasarım çok kaba geldi bana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eScapeeXc 6 yıl
LesEnfantsTerribles
eScapeeXc Sponsordan gelen kesin emir ile Turkcell MaxiIQ tablet kotu donanima ragmen mukemmel tanitilacak! 2 sene once tanitilan donanim kullanilmis fakat Kagan hala guclu donanim diyor. Hayir, ayni donanim baska bir tablette olsa eski donanim der, takilmalar cok der, zart der zurt der. Turkcell olunca neden mukemmel oldu bu tablet? Arada ayda yilda belki takiliyor demis birde! Klavyesi mukemmelmis? Haa? Bildigin stock android klavyesi o, nesi mukemmel? Her incelemede swiftkey i ovup duruyodunuz, simdi ne degisti? Donanim haber bu inclemede 10 uzerinden 9 vermis, benim bu incelemede donanim habere notum 10 uzerinden 0.5. Pehh.. Mesut bey, bu mesajimi silin, tamam mi? Sizi kotuledim sonucta! Gonul ister ki baska bir teknoloji platformuna gecis yapayim ama sansa bak ki o b.k attigimiz Microsoft tekeli gibisiniz sizde. Baska alternatif yok.
Selamlar, birincisi adım Kagan değil Kaan bununla başlamak istedim. 2 Senelik demiş oldugun donanım hala performans testlerinde iyi ve oyunlarda belirli düzeyde tatmin edicilik sunuyor güçlüdür.. Aynı donanıma sahip olan baska bir cihaza kötü dediğimi hatırlamıyorum. Sizin kafanızdaki algı şöyle incelenen Türk markasıysa veya ülkemizde ki bir firmaya ait ürünse kesin altında bişeyler var kesin para kesin sponsor vs dönmüştür. Bu tarz ithamlar için 1 varsayım üzerine gidilmez 2 beni, mesutu erdiyi ve enderi kişisel olarak tanıyor olman gerekir ki acaba yapıyorlar mı böyle şeyler diye. klavye stock klavye mi değilmi Türkçe karakterler ve ek olarak ortadan ekranın sagına ve soluna ayırabilme gibi özelliklerle tekrar bak. Hayatımda HİÇ swiftkey kullanmadım, kullanmayı düşünmüyorumda, smart keyboard ve thumb keyboard tercihim ve değişmezimdir. Burda bile boşa mücadelen belli oluyor. Mesut, ben veya başka biri bu yorumunu silmeyecek öyle bişey yapıp koz vermeye gerek duymuyoruz asla. Görüntüler ortada benchmark skorları ortada oyunlarda ne yapıyor ortada.. Senin veya senin ayarındakilerin kurduğu gibi bi durum olsa kamera (fotoğraf ve video) kısmına hiç değinmeden geçerdik diye düşünüyorum Son olarak şunu da belirtmek isterim ilk kez bu tonda bir yanıt veriyorum umarım tek ve son olur... yine de SAYGILAR K A A N

Ben sadece senin bu incelemene yorumda bulunmadim. Benim yorumu mu anlayarak okusaydin anlardin bunu. En azindan son bitis kismini -hani kalin yazdigim- anlasaydin bile bu yorumunu yazmazdin. Seni sahsen tanimiyorum, veya forumda ki herhangi bir editoru vs. Gerek de yok. Bill Gates'i de tanimiyorum, Steve Jobs'u da tanimiyodum. Sen yorumda bulundugun her firmanin CEO'sunu mu taniyosunda, ne yapmaya calistiklari hakkinda yorumda bulunuyosun. Bulunma o zaman. Turkcell hakkinda yorumda bulunma. Cumleye basladigim gibi, benim elestrim sana degil, donanimhaber ailesine. Swiftkey i sen kullanmiyo olabilirsin, favori programinda pek .... degil acikcasi. Erdi veya Mesut bey, herhangi biri. Sen ustune alinmissin da, hepinizin anlamasi gereken birseydi bu. Iki gun once Xperia Z incelemesi yapildi. Sasirdim acikcasi. Hem 55 dakika hem de objektif bir incelemeydi. Keske hep boyle olsaniz! Bana tegrayi savunuyosun, yok benchmarklarda hala ust seviyeymis. Somut orneklerle gelmen sacma bir kere, yorumumda ki esas alintiyi alamamissin sen. Sanki sadece bu yorum icin elestride bulundum. Cahil insanlar desem, degilsiniz, hepiniz benden zekisiniz belkide, ama mesaji anlamaman sasirtici. Neyse ismi KAAN arkadasim, sen devam et somut orneklere. Ama kendine de objektif ol. Ben senin hic mi hic umurunda degilim sonucta, ayni sekilde sende benim. Elestriyi de sahsina ozel olarak alma, genel bir itham, suclama, elestri bu..
Saygilar benden..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 6 yıl
tabletin bir eksiği yok ama açıkcası trcell e guvenip 1400 tl vermem.tabletlerde donanım özellikleri genelde aynı önemli olan verdiği yazılım desteği ve satış sonrası hizmetdir.Adına gıcık bişey isminden soğudum varmı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Adamlar emek veriyor , bişeyler yapmaya çalışıyor bizimkiler anca kötülesin !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teddybear01 6 yıl
Tegra 3 gibi işlemciye 3000 Miliamper bide 10 inç ekran.1400 Tl insan dolandırmak bu olsa gerek.Bravo turkcell
Bu arada herkesin genel sorunu bu.Çoğu site taraflı davranıyor , turkcelle ortaklık kurup incelemeden yuksek puanlar verip, kötü özeliklerinden bahsetmeyip parayı kopartıyorlar.Ama bunu Donanımhberden beklemezdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
urzais 6 yıl
"Türk markasıysa veya ülkemizde ki bir firmaya ait ürünse" herkez ticaret yapma hakkına sahip bu ülkede ve herkez para verip ürününün tanıtımını yaptırır kimse buna itiraz edemez burdaki tanıtım parayla yaptırılmıştır iddiasıda yoktur ama bu ürünün çinde yaptırıldığıda aleni bir gerçektir üstüne turkcell yazdırmakla marka olunmaz. kötüdür kısmına gelelim polypad var yeğenimde çinde yaptırmışlar ve pillerinin kapasitesini yazmışlar cihazın kutusuna.
saygılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dockhanger 6 yıl
bu da androıd bu da tabak porselen yemek takımı yeni evliler için ideal prototip
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dockhanger 6 yıl
türkcell deyince kazık faturalar dan baska bişi aklıma gelmiyor
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JohnLord 6 yıl
Parayı almışlar incelemeyi yapmışlar susun izlemeden çıkın :(
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bingbang86 6 yıl JohnLord
JohnLord

Parayı almışlar incelemeyi yapmışlar susun izlemeden çıkın :(

fiyatı bana biraz yüksek geldi aynı özelliklerde farklı markalar var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
isoomail 6 yıl JohnLord
JohnLord

Parayı almışlar incelemeyi yapmışlar susun izlemeden çıkın :(

Siteyi abone sistemine geçiriyoruz. yıllık 50 euro verin dense kaç kişi verir? :)
....
Evet, sessizlikten anlıyorum ki böyle incelemeleri göreceğiz daha. Reklam ve paraya ihtiyaç varsa söylemek istediğin herşeyi söyleyemezsin. O incelemeyi sen ben de yapsak söyleyemeyiz.
Ama donanımhaber editörleri yine de olabilecek düzeyde samimi insanlar. Yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalışıyorlar.

Turkcell olsun vodafone olsun fark etmiyor. Bu tarz cihazları, cep telefonlarını hem 24 aylık taahhütler ile satıyorlar. Hem de piyasa fiyatının üzerine veriyorlar. Ama bakıyorsun ki satın alan var kardeşim. Ben bunu anlamıyorum. Kimse kontratlı alışveriş yapmasa. Satın aldığı şeyin fiyatını iyi incelese firmalar da daha rekabetçi fiyatlara ürün sunarlar.
Ayda iki üç kere turkcellden cep telefonu almak isteyenlerle karşılaşıyorum. Piyasa fiyatını anlatıyorum. Turkcell'in 24 aylık kontrat yapıp seni bağlamasına rağmen ürünü daha fazla fiyata veriyor diyorum. internetli paketlerde internet fiyatını en üst tarifeden fiyata ekliyor diyorum. Ama yine de alınıyor. En büyük gerekçe de şu: "Kredi kartım yok. şimdi başka türlü alamam. faturayla birlikte gelsin işte" :))

Özetle; alan olduğu, kontrat imzalamaya hevesli insanlar olduğu müddetçe fahiş fiyatlı kontratlı teklifler bitmez...

Edit: imla
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
12,7b izlenme · 23 sa. yeni video
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,2b izlenme · 2 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,5b izlenme · 3 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim