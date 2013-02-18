Turkcell MaxiIQ video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
|şarkının adını bilen var mı :)
| Türk malı diye gaza gelip almayın. Bu hikaye ile KOÇ, SABANCI ve niceleri milyarlık oldu.
Turkcell kim ki teknoloji üretsin. Bunu vestel gibi türk markaları bile yapamıyor. Yurtdışından getirirler, bizimkiler becerebilirse dış kasasını yapar. Ama o dış kasa bir kaç ayda ne tesadüftür ki dökülmeye başlar.
Türk markalarının hepsi, bizim elektronikçi abimizin söylediği gibi, orjinal Çin malıdır.
|tasarım çok kaba geldi bana
LesEnfantsTerribles
Ben sadece senin bu incelemene yorumda bulunmadim. Benim yorumu mu anlayarak okusaydin anlardin bunu. En azindan son bitis kismini -hani kalin yazdigim- anlasaydin bile bu yorumunu yazmazdin. Seni sahsen tanimiyorum, veya forumda ki herhangi bir editoru vs. Gerek de yok. Bill Gates'i de tanimiyorum, Steve Jobs'u da tanimiyodum. Sen yorumda bulundugun her firmanin CEO'sunu mu taniyosunda, ne yapmaya calistiklari hakkinda yorumda bulunuyosun. Bulunma o zaman. Turkcell hakkinda yorumda bulunma. Cumleye basladigim gibi, benim elestrim sana degil, donanimhaber ailesine. Swiftkey i sen kullanmiyo olabilirsin, favori programinda pek .... degil acikcasi. Erdi veya Mesut bey, herhangi biri. Sen ustune alinmissin da, hepinizin anlamasi gereken birseydi bu. Iki gun once Xperia Z incelemesi yapildi. Sasirdim acikcasi. Hem 55 dakika hem de objektif bir incelemeydi. Keske hep boyle olsaniz! Bana tegrayi savunuyosun, yok benchmarklarda hala ust seviyeymis. Somut orneklerle gelmen sacma bir kere, yorumumda ki esas alintiyi alamamissin sen. Sanki sadece bu yorum icin elestride bulundum. Cahil insanlar desem, degilsiniz, hepiniz benden zekisiniz belkide, ama mesaji anlamaman sasirtici. Neyse ismi KAAN arkadasim, sen devam et somut orneklere. Ama kendine de objektif ol. Ben senin hic mi hic umurunda degilim sonucta, ayni sekilde sende benim. Elestriyi de sahsina ozel olarak alma, genel bir itham, suclama, elestri bu..
Saygilar benden..
|tabletin bir eksiği yok ama açıkcası trcell e guvenip 1400 tl vermem.tabletlerde donanım özellikleri genelde aynı önemli olan verdiği yazılım desteği ve satış sonrası hizmetdir.Adına gıcık bişey isminden soğudum varmı
|Adamlar emek veriyor , bişeyler yapmaya çalışıyor bizimkiler anca kötülesin !
|Tegra 3 gibi işlemciye 3000 Miliamper bide 10 inç ekran.1400 Tl insan dolandırmak bu olsa gerek.Bravo turkcell
Bu arada herkesin genel sorunu bu.Çoğu site taraflı davranıyor , turkcelle ortaklık kurup incelemeden yuksek puanlar verip, kötü özeliklerinden bahsetmeyip parayı kopartıyorlar.Ama bunu Donanımhberden beklemezdim.
| "Türk markasıysa veya ülkemizde ki bir firmaya ait ürünse" herkez ticaret yapma hakkına sahip bu ülkede ve herkez para verip ürününün tanıtımını yaptırır kimse buna itiraz edemez burdaki tanıtım parayla yaptırılmıştır iddiasıda yoktur ama bu ürünün çinde yaptırıldığıda aleni bir gerçektir üstüne turkcell yazdırmakla marka olunmaz. kötüdür kısmına gelelim polypad var yeğenimde çinde yaptırmışlar ve pillerinin kapasitesini yazmışlar cihazın kutusuna.
saygılar
|bu da androıd bu da tabak porselen yemek takımı yeni evliler için ideal prototip
|türkcell deyince kazık faturalar dan baska bişi aklıma gelmiyor
|Parayı almışlar incelemeyi yapmışlar susun izlemeden çıkın :(
JohnLord
fiyatı bana biraz yüksek geldi aynı özelliklerde farklı markalar var
JohnLord
Siteyi abone sistemine geçiriyoruz. yıllık 50 euro verin dense kaç kişi verir? :)
....
Evet, sessizlikten anlıyorum ki böyle incelemeleri göreceğiz daha. Reklam ve paraya ihtiyaç varsa söylemek istediğin herşeyi söyleyemezsin. O incelemeyi sen ben de yapsak söyleyemeyiz.
Ama donanımhaber editörleri yine de olabilecek düzeyde samimi insanlar. Yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalışıyorlar.
Turkcell olsun vodafone olsun fark etmiyor. Bu tarz cihazları, cep telefonlarını hem 24 aylık taahhütler ile satıyorlar. Hem de piyasa fiyatının üzerine veriyorlar. Ama bakıyorsun ki satın alan var kardeşim. Ben bunu anlamıyorum. Kimse kontratlı alışveriş yapmasa. Satın aldığı şeyin fiyatını iyi incelese firmalar da daha rekabetçi fiyatlara ürün sunarlar.
Ayda iki üç kere turkcellden cep telefonu almak isteyenlerle karşılaşıyorum. Piyasa fiyatını anlatıyorum. Turkcell'in 24 aylık kontrat yapıp seni bağlamasına rağmen ürünü daha fazla fiyata veriyor diyorum. internetli paketlerde internet fiyatını en üst tarifeden fiyata ekliyor diyorum. Ama yine de alınıyor. En büyük gerekçe de şu: "Kredi kartım yok. şimdi başka türlü alamam. faturayla birlikte gelsin işte" :))
Özetle; alan olduğu, kontrat imzalamaya hevesli insanlar olduğu müddetçe fahiş fiyatlı kontratlı teklifler bitmez...
Edit: imla
ama turkcelli takdir ediyorum pil kapasitesinden tek kelime bile bahsettirmiyor buda onların gücü olsa gerek
saygılar