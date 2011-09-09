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Turkcell T20 video inceleme

8 yıl
273,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Turkcell, kendi adını taşıyan ve Android işletim sistemli ilk telefonu T10'un ardından, yeni telefonu T20'yi satışa sundu. İlk modelle kıyaslandığı zaman çok daha iddialı olan Turkcell T20, merak edilen yönleriyle video incelememizin konuğu oldu.

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bilgehankalkan 8 yıl en beğenilen
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1 Yanıt Yanıtla +28
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OvernightSensation 8 yıl
bu izleyim editlerim de yeni moda adam gibi izle sonra yorum yazsan olmuyor mu? Bu arada inceleme için teşekkürler her ne kadar biraz geç olsa da :)
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MUTAF 8 yıl
andoridi koyunca içine satılıyo işte bu telefonlar
1 Yanıt Yanıtla +10
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1 Avatar
DH Misafiri 7 yıl
evt beyler bende bu hafta içerisinde alacağım bir tane. çevremdede kullananlar var. memnunlar. bana yeter gibi görünüyo.
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DH Misafiri 7 yıl
Fiyata gore mukemmel bir tel sadece klavye biraz kucuk harfler karisiyo
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DH Misafiri 7 yıl
BEYLER BAYANLAR LÜTFEN YARDIMCI OLUN... BU MEREDİ ALDIM HOPERLORÜNÜN ÇALIŞTIĞI HER DURUMDA SES SONLANDIKTAN SONRA CIZIRTI OLUŞUYOR NORMAL DİYORLAR AMA BANA NORMAL GELMEDİ YNI DURUMU YAŞAYAN VARMI HER GELEN SMS DEN SONRA O CIZIRTIYI DİNLİYORUM LÜTFEN YARDIM EDİN.....:(
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DH Misafiri 7 yıl
ben t20 fiyatlarında bi telefon alıcam ne öenerirsiniz ben t20yi düşünüyorum sizce t20 mi yoksa htc veya samsung mu
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DH Misafiri 7 yıl
ben bu telefonu inşallah haftaya alaacam güzel bir telefonn :D
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-KaJMeRaN- 7 yıl
Fiyatın artmasının nedeni olarak
Satışa çıktığı zaman doların yüksek olması, Ülkemizdeki KDV oranları belli.. 150 TL'lik telefon gümrükten geçince oluyor sana 300 TL ... Şimdi gerçekçi olun . Vergiler mi yüksek yoksa ben mi yalan söylüyorum.
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DH Misafiri 8 yıl
keşke ücret almadan anlatılsa avantajları ve dezavantajlarını saysanız tam anlayacak kullanıcılar
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SPaCeLoRD 8 yıl
Telefon güzel belki ama tarife + 19 tl çok fazla bence. 456 TL ediyor tarifeli şekilde, bu paraya taahhüde vs girmeden ideos x5 alınabiliyor kampanya dönemlerinde. sinin de kenri arasında +sı -si var da, ekran büyüklüğü ve çözünürlüğü için bile x5 tercih sebebi olur.
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Sirchade 8 yıl
Arkadaşlar T10'a da bakarsanız HTC Tattoo. Htc Tattoo'nun htc yazısı silinmiş. Turkcell yazılmış sadece. (ben keşfettim
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Nétwork 8 yıl
Nokia hala aynı mantıkla böyle fiyat çıkarıyorsa, T20'ye verilen parayı hakeder benim için. Doların yüksek olduğu zamanda lansmanı yapıldı. Şayet lansmanı yapıldığı tarihten 2 ay kadar önce tanıtılsaydı fiyatı 400'den aşağı olacaktı.
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DH Misafiri 8 yıl
Reklam kokan haberler bunlar ya DH ye yakısmıyor 1haftadir anasayfada duruyor su paspal telefon reklam degilde nedir bu güncel haberleri takip etmek icin giriyorum ben bu siteye Turkcellin Iphoneun reklamlarini görmeye degil lütfen rica edicem bu tarz reklamlara vs ihtiyaci yok DH nin saygilar.
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Jinnet 8 yıl
Ses berbat insan quad veya stero haporlor koyar :S Flash icerik göstermemesıde cabası ;)
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