Turkcell T20 video inceleme

Turkcell, kendi adını taşıyan ve Android işletim sistemli ilk telefonu T10'un ardından, yeni telefonu T20'yi satışa sundu. İlk modelle kıyaslandığı zaman çok daha iddialı olan Turkcell T20, merak edilen yönleriyle video incelememizin konuğu oldu.

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