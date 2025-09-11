Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yenilenen Toyota Corolla Çin'de ortaya çıktı

    Toyota Corolla, Çin’de Prius’tan ilham alan yeni tasarımıyla ortaya çıktı. Hibrit ve benzinli seçeneklerle gelecek modeldeki değişimin Çin pazarıyla sınırlı olup olmadığı şimdilik bilinmiyor.

    Yenilenen Toyota Corolla Çin'de ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Toyota, son dönemdeki yeni modellerinde sergilediği tasarım dilini Corolla’ya da taşıyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından paylaşılan görseller, makyajlı Corolla Sedan’ın ilk kez ortaya çıkmasını sağladı.

    Yeni Corolla; Prius, CH-R ve RAV4 gibi modellerin izinden gidiyor. Ön bölümde C şeklindeki aydınlatma grubu, bunları birleştiren ince LED şerit ve küçültülmüş hava girişiyle daha sade bir tampon dikkat çekiyor. Farların ise daha aşağıya konumlandığı görülüyor.

    Yenilenen Toyota Corolla Çin'de ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Corolla'nın yan tarafındaki değişiklikler yeni jantlarla sınırlı. Arka tarafta ise öndeki kadar büyük bir değişim yok. Stopların şekli ve tasarımı korunmuş ancak karartılmış. Stop lambalarının arasına ince bir LED şerit eklenmiş. Tampon tasarımı ise mevcut kasayla neredeyse aynı görünüyor. 

    Çin'de 1.8 litre hibrit ve 2.0 litre benzinli motorlarla satılacak olan makyajlı Toyota Corolla'nın lansmanı yakında yapılacak. Bu değişikliğin Çin ile sınırlı olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    Profil resmi
    ZevkiSefa 14 saat önce

    Düşük puan alır diye bekliyordum açıkçası , sahiplerine sevindirici haber bence .

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi

    U
    UrTR 2 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 2 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 2 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 2 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    adnansetek +120 LastStand +98 RichesMen +90 Lirikal Militan +87 Kabiz Civciv +60 mgora +52 cihat52.5 +50 BTopbas +50 isimsiz55_55 +49 tundra202006 +48
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    430 Kişi Okuyor (4 Üye, 426 Misafir) 19 Masaüstü 411 Mobil
    CheErnesto okuyor
    GENEL İSTATİSTİKLER
    4809 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    toyota, toyota corolla ve
    3 etiket daha çin Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,6b
    Instagram Sayfası49,9b
    YouTube Kanalı364b
    TikTok Sayfası3,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ford courier anahtar işareti aracı satarken plakayı vermemek 2025 ip atlamak boy uzatır mı muhtar nereye şikayet edilir camdaki kurumuş su lekesi nasıl çıkar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum