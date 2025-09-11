Yenilenen Toyota Corolla Çin'de ortaya çıktı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Toyota, son dönemdeki yeni modellerinde sergilediği tasarım dilini Corolla’ya da taşıyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından paylaşılan görseller, makyajlı Corolla Sedan’ın ilk kez ortaya çıkmasını sağladı.

Yeni Corolla; Prius, CH-R ve RAV4 gibi modellerin izinden gidiyor. Ön bölümde C şeklindeki aydınlatma grubu, bunları birleştiren ince LED şerit ve küçültülmüş hava girişiyle daha sade bir tampon dikkat çekiyor. Farların ise daha aşağıya konumlandığı görülüyor.

Tam Boyutta Gör Corolla'nın yan tarafındaki değişiklikler yeni jantlarla sınırlı. Arka tarafta ise öndeki kadar büyük bir değişim yok. Stopların şekli ve tasarımı korunmuş ancak karartılmış. Stop lambalarının arasına ince bir LED şerit eklenmiş. Tampon tasarımı ise mevcut kasayla neredeyse aynı görünüyor.

Çin'de 1.8 litre hibrit ve 2.0 litre benzinli motorlarla satılacak olan makyajlı Toyota Corolla'nın lansmanı yakında yapılacak. Bu değişikliğin Çin ile sınırlı olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

