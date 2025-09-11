Yenilenen Toyota Corolla Çin'de ortaya çıktı

Yeni Corolla; Prius, CH-R ve RAV4 gibi modellerin izinden gidiyor. Ön bölümde C şeklindeki aydınlatma grubu, bunları birleştiren ince LED şerit ve küçültülmüş hava girişiyle daha sade bir tampon dikkat çekiyor. Farların ise daha aşağıya konumlandığı görülüyor.
Çin'de 1.8 litre hibrit ve 2.0 litre benzinli motorlarla satılacak olan makyajlı Toyota Corolla'nın lansmanı yakında yapılacak. Bu değişikliğin Çin ile sınırlı olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız
Düşük puan alır diye bekliyordum açıkçası , sahiplerine sevindirici haber bence .
fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi
zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?
Tebrikler.
Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.
EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?
