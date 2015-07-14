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Turkcell T60 video incelemesi "Fiyat / Performans sınıfının yeni telefonu testte!"

3 yıl
70,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sene 2015 ve söz konusu bir operatör telefonu da olsa güzel görünmeli, güçlü bir donanımla gelmeli ve uygun fiyat ilkesini sürdürürken, yazılım güncellemesinden de taviz vermemeli. Donanım Haber'den herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özüağ. Bu videomuzda, Turkcell T60'ı mercek altına alıcak ve detaylarına yakından bakıcağız.
Turkcell T60 video incelemesi
 
5-inç boyutunda ve 720p çözünürlüğünde IPS ekranla gelen Turkcell T60, Qualcomm'un 8 çekirdekli Snapdragon 615 işlemcisinden güç alıyor. 2GB RAM ve 16B depolama kapasitesi sunan telefonun depolama kapoasitesini 32GB'a kadar microSD hafıza kartı ile arttırabiliyorsunuz. Ana kamerası 13 Megapiksel, ön kamerası ise yazılımsal geliştirmeler ile 8 Megapiksel çözünürlük desteği sunan telefon, ilginç bir şekilde üst seviye pek çok telefonda bile göremediğimiz nem, basınç ve ısı sensörlerini bünyesinde barındırıyor. 
Turkcell T60 video incelemesi
 
Cat.4 seviyesinde 4G desteğine sahip olan T60, Android Lolipop işletim sistemi üzerinde Turkcell'in kendi özel arayüzünü taşiyor ve ihtiyaç duyduğu gücü, yekpare gövdesi nedeniyle değiştirilemeyen 2400mAh kapasiteli pilden sağlıyor. Android 5.0.2 Lollipop işletim sistemiyle gelen telefon, Turkcell'den aldığımız bilgiye göre, Android M işletim sisteminin kaynak kodlarınının dağıtılmasından sonra yeni işletim sistem sürümüne yükseltilecek.
 
Turkcell T60 video incelemesi
Turkcell T60'ın kutu içeriğinden cihazın kendisine ek olarak, kullanım kılavuzu vegaranti belgesi gibi çeşitli dökümantasyonlar, kulakiçi kulaklık ve kulaklık padleriyle birlikte, 1.5 amper gücünde şarj adaptörü, USB kablosu ve slot kapakları için gerekli olan iğne çıkıyor. Yeri gelmişken kulaklığın kalitesinde de bahsedelimisterseniz. Açıkçası hem müzik , video ve oyunlardaki deneyimlerim, hem de yaptığım sesli görüşmeler sonucunda, kulaklık ve üzerindeki mikrofonun bu sınıftaki bir telefon için yeterli geldiğini ve genel ihtiyaçları karşıladığını söyleyebilirim. 
Turkcell T60 video incelemesi
 
Turkcell T60 tasarım olarak çift karakterli bir telefon. Önden bakılığında mütevazi bir görünüm sergileyen T60, arkadan bakıldığında ise iPhone 6 benzeri görünümüyle daha havalı bir duruş sergiliyor. Genel olarak ZTE'nin Blade S6 modeli üzerinde şekillenen telefon, geçen senenin modeli olan T50 ile kıyasladığımızda, oval hatları itibariyle belki daha az agresif görünen ama diğer taraftan elde tutuşu ve kullanımı daha kolay ve konforlu olan bir cihaz.
Turkcell T60 video incelemesi
 
Telefonun genel kullanımına olumlu etki eden tek unsur, yuvalatılmış köşeleri değil elbette. Aynı zamanda ekranın, örneğin iPhone 6 serisinde olduğu gibi kenarlarda kavis yaparak hafifçe devam etmesi, tutuşun yanında arayüz kullanımına da katkı sağlıyor. Turkcell T60 fiziksel olarak ince ve plastik olan kasasının etkisiyle hafif sayılabilecek bir telefon dolayısıyla mobilitesi de yüksek. 5-inçlik ekranı taşıyan kasası, genel ölçüleri itibariyle tek elle kullanıma yatkın profilde dolayısıyla kullanım olarak genelde sorun yaşamıyorsunuz.
Turkcell T60 video incelemesi
 
Yekpare bir kasaya sahip olan Turkcell T60'da arka kapağı çıkartamıyoruz dolayısıyla pili de değiştiremiyoruz. Ancak T50 modelindeki hataya düşmeyen Turkcell, bu defaki tercihinde microSD hafıza kartı desteğini de unutmamış. Dilerseniz hafızayı arttırabiliyorsunuz ancak bu noktada bir tavsiyem var, eğer uygulamaları da hafıza kartına taşıma niyetindeyseniz, Class 10 standartlarının altında bir hafıza kartı kullanmamaya özen gösterin lütfen. Son bir not olarak Turkcell T60, 32GB'a kadar microSD desteği sunuyor, üstünü ise tanımıyor.
Turkcell T60 video incelemesi
 
Telefonun genel görünümü çerçevesinde beni rahatsız eden unsur, ekranın altındaki kalın çerçeve oldu. Burası belki biraz daha ince tutularak daha güçlü bir görüntü yakalanabilirdi. Asus ZenFone 2'nin en büyük eksiği olan arka aydınlatmasız buton, T60'da yok, mavi renkli ışıklandırmaya sahip olan butonların kullanımı genel olarak sorunsuz ama belki arka aydınlatma ZTE'nin diğer telefonlarında olduğu gibi mavi yerine kırmız renkli olabilirdi. İşçilik kalitesi de iyi düzeyde olan T60, özellikle güç ve ses butonlarının sağlam yapısıyla, bazı rakiplerinin aksine daha tok bir hissiyat yaratarak olumlu puanlar topluyor.
Turkcell T60 video incelemesi
 

Tasarım konusunda söyleyebileceklerimiz genel olarak bu şekildeydi, şimdi isterseniz telefonun ekranıyla birlikte donanım özelliklerini değerlendirmeye başlayalım. IPS panel kullanan 5-inç boyutundaki ekran, 1280 x 720 piksel yani HD çözünürlük sunuyor. Bu veriler sonucunda bizlere sunulan piksel yoğunluğu ise 294ppi. Detaylardaki keskinlik seviyesi genel olarak iyi diyebileceğim ekran, piksel seviyesinde RGB matriks alt dizilimine sahip.
Turkcell T60 video incelemesi
 
Parlaklık seviyesi, bu sınıftaki bir cihaz için yeterli olan telefon, yeniden renk üretimi konusundaysa kimi zaman hafif soluk gibi bir görüntü oluştursa da karşıtlık ve doygunluk değerleri fena görünmüyor. Dışarıda kullanmak isteyenler ise sıkıntı yaşayabilir zira ekranın en yüksek parlaklık seviyesi, gün ışığı altındaki ideal deneyimi yakalamanıza izin vermiyor. Ancak unutulmaması gereken nokta, bu Turkcell T60'a özgü bir sorun değil. Aynı sınıftaki pek çok cihaz için benzer şeyleri söyleyebilirim. Aynı fiyat seviyesinde Turkcell T60'ı, Full HD ekrana sahip çeşitli cihazlar ile kıyasladığımızda, teknik olarak Full HD görmeyi beklediğimiz bir özellik olsa da, sağladığı keskinlik avantajına nazaran getirdiği ekstra pil tüketimi ve bu sınıf cihazları oyunlarda zorlaması, maliyet hesabı yaptığımızda, 720p'yi daha makul bir seçenek olarak çıkartıyor.
Turkcell T60 video incelemesi
 
Donanım konusunda ikinci durağımız işlemci olucak. Qualcomm'un 8 çekirdekli Snapdragon 615 işlemcisini kullanan Turkcell T60'ın performansı genel olarak fena değil. ARM'ın Cortex-A53 çekirdek tasarımını kullanan platform, iki küme halinde dört çekirdeğini 1.5GHz, diğer dört çekirdeğini ise daha düşük frekansta çalıştırarak bir yandan performans, diğer taraftansa pil kullanım verimliliğinin peşinden gidiyor. 2x 32-bit bellek kontrolcüsüne düşük güç tüketimli DDR3 belleklerin eşlik ettiği platformun grafik kanadını ise Adreno 405 GPU'su oluşturuyor.
Turkcell T60 video incelemesi
 
550MHz'de çalışan grafik birimi, potansiyel olarak, Adreno 320 GPU'suna yakın bir portre çiziyor ve 720p çözünürlüğünde, zorlanma yaşaman genel performans beklentisini karşılıyor. Kullanılan çipset aynı zamanda geniş format desteği ekseninde 1080p videoları işleyip çözümleyebiliyor. 64-bit işlemcinin 64-bit yazılım ile bir araya geldiği telefon, günlük kullanım koşullarında makul performans sunsa da, oyun konusundaki yeteneği, bu cihazla ilgili beklentimizin biraz altında kaldı. Real Racing 3 oyununda kimi zaman yaşanan frama düşüşleri, Modern Combat 5 ve NOVA 3 gibi oyunlarda, oyunu zaman zaman yavaşlatan şişmelerin bu donanım seviyesinde yaşanmaması gerek diye düşünüyorum.
Turkcell T60 video incelemesi
 
Bu kadar detay sonrasında şimdi isterseniz telefonun yazılım özelliklerini değerlendirelim. Kurulum esnasında da sorduğu için kolay kullanım arayüzü ile başlamak istiyorum. İsterseniz kurulum aşamasında seçebilir, isterseniz daha sonra uygulama menüsünde yer alan "kullanımı değiştir" uygulaması ile bu moda girebilirsiniz. Akıllı telefonla ilk defa tanışacaklar, görme zorluğu çekenler ve teknolojiye adapte olmakta sıkıntı yaşayanlar için düşünülen bu arayüz ile telefonu sanki bir "aptal telefon" gibi kullanmak mümkün. Her şey büyük ve ana işlevlere erişmek son derece kolay. Ayrıca bildirimler için ayrı bir ekranın düşünülmesi, Acil uygulaması ile önemli yere hızlı erişim sağlanması da bu arayüzü destekleyen, ince düşünülmüş bir detay. Üstelik bu modda kameranın arayüzü de sadeleşerek, daha basit bir kullanım bilgisi gerektirir hale dönüşüyor.
Turkcell T60 video incelemesi
 
Standart arayüze geçelim isterseniz, burası da Turkcell'in özelleştirmelerinden nasibini almış durumda. Farklı bir ikon seti ve Turkcell'e özgü widgetlar karşılıyor bizleri. Bildirim ekranında herhangi bir değişikliğin olmadığı telefonda, arka planda çalışan uygulamalara ise tek basışta ana ekran ayarlar menüsüne giden sağdaki butona uzun basarak erişebiliyoruz. Hem Turkcell'e hem de üçüncü parti firmalara ait çeşitli uygulamaların yüklü geldiği telefonda, bunların bir kısmını kaldırabilmek mümkün. Uygulama listesi arasında kaybolmak istemeyenleri de düşünen Turkcell, özel bir yardımcı menü ilave ederek uygulamalara kategorik olarak erişmenizi de sağlıyor.
Turkcell T60 video incelemesi
 
Turkcell T60'ın özelleştirme seviyesindeki en büyük özellikleri, işaret ve hareketlerle cihazın temel fonksiyonlarını kontrol edebiliyor olmanızı. Örneğin ekrana çift tıklama ile telefonu uyandırabilir, home butonuna arka arkaya üç kere basarak tekrar uykuya alabilrsiniz. Ya da isterseniz aynı anda üç parmağınızı yukarı kaydırarak ekran görüntüsü alabilir veya, bildirim çubuğunu soldan aşağı çekerek ekrana entegre işaret panosuna harfler yazarak bazı uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Turkcell'e ait en büyük özelleştirmelerden biri de temel işlevleri kart mantığı ile yönetmek. Android 5.0'ın multitasking ekranına benzer bir profille, özellikten özelliğe geçiş son derece kolay ve zahmetsiz.
Turkcell T60 video incelemesi
 
T-Sensor uygulaması ile sıcaklık, nem ve basınç değerlerini görebiliyorsunuz. 

Çok kısaca ön yüklü bazı Turkcell uygulamalarından da bahsetmek istiyorum. Örneğin canlı duvar kağıtları diye bir uygulama var. Android'in standart olarak gelen hareketli duvar kağıtlarının aksine başta kız kulesi olmak üzere değişik ve kültürümüze yakın canlı duvar kağtları ile arayüzü özelleştirebiliyorsuz. Turkcell'in kendi mesajlaşma uygulaması bip de ilginç ve eğlenceli. Whatsapp'a bebzer bir arayüzle Turkcell kullanıcıs arkadaşlarınızla görüşebiliyor, üstelik mesajları farklı karikatürlerle iletebiliyoprsunuz ki bu karikatürler zaten uygulamayı farklı kılıyor.
Turkcell T60 video incelemesi
 

bip özel karakitürleri ile keyifli bir mesajlaşma sağlıyor. 
Akıllı depoda T60 ile 1GB'lık bulut depolama hakkınız kullanabilir, eğer sözleşmeli olarak telefonu aldıysanız 500GB kapasiteli Akıllı Depo bulut depolama alanından istifade edebilirsiniz. Fit uygulaması ile attığınız adım ve yaktığınız kaloriyi takip edebilir, T-Sensör ile cihaz üzerinde fark yaratan sensörler sayesinde sıcaklık, basınç ve nem değerini görebilirsiniz. Apple Music servisinin devreye girmesiyle alevlenen internet üzerinden müzik servisi hizmeti tarafındaysa, Turkcell kendi müzik uygulaması ile çıkıyor kullanıcıların karşısına. Aslına bakılırsa, Turkcell'in çok fazla sayıda uygulaması bulunuyor telefon içerisinde ancak kalanlarını keşfetme kısmını sizlere bırakarak diğer detaylara yöneliyorum.
Turkcell T60 video incelemesi
 
Turkcell T60'ın telefon menüsü, Android arayüzüne sadık aklıyor. Alışması kolay ve kullanması rahat. Mesajlaşma tarafında ise cihazla birlikte gelen Swiftkey klavye işinizi oldukça kolaylaştırıyor. Galeri tarafında da bir sürpriz yok. Çok fazla özelliği yok belki ama zahmetsizce kullanılıyor ve görevini yerine getiriyor. Müzik uygulaması ise renkli bir arayüze sahip ve genel olarak beklentinizi karşılıyor. FLAC format desteği olmayan yazılımın en büyük yardımcısı ise cihazdaki Dolby Audio özelleştirmeleri zira ses üzerinde bir takım ince ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Telefonun video uygulaması da gayet başarılı. İsterseniz ekranı küçültüp bir yandan başka bir uygulamaya bakarken, diğer taraftan videoya devam edebilirsiniz.
Turkcell T60 video incelemesi
 
Bir akıllı telefon için kuşkusuz internet performansı büyük önem taşıyor. Turkcell T60 hem kendi tarayıcısına hem de Google Chrome'a sahip. Açıkçası her ikisi de çok iyi çalışıyor ve internet deneyimi olarak cihaz gerçekten kullanıcısına keyif veriyor. Birden fazla sekmenin açık olduğu durumlarda dahi, donanımsal gücün etkisiyle herhangi bir yavaşlama olmuyor.
Şimdi isterseniz kamera kısmına geçelim ve ilk olarak arayüzüne göz atalım. Farklı çekim modlarıyla desteklenen kamerada, eğer manuel kontrolü seçerseniz, beyaz ayarı ve iso hassasiyeti gibi değerler üzerinde oynamalar yapabiliyorsunuz.
Turkcell T60 video incelemesi
 
Buradaki tek sıkıntı, bu değerlere erişmek için yerleştirilen sanal butonlar, o butonlara yakın netleme yaparsanız tepkisellik sıkıntı yaşayabiliyorlar. Belki bir sonraki güncellemelerde yerleri değiştirilebilir. Kamerada aynı zamanda gülümseme ve el hareketine göre fotoğraf çekme özellikleri de bulunuyor. Özellikle gülümsemeye başlamanızı yakalarak fotoğrafı kaydetmesi özelliği çok hassas çalışıyor ve çekilen fotoğrafın kayıt hızı da oldukça iyi. Sony IMX 214 kamera sensörünü kullanan Turkcell T60'ın kamerası, bu sınıftaki bir cihaz için beni fazlasıyla tatmin etti diyebilirim. Hem ön hem de arka kamera kullanıcısını üzmeyerek iyi işlere imza atıyor. Ayrıca kameranın HDR performansı da hiç fena değil.
Turkcell T60 video incelemesi
 

Turkcell T60'ın performansına baktığımızda ise sentetik testlerde ortaya koyduğu sonuçlar, Snapdragon 615 işlemcili diğer cihazlar ile büyük oranda benzerlik gösteriyor. Ayrıca soğutma desteği ile yaptığım ölçümlerde Snapdragon 615'in ciddi bir throttling sorunu yaşamadığını da söyleyebilirim. Oyun testlerinde ise yazılımsal gibi duran bazı optimizasyon sıkıntıları var. 720p ekran ile çok ciddi zorlanma yaşamadan çalışması gereken bazı oyunlarda umduğumu bulamadım ama belki bir güncelleme ile bu sorunların üstesinden gelinebilir zira aynı çipsete sahip olup daha fazlasını verebilen cihazlar, donanımsal platformun ne derece yetenekli olduğunun en önemli göstergesi.

Turkcell T60 video incelemesi
 

Peki Turkcell T60, yoğun yük altındayken ne kadar ısınıyor. Arka arkaya çalıştırdığımız zorlu oyun ve uygulamalar sonrasındaki ölçümlerimizde Turkcell T60'ın 43-44 dereceler civarında dolaştığını gözlemledik. Gelelim pil performansına. 2400mAh kapasiteli pile sahip Turkcell T60, günlük olağan kullanım durumlarında 1 gün yetecek kadar çalışabiliyor. Beraberinde gelen pil tüketimine yönelik bazı modlar ile bu süreyi belki biraz daha geliştirmek mümkün olabilir.

Onun dışında hem sadece 3G hem de sadece WiFi aktif yaptığım PCMark testlerinde de genelde 4 saat civarı sonuçlar alırkeni, uçak modunda WiFi aktif denemelerimde yaklaşık 7 saat video izleme süresi gördüm ki bu değer özellikle kıtalararası uçak yolculuğu yapacaklar için önemli.
Turkcell T60 video incelemesi
 

Şarj süresine de göz atalım isterseniz, Turkcell T60 beraberinde gelen adaptörü ile 2 saat 20 dakika gibi bir sürede 0'dan tam pil doluluğuna ulaşabiliyor.Kısaca diğer özelliklerine değinelim. T60'ın görüşme kalitesi güzel. GPS performansı da hiç fena değil. Android 5.0.2 ile zaten oldukça güncel olan telefon, operatör telefonlarının çehresini de değiştirecek gibi görünüyor. Zira Turkcell'den aldığım resmi bilgiye göre T60, Android Lollipop'tan sonraki büyük Android güncellemesi olan Android M'yi resmi olarak alacak. Bunu belki de ilk defa bu ekranlarda duyurmuş olduk.
Evet arkadaşlar, bu incelememizde Turkcell T60'ı enine boyuna değerlendirmiş olduk. Bazı eksikleri yok değil ancak beraberinde getirdiği artı özellikler ve Android M yazılım güncellemesinin verilecek olması, Turkcell'in telefonunu kıran kırana mücadelenin yaşandığı operatör telefonları rekabetinde öne geçirerek iddialı kılabilir. Eğer yeni ve uygun fiyatlı bir telefon arıyorsanız, dağıtımını KVK ve GenPa'nın üstlendiği sensör zengini Türkcell T60'ı gidin bir mağazada görün derim. Ben Erdi Özüağ, bu videomuzda kendi fiyat segmenti çerçevesinde beğenimizi kazanan Türkcell T60'ı yakından görmüş olduk, sonraki videolarda görüşmek üzere.
 

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DeepestSea 3 yıl
Burdan da öğrendiğimiz gibi erdi abi arabayı carrefour'un otoparkına bırakıyor (:
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DH Misafiri 3 yıl en beğenilen
erdi bey vodafone smart6 incelemesinide istiyoruz..
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haqy 3 yıl
sayitusta
Sony m4 aqua vaken..Arkadaş geçen havuzdan çıktı bir baktım telefon gitti canım telefon dedim ha unutmusum bir şey olmaz dedi m4 dedi anlayana..

Hafızası 8 gb olunca, su bile girecek yer bulamamıştır :D
sayitustaSony m4 aqua vaken..Arkadaş geçen havuzdan çıktı bir baktım telefon gitti canım telefon dedim ha unutmusum bir şey olmaz dedi m4 dedi ...
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erhan63 3 yıl
şahsi görüşüm t60 aldım 2 kez sefere gönderdik değiştirmek istiyorum 4 kez servise gitmesi gerekiyormuş. almayın aldırmayın. markalı telefon alın bence
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21Temmuz 3 yıl
Almayın şöyle telefonları.özellıklerı sadece kağıt uzerınde güzel ama işleme gelınce tırtt biraz daha para verip lg htc alın
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DH Misafiri 3 yıl
1yıl önce t50 aldım 1yıldır servis kapılarında hakem heyetinde bilit kişide sürünüyorum.bu telefonun kronik sorunu sesi iletmesinde ciddi problem var,ilk günden beri kimi arasam nerdesin,çemiyir mu,ne dediğin anlaşılmıyor diyor,servise verince saçmasapan bahanelerle geri veriliyor. t60 sorunlari diye aratinca ayni problemin üst modeldede devam ettiği görülüyor kimseye tavsiye etmem gidin paranizi çöpe atmayin kvk serviste on kisiden 5inin elinde türksel t serisi telefonlar var
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MahalleAndroidi 3 yıl
Cöp telefon para vermeye değmez
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DH Misafiri 3 yıl
turkcell t60 telefonum arka kamerası güvenlik politikları nedeniyle kapatıldı açılmıyor diyor aldığımdan beri böyle başka bi sıkıntı mı var ben halledebilir miyim yoksa servise mi vereyim
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DH Misafiri 3 yıl
Ben yaklasik bir sene once t50 aldim hayatimda yaptigim hatalardan biriydi. T60 inda farkli olacagini sanmiyrm bakmayn yukarda yazan ozelliklere tum malzemeler o kadar kalitesizki. Mesela t50nin kameradina 13 mp diyorlardi inanin vga kamera gibi baska telefonlarin 5 mp bundan daha iyi cekiyodu cozunurluk ve dokunmatik cok kotuydu. cok yavasti. Tavsiyem operator telefonlarina yaklasmayn. Bisuru telefon markasi var onlardan birini alin
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AİGUN 3 yıl
Operatör telefonu alinmaz. almayin pisman olursunuz
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DH Misafiri 3 yıl
radyo arşivinden ses dosyalarını açınca 3 saniye sonra duruyor tekrar başa dönüyor tekrar çalıyor sonra tekrar tekrar duruyor aynı işlemi başka telefonda sorunsuz yapıyor acaba nerede hata var
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DH Misafiri 3 yıl
Ben 04.08.2015 te aldım bu t60 denen illeti 07.08.2015 te garanti kapsamında servise gönderdim 4 gün sonra geldi fakat cihazın arızaları devam ediyor. Dün tekrar yolların. Ben hiç beğenmedim . tavsiye etmem
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haqy 3 yıl
sayitusta
Sony m4 aqua vaken..Arkadaş geçen havuzdan çıktı bir baktım telefon gitti canım telefon dedim ha unutmusum bir şey olmaz dedi m4 dedi anlayana..

Hafızası 8 gb olunca, su bile girecek yer bulamamıştır :D
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Sivazlı 3 yıl
Erdi abi ben aldım telefonu fakat şarjı çok aşıırı gidiyor dakikada %1 şarj gidiyo ve aşırı ısınıyor facebookta gezerken bile ısınıyor benim telefonda bi sorunmu vardır sizce
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E_Aydin35 3 yıl
Eğer Erdi abinin kendisini çektiği fotoğraf ön kamera ise, T60 gerçekten olmuş demektir.. En azından kamera açısından mükemmel..
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