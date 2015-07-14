Turkcell T60 video incelemesi "Fiyat / Performans sınıfının yeni telefonu testte!"

Tasarım konusunda söyleyebileceklerimiz genel olarak bu şekildeydi, şimdi isterseniz telefonun ekranıyla birlikte donanım özelliklerini değerlendirmeye başlayalım. IPS panel kullanan 5-inç boyutundaki ekran, 1280 x 720 piksel yani HD çözünürlük sunuyor. Bu veriler sonucunda bizlere sunulan piksel yoğunluğu ise 294ppi. Detaylardaki keskinlik seviyesi genel olarak iyi diyebileceğim ekran, piksel seviyesinde RGB matriks alt dizilimine sahip.

Parlaklık seviyesi, bu sınıftaki bir cihaz için yeterli olan telefon, yeniden renk üretimi konusundaysa kimi zaman hafif soluk gibi bir görüntü oluştursa da karşıtlık ve doygunluk değerleri fena görünmüyor. Dışarıda kullanmak isteyenler ise sıkıntı yaşayabilir zira ekranın en yüksek parlaklık seviyesi, gün ışığı altındaki ideal deneyimi yakalamanıza izin vermiyor. Ancak unutulmaması gereken nokta, bu Turkcell T60'a özgü bir sorun değil. Aynı sınıftaki pek çok cihaz için benzer şeyleri söyleyebilirim. Aynı fiyat seviyesinde Turkcell T60'ı, Full HD ekrana sahip çeşitli cihazlar ile kıyasladığımızda, teknik olarak Full HD görmeyi beklediğimiz bir özellik olsa da, sağladığı keskinlik avantajına nazaran getirdiği ekstra pil tüketimi ve bu sınıf cihazları oyunlarda zorlaması, maliyet hesabı yaptığımızda, 720p'yi daha makul bir seçenek olarak çıkartıyor.

550MHz'de çalışan grafik birimi, potansiyel olarak, Adreno 320 GPU'suna yakın bir portre çiziyor ve 720p çözünürlüğünde, zorlanma yaşaman genel performans beklentisini karşılıyor. Kullanılan çipset aynı zamanda geniş format desteği ekseninde 1080p videoları işleyip çözümleyebiliyor. 64-bit işlemcinin 64-bit yazılım ile bir araya geldiği telefon, günlük kullanım koşullarında makul performans sunsa da, oyun konusundaki yeteneği, bu cihazla ilgili beklentimizin biraz altında kaldı. Real Racing 3 oyununda kimi zaman yaşanan frama düşüşleri, Modern Combat 5 ve NOVA 3 gibi oyunlarda, oyunu zaman zaman yavaşlatan şişmelerin bu donanım seviyesinde yaşanmaması gerek diye düşünüyorum.

Donanım konusunda ikinci durağımız işlemci olucak. Qualcomm'un 8 çekirdekli Snapdragon 615 işlemcisini kullanan Turkcell T60'ın performansı genel olarak fena değil. ARM'ın Cortex-A53 çekirdek tasarımını kullanan platform, iki küme halinde dört çekirdeğini 1.5GHz, diğer dört çekirdeğini ise daha düşük frekansta çalıştırarak bir yandan performans, diğer taraftansa pil kullanım verimliliğinin peşinden gidiyor. 2x 32-bit bellek kontrolcüsüne düşük güç tüketimli DDR3 belleklerin eşlik ettiği platformun grafik kanadını ise Adreno 405 GPU'su oluşturuyor.

Bu kadar detay sonrasında şimdi isterseniz telefonun yazılım özelliklerini değerlendirelim. Kurulum esnasında da sorduğu için kolay kullanım arayüzü ile başlamak istiyorum. İsterseniz kurulum aşamasında seçebilir, isterseniz daha sonra uygulama menüsünde yer alan "kullanımı değiştir" uygulaması ile bu moda girebilirsiniz. Akıllı telefonla ilk defa tanışacaklar, görme zorluğu çekenler ve teknolojiye adapte olmakta sıkıntı yaşayanlar için düşünülen bu arayüz ile telefonu sanki bir "aptal telefon" gibi kullanmak mümkün. Her şey büyük ve ana işlevlere erişmek son derece kolay. Ayrıca bildirimler için ayrı bir ekranın düşünülmesi, Acil uygulaması ile önemli yere hızlı erişim sağlanması da bu arayüzü destekleyen, ince düşünülmüş bir detay. Üstelik bu modda kameranın arayüzü de sadeleşerek, daha basit bir kullanım bilgisi gerektirir hale dönüşüyor.

Standart arayüze geçelim isterseniz, burası da Turkcell'in özelleştirmelerinden nasibini almış durumda. Farklı bir ikon seti ve Turkcell'e özgü widgetlar karşılıyor bizleri. Bildirim ekranında herhangi bir değişikliğin olmadığı telefonda, arka planda çalışan uygulamalara ise tek basışta ana ekran ayarlar menüsüne giden sağdaki butona uzun basarak erişebiliyoruz. Hem Turkcell'e hem de üçüncü parti firmalara ait çeşitli uygulamaların yüklü geldiği telefonda, bunların bir kısmını kaldırabilmek mümkün. Uygulama listesi arasında kaybolmak istemeyenleri de düşünen Turkcell, özel bir yardımcı menü ilave ederek uygulamalara kategorik olarak erişmenizi de sağlıyor.

Turkcell T60'ın özelleştirme seviyesindeki en büyük özellikleri, işaret ve hareketlerle cihazın temel fonksiyonlarını kontrol edebiliyor olmanızı. Örneğin ekrana çift tıklama ile telefonu uyandırabilir, home butonuna arka arkaya üç kere basarak tekrar uykuya alabilrsiniz. Ya da isterseniz aynı anda üç parmağınızı yukarı kaydırarak ekran görüntüsü alabilir veya, bildirim çubuğunu soldan aşağı çekerek ekrana entegre işaret panosuna harfler yazarak bazı uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Turkcell'e ait en büyük özelleştirmelerden biri de temel işlevleri kart mantığı ile yönetmek. Android 5.0'ın multitasking ekranına benzer bir profille, özellikten özelliğe geçiş son derece kolay ve zahmetsiz.

T-Sensor uygulaması ile sıcaklık, nem ve basınç değerlerini görebiliyorsunuz.



Çok kısaca ön yüklü bazı Turkcell uygulamalarından da bahsetmek istiyorum. Örneğin canlı duvar kağıtları diye bir uygulama var. Android'in standart olarak gelen hareketli duvar kağıtlarının aksine başta kız kulesi olmak üzere değişik ve kültürümüze yakın canlı duvar kağtları ile arayüzü özelleştirebiliyorsuz. Turkcell'in kendi mesajlaşma uygulaması bip de ilginç ve eğlenceli. Whatsapp'a bebzer bir arayüzle Turkcell kullanıcıs arkadaşlarınızla görüşebiliyor, üstelik mesajları farklı karikatürlerle iletebiliyoprsunuz ki bu karikatürler zaten uygulamayı farklı kılıyor.

bip özel karakitürleri ile keyifli bir mesajlaşma sağlıyor. Akıllı depoda T60 ile 1GB'lık bulut depolama hakkınız kullanabilir, eğer sözleşmeli olarak telefonu aldıysanız 500GB kapasiteli Akıllı Depo bulut depolama alanından istifade edebilirsiniz. Fit uygulaması ile attığınız adım ve yaktığınız kaloriyi takip edebilir, T-Sensör ile cihaz üzerinde fark yaratan sensörler sayesinde sıcaklık, basınç ve nem değerini görebilirsiniz. Apple Music servisinin devreye girmesiyle alevlenen internet üzerinden müzik servisi hizmeti tarafındaysa, Turkcell kendi müzik uygulaması ile çıkıyor kullanıcıların karşısına. Aslına bakılırsa, Turkcell'in çok fazla sayıda uygulaması bulunuyor telefon içerisinde ancak kalanlarını keşfetme kısmını sizlere bırakarak diğer detaylara yöneliyorum. Turkcell T60'ın telefon menüsü, Android arayüzüne sadık aklıyor. Alışması kolay ve kullanması rahat. Mesajlaşma tarafında ise cihazla birlikte gelen Swiftkey klavye işinizi oldukça kolaylaştırıyor. Galeri tarafında da bir sürpriz yok. Çok fazla özelliği yok belki ama zahmetsizce kullanılıyor ve görevini yerine getiriyor. Müzik uygulaması ise renkli bir arayüze sahip ve genel olarak beklentinizi karşılıyor. FLAC format desteği olmayan yazılımın en büyük yardımcısı ise cihazdaki Dolby Audio özelleştirmeleri zira ses üzerinde bir takım ince ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Telefonun video uygulaması da gayet başarılı. İsterseniz ekranı küçültüp bir yandan başka bir uygulamaya bakarken, diğer taraftan videoya devam edebilirsiniz. Bir akıllı telefon için kuşkusuz internet performansı büyük önem taşıyor. Turkcell T60 hem kendi tarayıcısına hem de Google Chrome'a sahip. Açıkçası her ikisi de çok iyi çalışıyor ve internet deneyimi olarak cihaz gerçekten kullanıcısına keyif veriyor. Birden fazla sekmenin açık olduğu durumlarda dahi, donanımsal gücün etkisiyle herhangi bir yavaşlama olmuyor. Şimdi isterseniz kamera kısmına geçelim ve ilk olarak arayüzüne göz atalım. Farklı çekim modlarıyla desteklenen kamerada, eğer manuel kontrolü seçerseniz, beyaz ayarı ve iso hassasiyeti gibi değerler üzerinde oynamalar yapabiliyorsunuz. Buradaki tek sıkıntı, bu değerlere erişmek için yerleştirilen sanal butonlar, o butonlara yakın netleme yaparsanız tepkisellik sıkıntı yaşayabiliyorlar. Belki bir sonraki güncellemelerde yerleri değiştirilebilir. Kamerada aynı zamanda gülümseme ve el hareketine göre fotoğraf çekme özellikleri de bulunuyor. Özellikle gülümsemeye başlamanızı yakalarak fotoğrafı kaydetmesi özelliği çok hassas çalışıyor ve çekilen fotoğrafın kayıt hızı da oldukça iyi. Sony IMX 214 kamera sensörünü kullanan Turkcell T60'ın kamerası, bu sınıftaki bir cihaz için beni fazlasıyla tatmin etti diyebilirim. Hem ön hem de arka kamera kullanıcısını üzmeyerek iyi işlere imza atıyor. Ayrıca kameranın HDR performansı da hiç fena değil.



Turkcell T60'ın performansına baktığımızda ise sentetik testlerde ortaya koyduğu sonuçlar, Snapdragon 615 işlemcili diğer cihazlar ile büyük oranda benzerlik gösteriyor. Ayrıca soğutma desteği ile yaptığım ölçümlerde Snapdragon 615'in ciddi bir throttling sorunu yaşamadığını da söyleyebilirim. Oyun testlerinde ise yazılımsal gibi duran bazı optimizasyon sıkıntıları var. 720p ekran ile çok ciddi zorlanma yaşamadan çalışması gereken bazı oyunlarda umduğumu bulamadım ama belki bir güncelleme ile bu sorunların üstesinden gelinebilir zira aynı çipsete sahip olup daha fazlasını verebilen cihazlar, donanımsal platformun ne derece yetenekli olduğunun en önemli göstergesi.



