Turkcell ve Vestel'den stratejik işbirliği: Kaan Terzioğlu ile konuştuk

Turkcell ve Vestel başta yerli üretim akıllı telefonlar olmak üzere geniş kapsamlı ve uzun soluklu yeni bir stratejik işbirliğine imza attı. Tüm detayları ve 4.5G'deki son gelişmeler bu videomuzda.

Ülkemizin teknoloji alanındaki iki büyük şirketi, Turkcell ve Vestel yeni bir işbirliğine imza attı. Başta yerli üretim akıllı telefonlar olmak üzere geniş kapsamlı ve uzun soluklu yeni bir stratejik işbirliğinin detaylarını Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile konuştuk. Ayrıca 4.5G'nin ilk hafta performansını da sorduk Kaan Terzioğlu'na, iyi seyirler.