Turkcell ve Vestel'den stratejik işbirliği: Kaan Terzioğlu ile konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Turkcell ve Vestel başta yerli üretim akıllı telefonlar olmak üzere geniş kapsamlı ve uzun soluklu yeni bir stratejik işbirliğine imza attı. Tüm detayları ve 4.5G'deki son gelişmeler bu videomuzda.
Ülkemizin teknoloji alanındaki iki büyük şirketi, Turkcell ve Vestel yeni bir işbirliğine imza attı. Başta yerli üretim akıllı telefonlar olmak üzere geniş kapsamlı ve uzun soluklu yeni bir stratejik işbirliğinin detaylarını Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile konuştuk. Ayrıca 4.5G'nin ilk hafta performansını da sorduk Kaan Terzioğlu'na, iyi seyirler.
Paylaş Tweetle
kapitalizm sevdalıları karakteri oluşmamış iki yüzlüler
Reis'e saray'a bagliyiz biz
Ensar' a kaimder' e bagliyiz biz
Herkesin onune yatariz biz
Turkcelle darlan hayata
Hayatta olmaz turkcelle
Kardeşim çok cahilsin. Vestel bazı şeyleri kötü yapıyor olabilir ancak rekabeti sağlayarak Türkiye'ye çok katkısı olmuştur. Turkcell'i bi araba markası olarak düşün Fiat/Toyota/ ve Mercedes, bu işin şuan Mercedes'i Turkcell diğerlerinden çok daha iyi kalitede hizmet veriyor. Bir şeyin ucuz olması pahalı olanı kazıkçı yapmaz. ona kazıkçı demenin nedeni aslında senin onu kullanmak istemen ancak verdiği hizmete göre almak istediği ücreti karşılayamadığından kaynaklanır.
Şu kotalı tarifelerin haline bakmadan hala 4.5 g vurgusu yapmaya utanmıyorlar.
Bütün operatörler aynı. 3g kotaları neyse, 4g kotaları da aynı!
Daha hızlı internete sahip olacakmışım... Sadece kotayı daha hızlı doldurmam anlamına gelir bu. Sizin için başka bir anlamı var mı arkadaşlar?
Bu ikisi bir samsung firmasının dış kapı mandalı olamazlar.