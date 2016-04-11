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Turkcell ve Vestel'den stratejik işbirliği: Kaan Terzioğlu ile konuştuk

3 yıl
42,6b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Turkcell ve Vestel başta yerli üretim akıllı telefonlar olmak üzere geniş kapsamlı ve uzun soluklu yeni bir stratejik işbirliğine imza attı. Tüm detayları ve 4.5G'deki son gelişmeler bu videomuzda.
Ülkemizin teknoloji alanındaki iki büyük şirketi, Turkcell ve Vestel yeni bir işbirliğine imza attı.  Başta yerli üretim akıllı telefonlar olmak üzere geniş kapsamlı ve uzun soluklu yeni bir stratejik işbirliğinin detaylarını Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile konuştuk. Ayrıca 4.5G'nin ilk hafta performansını da sorduk Kaan Terzioğlu'na, iyi seyirler.
 

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Mars Portakalı 3 yıl en beğenilen
''Özgür kız'' sloganından sonra tecavüzcüleri koruyan Turkcell firması ve insanları keriz yerine koyan Vestel firması tam da birbirlerini bulmuşlar.
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General. 3 yıl
Türkcell ve Vestel
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AYavasci 3 yıl
1 GB ramli 8 gb hafızalı efsane telefonlarla turkcell in bütçeye uygun paketleriyle uçarız artık
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DH Misafiri 3 yıl
yabancı hayranlığı ne zaman bitecek
kapitalizm sevdalıları karakteri oluşmamış iki yüzlüler
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by.eralp 3 yıl
O konfik nasıl oluyorda donmuyor 1 gb ram mi kaldı
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ozkn_s 3 yıl
Turkcell in yeni reklam sarkisinin sozlerini siz degerli forum arkadaslarima sunuyorum. Ayrica eklemeler yaparak katkida bulunablirsiniz.



Reis'e saray'a bagliyiz biz

Ensar' a kaimder' e bagliyiz biz

Herkesin onune yatariz biz

Turkcelle darlan hayata

Hayatta olmaz turkcelle

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cemila 3 yıl
whatsApp çok mu kota yiyor dedi o :)
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MahalleAndroidi 3 yıl
cidden bu telefonu alacak insan varmı
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DH Misafiri 3 yıl
ilgazarda
Tecavüzcü ile soyguncu bir araya gelmiş izlemeye değmez bir haber olmuş.

Kardeşim çok cahilsin. Vestel bazı şeyleri kötü yapıyor olabilir ancak rekabeti sağlayarak Türkiye'ye çok katkısı olmuştur. Turkcell'i bi araba markası olarak düşün Fiat/Toyota/ ve Mercedes, bu işin şuan Mercedes'i Turkcell diğerlerinden çok daha iyi kalitede hizmet veriyor. Bir şeyin ucuz olması pahalı olanı kazıkçı yapmaz. ona kazıkçı demenin nedeni aslında senin onu kullanmak istemen ancak verdiği hizmete göre almak istediği ücreti karşılayamadığından kaynaklanır.
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DH Misafiri 3 yıl
İstedikleri kadar teknoloji üretsin veya halka hizmet vs. zırvalarıyla gelsinler tecavüzcü destekçileri olduklarını hiç bir zaman değiştirmeyecek.
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Ahm€t 3 yıl
Turkcell iyi de vestel tam bir çöp hatta çöp daha kaliteli bide vesteli alanlar var vestel gobi kalitesiz ürünler yerli olmasın.
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AC_Hawker 3 yıl
turkcell.com.tr/...
Şu kotalı tarifelerin haline bakmadan hala 4.5 g vurgusu yapmaya utanmıyorlar.
Bütün operatörler aynı. 3g kotaları neyse, 4g kotaları da aynı!
Daha hızlı internete sahip olacakmışım... Sadece kotayı daha hızlı doldurmam anlamına gelir bu. Sizin için başka bir anlamı var mı arkadaşlar?
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Serrasimo 3 yıl
Teknoloji kim al satçı bu firmalar kim.
Bu ikisi bir samsung firmasının dış kapı mandalı olamazlar.
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