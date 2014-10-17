Turkcell'in yeni TV platformu Turkcell TV Plus lanse edildi

Turkcell'in uzun süredir hizmette olan Turkcell TV platformunun bir sonraki aşaması olan Turkcell TV Plus'ın lansmanı gerçekleştirildi. Detayları Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan'dan alı

Turkcell'in uzun süredir hizmette olan Turkcell TV platformunun bir sonraki aşaması olan Turkcell TV Plus'ın lansmanı gerçekleştirildi. Detayları Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan'dan alıyoruz