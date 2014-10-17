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Turkcell'in yeni TV platformu Turkcell TV Plus lanse edildi

4 yıl
30,8b
1
Cep Telefonu Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Turkcell'in uzun süredir hizmette olan Turkcell TV platformunun bir sonraki aşaması olan Turkcell TV Plus'ın lansmanı gerçekleştirildi. Detayları Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan'dan alı
Turkcell'in uzun süredir hizmette olan Turkcell TV platformunun  bir sonraki aşaması olan Turkcell TV Plus'ın lansmanı gerçekleştirildi. Detayları Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan'dan alıyoruz
 

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1 Avatar
TEKİN 1881 3 yıl
Artık 1 gb kota ile ne kadar izlenirse o kadar izleyebiliriz. Ondan sonra wifi bul işin yoksa, internet paketi bul. Superonline almamızı istedikleri için böyle saçmalıyorlar.
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DH Misafiri 3 yıl
tek artısı turkcell 3g ya da fiber kullanıyorsanız kotayla derdi yok. ha tabi 3gnin çektiği gibi gerçekten uzak bir dünyada yaşadığımızı varsayarsak. son iki aydır istanbulun ortasında evde telefonla bile konuşulmadığını düşününce komik oluyor haliyle.
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DH Misafiri 4 yıl
Turkcell tv+ aktif ettigimde alttaki navigasyon maalesef görülmüyor.Bunun sebebi ne olabilir?
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samsunlusemih 4 yıl
Geçen sene yani 2014 yili ekran kalitesi guzeldi simdi berbat yan uygulamalar bile fark atiyor turkcelle, wifi olarak genellikle kullanacaksaniz dijiturkplay hd gosteriyor arasinda 3 tl fark var ve değer
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serdarski 4 yıl
Arkadaşlar,

Her şeyin bir bedeli vardır. Bu sebepten dolayı turkcell ücretli yaparsa şaşırmayın.
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serdarski 4 yıl
Arkadaşlar,

Her şeyin bir bedeli vardır. Bu sebepten dolayı turkcell ücretli yaparsa şaşırmayın.
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serdarski 4 yıl
Arkadaşlar,

Her şeyin bir bedeli vardır. Bu sebepten dolayı turkcell ücretli yaparsa şaşırmayın.
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DH Misafiri 4 yıl
zaaaaa :D süpermiş lan yorumlar :D YAŞASIN TURKCEL TV
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DH Misafiri 4 yıl
tv+ fiber internet ve telefon olmak üzere 3 paket birlikte kullanıyorum çok memnun kaldım. kendileri arayarak zaten fiber internet hizmeti aldığımız için özel fiyat teklifinde bulundular,bu hafta digitürk üyeliğimi iptal ettireceğim. tavsiye ederim.
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aslamacia 4 yıl
superonline turkcell tv+ plus.
Kesinlikle çalışmayan donan arıza veren berbat bir sistem. alalı tam bir ayı doldurdu. cihaz hata verdi, müşteri hizmetlerini aradım 24 saat içersinde çözülecek denildi ardından 3 farklı teknik ekip aradı üçü de aynı saçma işlemleri yaptırp beni şebek ettiler sonra teknik ekip gelecek dediler 4 gündür bir halt geldiği yok, bu akşam tekrar aradım teknik ekip filan gelmeyecekmiş. Müşteri hizmetleri back office yönlendirmiş, onlar incelemiş, onlar turkuaz ekibe yölendirmiş, onlar da inceleyecekmiş, çözemezlerse network ekibi bakacakmış sonra beni bilgilendireceklermiş.. sanki marsa gidiyoz.
ayrıca olay şu, tv plus ücretsiz diyorlar ancak tv plus a geçmek için kotanızı 25 gb tan 75 gb a çıkarıyorlar bunun için ektra aylık 10 tl alıyorlar.
tv problemi yaşadığım 4 günü faturadan düşün dediğimde tv zaten ücretsiz diye bir yanıt verdiler.
TAM BİR KUMPAS yani.
aboneliğin iptali dediğimde üvretsiz olan tv aboneliğinin iptali 180 küsür (yanlış hatırlamıyorsam) lira ceza ödemem gerekiyor.
yani bu adamlar size ilk bir ay ücretsiz iptal zamanı geçtikten sonra bir daha hiç (1 yıl 10 yıl farketemz) hizmet vermseler dahi yapacağınız birşey yok.
almayın aldırmayın superonline ve turkcell işbirliği ile onlara yakışmayan bir dolandırıcılık harikası yani.
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alemburda34 4 yıl
Valla ben teknosa filmbox dan cok memnunum aylik 10 tl i.imgur.com/...
Tivibu resmen dolandirdi sitesinde canli tv diyor smart tv icin megersem gecerli degilmis yayinci kuruluslar kabul etmiyormus sitesinde ama boyle bir ibare yok ????:(
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mcrew 4 yıl
o kadar hantal bir yapısı olan ttnet yıllar önce çıkardı tivibu yu

superonline çok geride kaldı
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Averell Dalton 4 yıl
Turkcell fiyat konusundaki politikasını değiştirse mutlaka değerlendirilebilir
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Woozie 4 yıl
Turkcell Tv Plus'ın datası ayrı zaten herhangi bir şekilde AKK etkilemesi gibi bir durum söz konusu değil. Görüntü kaliteside bant genişliğine bağlı olarak değiştini söylemişlerde şuan için kalite seçenekleri bulunmuyor. Fakat bence kullanışlığı açısından güzel programın başına alınması gibi özellikleri güzel. Film olarakta telif hakları satın alınarak yayınlandığı için yeni filmlerin gelmesi zaman alabiliyor.
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