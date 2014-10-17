Turkcell'in yeni TV platformu Turkcell TV Plus lanse edildi

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Turkcell'in uzun süredir hizmette olan Turkcell TV platformunun bir sonraki aşaması olan Turkcell TV Plus'ın lansmanı gerçekleştirildi. Detayları Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan'dan alı
Turkcell'in uzun süredir hizmette olan Turkcell TV platformunun bir sonraki aşaması olan Turkcell TV Plus'ın lansmanı gerçekleştirildi. Detayları Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan'dan alıyoruz
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Her şeyin bir bedeli vardır. Bu sebepten dolayı turkcell ücretli yaparsa şaşırmayın.
Her şeyin bir bedeli vardır. Bu sebepten dolayı turkcell ücretli yaparsa şaşırmayın.
Her şeyin bir bedeli vardır. Bu sebepten dolayı turkcell ücretli yaparsa şaşırmayın.
Kesinlikle çalışmayan donan arıza veren berbat bir sistem. alalı tam bir ayı doldurdu. cihaz hata verdi, müşteri hizmetlerini aradım 24 saat içersinde çözülecek denildi ardından 3 farklı teknik ekip aradı üçü de aynı saçma işlemleri yaptırp beni şebek ettiler sonra teknik ekip gelecek dediler 4 gündür bir halt geldiği yok, bu akşam tekrar aradım teknik ekip filan gelmeyecekmiş. Müşteri hizmetleri back office yönlendirmiş, onlar incelemiş, onlar turkuaz ekibe yölendirmiş, onlar da inceleyecekmiş, çözemezlerse network ekibi bakacakmış sonra beni bilgilendireceklermiş.. sanki marsa gidiyoz.
ayrıca olay şu, tv plus ücretsiz diyorlar ancak tv plus a geçmek için kotanızı 25 gb tan 75 gb a çıkarıyorlar bunun için ektra aylık 10 tl alıyorlar.
tv problemi yaşadığım 4 günü faturadan düşün dediğimde tv zaten ücretsiz diye bir yanıt verdiler.
TAM BİR KUMPAS yani.
aboneliğin iptali dediğimde üvretsiz olan tv aboneliğinin iptali 180 küsür (yanlış hatırlamıyorsam) lira ceza ödemem gerekiyor.
yani bu adamlar size ilk bir ay ücretsiz iptal zamanı geçtikten sonra bir daha hiç (1 yıl 10 yıl farketemz) hizmet vermseler dahi yapacağınız birşey yok.
almayın aldırmayın superonline ve turkcell işbirliği ile onlara yakışmayan bir dolandırıcılık harikası yani.
Tivibu resmen dolandirdi sitesinde canli tv diyor smart tv icin megersem gecerli degilmis yayinci kuruluslar kabul etmiyormus sitesinde ama boyle bir ibare yok ????:(
superonline çok geride kaldı