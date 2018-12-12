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Türkiye’de üretilen ‘dolusavar’ seri üretime geçti

Türkiye'de üretilen dolusavar yoğun ilgi görüyor. Bin dönüm alanda etkili olan cihaz, tarım alanlarında ürünlerin hasar görmesini engelliyor. Dolusavar, doluyu havada yağmura dönüştürüyor.
5 ay
15,4b
1
27
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye’de üretilen ‘dolusavar’ seri üretime geçti
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Türkiye’de üretilen ve gökyüzüne gönderilen ses dalgasıyla suyun kristalleşmesini engelleyerek dolunun yağmura dönüşmesini sağlayan ‘dolusavar’ cihazı yoğun ilgi görüyor. Çiftçilerin ürünlerini dolu yağışından koruyor.

İranlı girişimci Yadollah Nasrollahi’nin Van İş Geliştirme Merkezi’nde (İŞGEM) projelendirdiği ‘dolusavar’ cihazının seri üretimine geçildi.

Dolusavar nasıl çalışıyor?

Yaklaşık bin dönüm alanda etkili olan cihaz, cep telefonu üzerinden kontrol ediliyor. Cihazın içerisinde asetilen gazın patlatılmasıyla oluşan ses dalgaları, baca marifetiyle yerden 10-12 kilometre yükseğe ulaştırılıyor. Burada oluşan kristallerin artı ve eksi kutuplarının, ses dalgası yardımıyla yapışması engelleniyor. Yeryüzüne dolu taneciği olarak değil, yağmur olarak inmesi sağlanıyor.

Tarım sektöründe yurtiçinde yoğun ilgi gören dolusavar cihazının ilk ihracatı Azerbaycan’a yapıldı. Yunanistan’dan sipariş alındı. Talep yoğun olduğu için seri üretime geçildi. Dört günde bir ürünün üretimi tamamlanıyor. Seri üretim hızı arttırılacak.

Dolu yağışı, tarım ürünlerini olumsuz olumsuz etkiliyor. Güneş panelleri ve otomotiv sektöründe büyük zararlara yol açabiliyor. ‘Dolusavar’, bu sektörlerdeki ekonomik kaybın önüne geçiyor. Hem sahibine hem de ülke ekonomisine olumlu katkı sağlıyor.


https://tr.sputniknews.com/turkiye/201812111036573477-vanda-uretilen-dolusavara-yunanistandan-talep/ Yorum Yaz
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webbie 5 ay en beğenilen Ohol Oula
Hem saat geç oldu, hem de yarın okulun var. Cumartesi günü geçersin.
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webbie 5 ay Ohol Oula
Sen de oyuncaklarını bahçede bırakma.
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Ohol Oula 5 ay ESOES1981TR
Haklısın. Ben mesela dolu yağınca ağzımı havaya dikip ağzımı doluduruyordum. Gelsin benim Volvo'mun camlarını da kırsın ne olacak. Var mı senin Volvo'n? Anlayabilir misin beni?
Haklısın. Ben mesela dolu yağınca ağzımı havaya dikip ağzımı doluduruyordum. Gelsin benim Volvo'mun camlarını da kırsın ne olacak. Var mı senin Volvo'n? Anlaya...
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3 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 5 ay
doğa zaten boku yemişti şimdi iyice yiyecek desenize.
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Fashionality 5 ay
bence gayet yararli bir cihaz olmus. doganin dengesi falan diyorsunuz da onlari kuresel isinmayi tetikleyen ya da cevreye zehirli atiklarla kirleten, canlilarin olumune sebebiyet veren firmalar icin kullanmak bence daha mantikli bir yaklasim olur. umarim seri uretime gecerler ve ulkemizin bu alanda daha cok ismi duyulur
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cabriyo 5 ay
büyük buluş. 1000 dekardaki mandalina 5000 ton olsa meyvenin bahçe fiyatı 1 liradan hesap edin... 5.000.000 lira!!! tarım il/ilçe müdürlükleri bunlardan her köye 2-3 tane koymalı. ancak + - birleşmesini engelliyorsa ozon oluşmasını engelleyebilir. bunun denemesi yapılmalı.
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12 Angry Men 5 ay
Bana uydurma bir cihaz gibi geldi. Yok yerden ses dalgası gonderıyormuş 12.000 metreye o da doluyu yağmur olarak ındırıyormuş. Boyle bır teknolojı olsa o zaman paratöner gıbı her yerde kullanılırdı yaygın olurdu.
Ayrıca bu nasıl bır ses dalgası ki yer yuzunden 12.000 metreye kadar yukselıyor ? Bu ses çevreyi olumsuz etkılemez mı ? Neyse yakında kokusu cıkar.
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deniz_sea 5 ay
Uydurma değil, çalıştığım otomotiv firmasının stok alanında yaklaşık 2sene dir belki daha uzun olabilir, kullanılıyor ve çok verimli, sadece aşırı ses ve basınç yapıyor, çevrede yaşayan insanlar şikayetçi oluyor...
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Musty3535123 5 ay
bende çiftçiyim ama bu tür teknolik cihazların kullanılmaya başlanmadan önce insan ve doğaya bir zararı olup olmadığının iyice araştırılması gerekir. bizi gene kobay yapacaklar.
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alfabrava 5 ay
Doganin dengesini yeterince bozduk dahada bozmak için uğraşıyorlar
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FatihAsl 5 ay alfabrava
karbon salınımı ile karşılaştırıldığında doğaya etkisi muhtemelen sıfıra yakındır.
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FatihAsl 5 ay
Beyin göçü almışız.
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tekcan heper 5 ay
bu abartılacak bir iş değil kanımca
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ESOES1981TR 5 ay
Doğanın dengesi ile oynarsanız doğada sizin dengeniz ile oynar
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Ohol Oula 5 ay ESOES1981TR
Haklısın. Ben mesela dolu yağınca ağzımı havaya dikip ağzımı doluduruyordum. Gelsin benim Volvo'mun camlarını da kırsın ne olacak. Var mı senin Volvo'n? Anlayabilir misin beni?
3 Yanıt Yanıtla +7
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alex59 5 ay ESOES1981TR
Çok doğru bir yorum. Önce ülkenin dengesini bozdular yetmedi şimdi sıra doğanın dengesini bozmaya geldi.
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Seyrim 5 ay
Vay be..
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