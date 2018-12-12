Türkiye’de üretilen ‘dolusavar’ seri üretime geçti

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Türkiye’de üretilen ve gökyüzüne gönderilen ses dalgasıyla suyun kristalleşmesini engelleyerek dolunun yağmura dönüşmesini sağlayan ‘dolusavar’ cihazı yoğun ilgi görüyor. Çiftçilerin ürünlerini dolu yağışından koruyor.

İranlı girişimci Yadollah Nasrollahi’nin Van İş Geliştirme Merkezi’nde (İŞGEM) projelendirdiği ‘dolusavar’ cihazının seri üretimine geçildi.

Dolusavar nasıl çalışıyor?

Yaklaşık bin dönüm alanda etkili olan cihaz, cep telefonu üzerinden kontrol ediliyor. Cihazın içerisinde asetilen gazın patlatılmasıyla oluşan ses dalgaları, baca marifetiyle yerden 10-12 kilometre yükseğe ulaştırılıyor. Burada oluşan kristallerin artı ve eksi kutuplarının, ses dalgası yardımıyla yapışması engelleniyor. Yeryüzüne dolu taneciği olarak değil, yağmur olarak inmesi sağlanıyor.

Tarım sektöründe yurtiçinde yoğun ilgi gören dolusavar cihazının ilk ihracatı Azerbaycan’a yapıldı. Yunanistan’dan sipariş alındı. Talep yoğun olduğu için seri üretime geçildi. Dört günde bir ürünün üretimi tamamlanıyor. Seri üretim hızı arttırılacak.

Dolu yağışı, tarım ürünlerini olumsuz olumsuz etkiliyor. Güneş panelleri ve otomotiv sektöründe büyük zararlara yol açabiliyor. ‘Dolusavar’, bu sektörlerdeki ekonomik kaybın önüne geçiyor. Hem sahibine hem de ülke ekonomisine olumlu katkı sağlıyor.

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201812111036573477-vanda-uretilen-dolusavara-yunanistandan-talep/