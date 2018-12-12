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NSA açıkladı: Çin, ABD'ye büyük bir siber saldırı hazırlığında

ABD'nin istihbarat teşkilatı olan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA'dan yapılan açıklamalar, Çin'in Amerika'ya büyük bir siber saldırı hazırlığında olduğu yönünde. İşte konunun detayları...
5 ay
7,4b
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12
Güvenlik
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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ABD'li üst düzey bir istihbarat yetkilisi Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in ABD'deki siber faaliyetlerinin son aylarda arttığını ve gelecekteki yıkıcı saldırılara zemin hazırlayabilmek için, enerji, sağlık, finans ve ulaşım gibi kritik altyapıları hedef aldığını söyledi.

ABD önlemlerini sıkılaştırıyor

Ulusal Güvenlik Ajansı yetkilisi Rob Joyce Wall Street Journal siber güvenlik konferansında şunları söyledi: "Kritik altyapıya karşı hazırlıklı olduklarını ve en çok endişe yaratacak yıkıcı operasyonları gerçekleştirmeye çalıştıklarından endişe ediyoruz." Başkan Donald Trump'ın eski bir Beyaz Saray siber danışmanı olan Joyce konunun ayrıntılarına ise değinmedi.
Joyce'un bu sözleri sonrasında, ABD savcılarının ülkede yaşayan birçok Çin vatandaşına suç duyurusunda bulunacakları belirtiliyor. Bunların arasında ise Çin bağlantılı bir siber casusluk çetesinin olduğu da sızan bilgiler arasında. Çin ise gerçekleştirileceği iddia edilen bu siber saldırı iddialarını reddediyor.

https://www.engadget.com/2018/12/11/nsa-official-says-chinese-hacking-on-rise/ Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 5 ay en beğenilen
Kaspersky muhabbeti gibi mi? Nedense ABD hariç herkes hekır olmuş. ABD sütten çıkma ak kaşık mı? ABD'ye giden casusluk verilerinin hesabını ABD soruyor mu? Fetö niye verilmiyor?
Kaspersky muhabbeti gibi mi? Nedense ABD hariç herkes hekır olmuş. ABD sütten çıkma ak kaşık mı? ABD'ye giden casusluk verilerinin hesabını ABD soruyor mu? Fetö...
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Yanıtla +12
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pspoor 5 ay
Amerikayi hic sevmem, cin ise surekli bilgi calan bir devlet, ne hak tanirlar ne patent. Sadece amerikadan degil almanyadan vs surekli endustriyel casusluk ile veri caliyorlar. Cinli ogrenciler bu isler icin yabanci ulkelere yollaniyor.
Bana kalsa al birini vur otekine, ikisi de kotu...
Amerikayi hic sevmem, cin ise surekli bilgi calan bir devlet, ne hak tanirlar ne patent. Sadece amerikadan degil almanyadan vs surekli endustriyel casusluk ile ...
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Guest-907EA767C 5 ay
Çin sevdalılarını anlamıyorum ABD kötünün iyisidir
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Jakoßen 5 ay
O değilde bir ara 50 milyona yakın T.C. vatandaşının kişisel bilgileri internete sızmıştı, o mevzunun sonu ne oldu acaba...
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sendemail 5 ay

Soru :İnternet kimindir ?
-ABD'nin
Fiziki olarak ,internet ABD'nindir.Yazılımsal olarak da .
bu tür haberleri de romantiklik olsun diye yayıyorlar .
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WmGMD 5 ay
Hazırlıkta oldukları istihbaratı nerden geldi merak ediyorum. Enişte sinden mi öğrendi trump acaba
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dreamblue35 5 ay
çok beğenerek izledidiğim zor ölüm serisine ait bir film var size de tavsiye ederim bu filmi izlemediyseniz; zor ölüm 4 bu filmi izleyin bu topikte yazan ne varsa senaryo olarak hepsini fimde buluyorsunuz saygılar ;)
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Ohol Oula 5 ay
Amerika da beş para etmez, Çin de. Yüce Allah bunları Kahhar sıfatıyla lanetlesin. Tek gerçek Kosta Rika.
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pspoor 5 ay Ohol Oula
Keske bizler de doga ustu guclere ve ortadogu yalanlarina tapinmaktan vazgecebilsek...
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pspoor 5 ay
Amerikayi hic sevmem, cin ise surekli bilgi calan bir devlet, ne hak tanirlar ne patent. Sadece amerikadan degil almanyadan vs surekli endustriyel casusluk ile veri caliyorlar. Cinli ogrenciler bu isler icin yabanci ulkelere yollaniyor.
Bana kalsa al birini vur otekine, ikisi de kotu...
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Skylik 5 ay
Çabuk beyler ddoss gelmeden Electronic Arts, Steam ve Battle.net serverlarını korumaya alalım.
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Guest-907EA767C 5 ay
Çin sevdalılarını anlamıyorum ABD kötünün iyisidir
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Tugrul_512bit 5 ay en beğenilen
Kaspersky muhabbeti gibi mi? Nedense ABD hariç herkes hekır olmuş. ABD sütten çıkma ak kaşık mı? ABD'ye giden casusluk verilerinin hesabını ABD soruyor mu? Fetö niye verilmiyor?
Yanıtla +12
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KuvvetMira27 5 ay
Çin ne ortadoğu ülkerlerinin dkatatörlerine benzer , ne avrupanın bir araya gelemeyen liderlerine nede dağılan sovyetlere :) abd yeni düşmanı ama dişli bir düşman.
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ABD, çin ve
5 etiket daha hack siber saldırı Güvenlik Internet Uğur Seven
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