NSA açıkladı: Çin, ABD'ye büyük bir siber saldırı hazırlığında

ABD'li üst düzey bir istihbarat yetkilisi Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in ABD'deki siber faaliyetlerinin son aylarda arttığını ve gelecekteki yıkıcı saldırılara zemin hazırlayabilmek için, enerji, sağlık, finans ve ulaşım gibi kritik altyapıları hedef aldığını söyledi.

ABD önlemlerini sıkılaştırıyor

Ulusal Güvenlik Ajansı yetkilisi Rob Joyce Wall Street Journal siber güvenlik konferansında şunları söyledi: "Kritik altyapıya karşı hazırlıklı olduklarını ve en çok endişe yaratacak yıkıcı operasyonları gerçekleştirmeye çalıştıklarından endişe ediyoruz." Başkan Donald Trump'ın eski bir Beyaz Saray siber danışmanı olan Joyce konunun ayrıntılarına ise değinmedi.

Joyce'un bu sözleri sonrasında, ABD savcılarının ülkede yaşayan birçok Çin vatandaşına suç duyurusunda bulunacakları belirtiliyor. Bunların arasında ise Çin bağlantılı bir siber casusluk çetesinin olduğu da sızan bilgiler arasında. Çin ise gerçekleştirileceği iddia edilen bu siber saldırı iddialarını reddediyor.

https://www.engadget.com/2018/12/11/nsa-official-says-chinese-hacking-on-rise/