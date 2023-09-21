Plakadan araç hasar kaydı & tramer sorgulama nasıl yapılır?

Araç hasar sorgulama, bir otomobilin daha önce kazaya karışıp karışmadığı, karıştıysa kaza tarihi, kaza nedeni ve hasar tutarı hakkında bilgi almanın en hızlı yoludur. Özelikle 2. el araba satın almadan önce, sonradan arabanın değerinden fazla masrafla karşılaşmamak adına aracın hasar geçmişi hakkında bilgi edinmek için kesinlikle hasar kaydı sorgulama yapmalısınız. Yalnızca plaka bilgisi ile hasara neden olan tüm kazalar tarih bilgisiyle birlikte detaylı olarak öğrenilebiliyor. Peki, aracın hasar kaydı nereden öğrenilir?

Araç kilometre (km) sorgulama nasıl yapılır? 3 hf. önce eklendi

Tramer sorgulama nedir 🤔 Tam Boyutta Gör Tramer açılımı Trafik Sigortaları Birliği Merkezi olup, kurumun kısaltması olarak kullanılan bir terimdir. Tramer, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm trafik sigortası şirketlerinin birlikte oluşturduğu bir veri tabanı olarak tanımlanabilir. Tramer sorgulama işlemiyle aracın kaza yapıp yapmadığı, hasar kaydı bulunup bulunmadığı, sigortasının olup olmadığı gibi pek çok detaya ulaşılabilir. Aracın hasar, kaza, sigorta geçmişi hakkında bilgi almak için plaka numarasının bilinmesi yeterlidir. Ancak aracın plakasının değişmiş olması ihtimaline karşın şasi numarası eski poliçe ve kimlik bilgileri ile de sorgu yapılabilir. Peki, tramer kaydı ve hasar kaydı aynı şey midir? Hayır. Hasar kaydı ile aracın daha önce geçirdiği kazalar sonucunda meydana gelen tüm hasarlara ulaşılabilir. Tramer kaydı üzerinden aracın kusur oranı ve sigorta işlem bilgisi gibi çok daha geniş kapsamlı belgelere ulaşılabilir.

Tramer kaydı sorgulama nasıl yapılır ❓ Tam Boyutta Gör Tramer sorgulama ile araç detaylarından kaskoya, kaza sonrası tutanaklardan parça değişimine kadar kapsamlı bilgilere erişmek mümkündür. Daha detaylı aktarmak gerekirse, aracın marka ve modeli, aracın tescili olduğu iller, kasko bilgileri, trafiğe çıkış tarihi, plaka değişim bilgisi, aracın son sahibi, aracın kullanılma süresi gibi çok detaylı verilere ulaşılabilir. Tramer kaydı sorgulama için farklı yöntemler mevcuttur. Araç tramer kaydı nasıl sorgulanır? Aracın tramer kaydını nasıl öğrenebilirim diyenler için işte tüm tramer sorgulama yöntemleri: e-Devlet ile ücretsiz tramer sorgulama adımları ⬇️ e-Devlet sitesine girin. eDevlet hesabınıza giriş yapın. Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama ekranına girin. Aracın plakasını yazın. Sorgula’ya tıklayın. SMS ile tramer hasar sorgulama adımları ⬇️ Mesaj uygulamasını açın. Aracın plaka numarasını yazın. 5664’e gönderin. Plakayı yazıp Turkcell, Türk Telekom, Vodafone 5664’e SMS göndererek tramer hasar kaydı ücretli bir şekilde sorgulanabilir. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından sağlanan bilgiye göre, 2023 Tramer sms sorgulama ücreti 60 TL’dir.

Araç hasar kaydı sorgulama, 2. el araç alımında aracın kilometre bilgisini öğrenmek kadar önemlidir. Aracın hasar geçmişi hakkında (kaza geçirmiş mi, kaza ne zaman nasıl olmuş, hasar alan noktalar nereler, hasa tutar gibi) bilgi almak için hasar kaydı sorgulama yapılmaktadır. Tramer kaydı sorgulama ile de daha detaylı bilgi alınabilmektedir. Ücretli ve ücretsiz tramer ve hasar kaydı nasıl sorgulanır? burada tüm detayları bulabilirsiniz.

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Plakadan araç hasar kaydı & tramer sorgulama nasıl yapılır?