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    Plakadan araç hasar kaydı & tramer sorgulama nasıl yapılır?

    Araç hasar sorgulama, ikinci el otomobil almak isteyen vatandaşların kesinlikle yapması gereken işlemlerden. Peki, plakadan hasar kaydı & tramer sorgulama nasıl yapılır?

    Araç hasar sorgulama, bir otomobilin daha önce kazaya karışıp karışmadığı, karıştıysa kaza tarihi, kaza nedeni ve hasar tutarı hakkında bilgi almanın en hızlı yoludur. Özelikle 2. el araba satın almadan önce, sonradan arabanın değerinden fazla masrafla karşılaşmamak adına aracın hasar geçmişi hakkında bilgi edinmek için kesinlikle hasar kaydı sorgulama yapmalısınız. Yalnızca plaka bilgisi ile hasara neden olan tüm kazalar tarih bilgisiyle birlikte detaylı olarak öğrenilebiliyor. Peki, aracın hasar kaydı nereden öğrenilir?

    Plakadan hasar sorgulama yöntemleri 🚘

    plakadan araç hasar kaydı sorgulama Tam Boyutta Gör
    Plakadan hasar kaydı sorgulama işlemi ile aracın hasara yol açan kazaları, kaza tarihleri, hasarların ücreti hakkında bilgiler edinilebilir. Araç hasar sorgulama ücretsiz ve ücretli şekilde yapılabilir. SMS, e-Devlet, Çağrı Merkezi ve Tramer (Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi) üzerinden araç hasar sorgusu yapılabilir. Şimdi, araç hasar kaydı nasıl öğrenilir? görelim.

    SMS ile hasar kaydı sorgulama nasıl yapılır 📲

    1. Aracın plakasını bitişik şekilde yazın.
    2. 5664 numarasına kısa mesaj gönderin.
    3. Hasar geçmişi SMS ile anında iletilecektir.
    hasar kaydı sorgulama sms Tam Boyutta Gör
    SMS araç hasar kaydı sorgulama işlemi ücretlidir. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, fark etmeksizin 5664 SMS sorgulama ücreti tüm operatörler için sorgulama başına 60 TL’dir. 5664’e mesaj göndererek aracın hasar geçmişi dışında değişen bir parçası olup olmadığını da öğrenebilirsiniz. Eksper raporu olan kazalarda değişen parçaları öğrenmek için; PARÇA yazıp bir boşluk bırakarak plakayı yazıp boşluk bırakarak hasarın tarihini (gün/ay/yıl şeklinde) yazarak sorgulama yapabilirsiniz.

    PTT ile araç hasar sorgulama nasıl yapılır 👇🏻

    1. PTT araç hasar kaydı sorgulama sayfasına girin.
    2. Hasar sorgulama bölümüne gelin.
    3. Plaka no seçimini yapın.
    4. Aracın plaka numarasını yazın.
    5. T.C. kimlik numaranızı ve e-posta adresinizi girin.
    6. İleri butonuna tıklayarak ekrandaki talimatları izleyin.
    ptt araç hasar sorgulama Tam Boyutta Gör
    PTT hasar kaydı sorgulama servisi ücretlidir. PTT sitesi üzerinden şasi numarası veya plakadan hasar sorgulama ücreti 60 TL’dir.

    e-Devletten araç hasar sorgulama nasıl yapılır 📱

    1. e-Devlet sitesine girin.
    2. T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
    3. Arama bölümüne Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) yazın.
    4. Gerçek kişi hizmetleri altında “Trafik poliçe ve hasar bilgileri sorgulama” linkine tıklayın.
    5. Plaka numarasını yazın.
    6. Sorgula butonuna tıklayın.
    e devlet araç hasar kaydı sorgulama Tam Boyutta Gör
    Diğer yöntemlerin aksine, e-Devlet üzerinden araç hasar kaydı sorgulama işlemi ücretsizdir.

    Telefon ile araç hasar kaydı nasıl sorgulanır 📞

    1. Alo Hasar Çağrı Merkezi numarası 11890’ı arayın.
    2. Müşteri temsilcisine T.C. kimlik numarası ve plaka bilgilerini verin.
    3. Temsilci, aracın trafiğe çıkış tarihinden o güne kaza geçmişini paylaşacaktır.

    Sigortam360 ile araç hasar kaydı sorgulama 🌐

    1. Sigortam360 sitesine girin.
    2. Sağ üstteki butona, ardından yeni üye seçeneğine tıklayın.
    3. E-posta adresiniz, şifre ve diğer bilgileri girin.
    4. Hesabınıza giriş yapın.
    5. Sorgular sekmesine tıklayın.
    6. Hasar sorgula seçeneğine tıklayın.
    7. Boş kısma araç plaka numarasını yazın.
    8. Hemen sorgula kutucuğuna tıklayın.

    Tramer sorgulama nedir 🤔

    tramer kaydı ne demek Tam Boyutta Gör
    Tramer açılımı Trafik Sigortaları Birliği Merkezi olup, kurumun kısaltması olarak kullanılan bir terimdir. Tramer, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm trafik sigortası şirketlerinin birlikte oluşturduğu bir veri tabanı olarak tanımlanabilir.

    Tramer sorgulama işlemiyle aracın kaza yapıp yapmadığı, hasar kaydı bulunup bulunmadığı, sigortasının olup olmadığı gibi pek çok detaya ulaşılabilir. Aracın hasar, kaza, sigorta geçmişi hakkında bilgi almak için plaka numarasının bilinmesi yeterlidir. Ancak aracın plakasının değişmiş olması ihtimaline karşın şasi numarası eski poliçe ve kimlik bilgileri ile de sorgu yapılabilir.

    Peki, tramer kaydı ve hasar kaydı aynı şey midir? Hayır. Hasar kaydı ile aracın daha önce geçirdiği kazalar sonucunda meydana gelen tüm hasarlara ulaşılabilir. Tramer kaydı üzerinden aracın kusur oranı ve sigorta işlem bilgisi gibi çok daha geniş kapsamlı belgelere ulaşılabilir.

    Tramer kaydı sorgulama nasıl yapılır ❓

    araç tramer kaydı sorgulama Tam Boyutta Gör
    Tramer sorgulama ile araç detaylarından kaskoya, kaza sonrası tutanaklardan parça değişimine kadar kapsamlı bilgilere erişmek mümkündür. Daha detaylı aktarmak gerekirse, aracın marka ve modeli, aracın tescili olduğu iller, kasko bilgileri, trafiğe çıkış tarihi, plaka değişim bilgisi, aracın son sahibi, aracın kullanılma süresi gibi çok detaylı verilere ulaşılabilir. Tramer kaydı sorgulama için farklı yöntemler mevcuttur. Araç tramer kaydı nasıl sorgulanır? Aracın tramer kaydını nasıl öğrenebilirim diyenler için işte tüm tramer sorgulama yöntemleri:

    e-Devlet ile ücretsiz tramer sorgulama adımları ⬇️

    1. e-Devlet sitesine girin.
    2. eDevlet hesabınıza giriş yapın.
    3. Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama ekranına girin.
    4. Aracın plakasını yazın.
    5. Sorgula’ya tıklayın.

    SMS ile tramer hasar sorgulama adımları ⬇️

    1. Mesaj uygulamasını açın.
    2. Aracın plaka numarasını yazın.
    3. 5664’e gönderin.

    Plakayı yazıp Turkcell, Türk Telekom, Vodafone 5664’e SMS göndererek tramer hasar kaydı ücretli bir şekilde sorgulanabilir. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından sağlanan bilgiye göre, 2023 Tramer sms sorgulama ücreti 60 TL’dir.

    Araç hasar kaydı sorgulama, 2. el araç alımında aracın kilometre bilgisini öğrenmek kadar önemlidir. Aracın hasar geçmişi hakkında (kaza geçirmiş mi, kaza ne zaman nasıl olmuş, hasar alan noktalar nereler, hasa tutar gibi) bilgi almak için hasar kaydı sorgulama yapılmaktadır. Tramer kaydı sorgulama ile de daha detaylı bilgi alınabilmektedir. Ücretli ve ücretsiz tramer ve hasar kaydı nasıl sorgulanır? burada tüm detayları bulabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 saat önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

    Profil resmi
    detecktion 1 saat önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 14 saat önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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