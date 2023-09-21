Plakadan araç hasar kaydı & tramer sorgulama nasıl yapılır?

- Plakadan hasar sorgulama yöntemleri 🚘
- SMS ile hasar kaydı sorgulama nasıl yapılır 📲
- PTT ile araç hasar sorgulama nasıl yapılır 👇🏻
- e-Devletten araç hasar sorgulama nasıl yapılır 📱
- Telefon ile araç hasar kaydı nasıl sorgulanır 📞
- Sigortam360 ile araç hasar kaydı sorgulama 🌐
- Tramer sorgulama nedir 🤔
- Tramer kaydı sorgulama nasıl yapılır ❓
- e-Devlet ile ücretsiz tramer sorgulama adımları ⬇️
- SMS ile tramer hasar sorgulama adımları ⬇️
- Yorumlar
Araç hasar sorgulama, bir otomobilin daha önce kazaya karışıp karışmadığı, karıştıysa kaza tarihi, kaza nedeni ve hasar tutarı hakkında bilgi almanın en hızlı yoludur. Özelikle 2. el araba satın almadan önce, sonradan arabanın değerinden fazla masrafla karşılaşmamak adına aracın hasar geçmişi hakkında bilgi edinmek için kesinlikle hasar kaydı sorgulama yapmalısınız. Yalnızca plaka bilgisi ile hasara neden olan tüm kazalar tarih bilgisiyle birlikte detaylı olarak öğrenilebiliyor. Peki, aracın hasar kaydı nereden öğrenilir?
Plakadan hasar sorgulama yöntemleri 🚘
SMS ile hasar kaydı sorgulama nasıl yapılır 📲
- Aracın plakasını bitişik şekilde yazın.
- 5664 numarasına kısa mesaj gönderin.
- Hasar geçmişi SMS ile anında iletilecektir.
PTT ile araç hasar sorgulama nasıl yapılır 👇🏻
- PTT araç hasar kaydı sorgulama sayfasına girin.
- Hasar sorgulama bölümüne gelin.
- Plaka no seçimini yapın.
- Aracın plaka numarasını yazın.
- T.C. kimlik numaranızı ve e-posta adresinizi girin.
- İleri butonuna tıklayarak ekrandaki talimatları izleyin.
e-Devletten araç hasar sorgulama nasıl yapılır 📱
- e-Devlet sitesine girin.
- T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
- Arama bölümüne Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) yazın.
- Gerçek kişi hizmetleri altında “Trafik poliçe ve hasar bilgileri sorgulama” linkine tıklayın.
- Plaka numarasını yazın.
- Sorgula butonuna tıklayın.
Telefon ile araç hasar kaydı nasıl sorgulanır 📞
- Alo Hasar Çağrı Merkezi numarası 11890’ı arayın.
- Müşteri temsilcisine T.C. kimlik numarası ve plaka bilgilerini verin.
- Temsilci, aracın trafiğe çıkış tarihinden o güne kaza geçmişini paylaşacaktır.
Sigortam360 ile araç hasar kaydı sorgulama 🌐
- Sigortam360 sitesine girin.
- Sağ üstteki butona, ardından yeni üye seçeneğine tıklayın.
- E-posta adresiniz, şifre ve diğer bilgileri girin.
- Hesabınıza giriş yapın.
- Sorgular sekmesine tıklayın.
- Hasar sorgula seçeneğine tıklayın.
- Boş kısma araç plaka numarasını yazın.
- Hemen sorgula kutucuğuna tıklayın.
Tramer sorgulama nedir 🤔
Tramer sorgulama işlemiyle aracın kaza yapıp yapmadığı, hasar kaydı bulunup bulunmadığı, sigortasının olup olmadığı gibi pek çok detaya ulaşılabilir. Aracın hasar, kaza, sigorta geçmişi hakkında bilgi almak için plaka numarasının bilinmesi yeterlidir. Ancak aracın plakasının değişmiş olması ihtimaline karşın şasi numarası eski poliçe ve kimlik bilgileri ile de sorgu yapılabilir.
Peki, tramer kaydı ve hasar kaydı aynı şey midir? Hayır. Hasar kaydı ile aracın daha önce geçirdiği kazalar sonucunda meydana gelen tüm hasarlara ulaşılabilir. Tramer kaydı üzerinden aracın kusur oranı ve sigorta işlem bilgisi gibi çok daha geniş kapsamlı belgelere ulaşılabilir.
Tramer kaydı sorgulama nasıl yapılır ❓
e-Devlet ile ücretsiz tramer sorgulama adımları ⬇️
- e-Devlet sitesine girin.
- eDevlet hesabınıza giriş yapın.
- Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama ekranına girin.
- Aracın plakasını yazın.
- Sorgula’ya tıklayın.
SMS ile tramer hasar sorgulama adımları ⬇️
- Mesaj uygulamasını açın.
- Aracın plaka numarasını yazın.
- 5664’e gönderin.
Plakayı yazıp Turkcell, Türk Telekom, Vodafone 5664’e SMS göndererek tramer hasar kaydı ücretli bir şekilde sorgulanabilir. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından sağlanan bilgiye göre, 2023 Tramer sms sorgulama ücreti 60 TL’dir.
Araç hasar kaydı sorgulama, 2. el araç alımında aracın kilometre bilgisini öğrenmek kadar önemlidir. Aracın hasar geçmişi hakkında (kaza geçirmiş mi, kaza ne zaman nasıl olmuş, hasar alan noktalar nereler, hasa tutar gibi) bilgi almak için hasar kaydı sorgulama yapılmaktadır. Tramer kaydı sorgulama ile de daha detaylı bilgi alınabilmektedir. Ücretli ve ücretsiz tramer ve hasar kaydı nasıl sorgulanır? burada tüm detayları bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.