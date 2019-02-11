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Türkiye’nin 81 İlinde Dev Hizmet Ağı: Ustamgeliyor.com

sağlıyor. Ülke çapında büyük oranda iş istihdamı sağlayan ustamgeliyor.com sitesi 81 ilde hizmet veren deneyimli ustalar ile yüzlerce kategoride isteyen herkese hizmet veriyor.
3 ay
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Ustamgeliyor.com sitesi geçtiğimiz son 2 yıldır adından oldukça sık söz ettiren bir hizmet firması. Hizmet alanında oldukça önde oluşu ile dikkatleri üzerine çeken ve bu alanda oldukça büyük bir usta ve müşteri kitlesi ile çalışan dev site, geçtiğimiz günlerde Almanya'nın muteber şirketlerinden olan YASKO – Properties tarafından aldığı 500.00 Euro dev yatırım ile gündeme oturdu.
Aldığı ikinci yatırım olan site, Türkiye ekonomisine de oldukça hatırı sayılır katkı sağlıyor. Ülke çapında büyük oranda iş istihdamı sağlayan ustamgeliyor.com sitesi 81 ilde hizmet veren deneyimli ustalar ile yüzlerce kategoride isteyen herkese hizmet veriyor.

Usta bulma sorununa son!

Ustamgeliyor.com sitesinin insanlar tarafından tercih ediliyor olmasının en gözde nedenlerinden biri de usta bulma sorununun ortadan kalkması. Taşınırken iyi bir nakliyat firması, temizlik firması, boya badana fiyatları ve ustası gibi ihtiyaçların ardı ardına sıralanıyor olması, tüm bu alanda tek bir talep ile deneyimli kişilerle muhatap olmanızı sağlamaktadır. Üstelik siteden bu şekilde yararlanmanız karşılığında da herhangi bir ücret ödemeniz talep edilmiyor.

Yüzlerce sektör, binlerce usta

Site bünyesinde oldukça fazla kategori bulunduruyor. Bu kategorilerde hizmet veren binlerce usta ile beraber kişilerin taleplerine yönelik sunulan hizmette, müşteri memnuniyeti hep en önde tutuluyor. Bu tutumu ile büyümeyi başaran ustamgeliyor.com sitesi insanların sempatisini kazanan bir site olarak ta sıklıkla adından söz ettiriyor. Ev temizliği, araba kaporta, mantolama fiyatları 2019 bilgilerine de siteden kolayca ulaşabilirsiniz.

İnsanlar Ustamgeliyor.com sitesini seviyor!

Benzerlerinin aksine müşterilerin ve ustaların daima ulaşabileceği çağrı merkezi sitemleri ile müşteri ve usta sorunlarını çözüme ulaştıran, sorulan soruları ve oluşan sorunları sabır ve nezaketle yanıtlayan Ustamgeliyor.com ekibi bu tasarrufu ile insanların sevgi ve ilgisini kazanmış görünüyor.
Hizmet alanında birçok sitenin oluşu ancak kişilerin bu sitelerden diledikleri verimi alamayışları Ustamgeliyor.com sitesine çok daha fazla yönelmelerine neden olmuşa benziyor.
Site, aldığı yarım milyonluk yatırım sayesinde Avrupa’nın 7 ülkesinde vermeyi hedeflediği hizmet için kolları sıvadı ve Almanya’nın Berlin kentinde ikinci bürosunu açtı. Yeni hizmet alanı olarak belirlediği Berlin’de yavaş yavaş aktifleşmeyi hedefleyen site kurucuları Türkiye’nin Hizmet sektöründeki gururu olacak gibi görünüyor.

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haberler101.com 3 ay
şu usta bulma sitelerine güzel isim koyamıyorlar ya. şöyle yapsanıza "ÇatalAhmet.com" diye, goygoyla duyurursunuz isminizi..
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NeCroMaN 3 ay
Armut. Com sen misin
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