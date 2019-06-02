Türkiye'nin yeni göz bebeği Akıncı taarruzi İHA hakkında her şey

Baykar Makina tarafından geliştirilen çok daha büyük ve çok daha yüksek ateş gücüne sahip olan Akıncı taarruzi insansız hava araçlarının teknik detaylarını videomuzda anlattık.

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