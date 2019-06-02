Türkiye'nin yeni göz bebeği Akıncı taarruzi İHA hakkında her şey

| iki adet alman centrino 3.2 motoru ile guclendirilmis olacak lakin bu prototipte sanirim avusturya menseli motor kullanilmis.
Hollanda gece sensorleri , ingiliz goruntu algiyicilari ile donatilma, amerikan yapimi mk 80 sinifi bombalar tasiyip amerkan kitleri ile donatilan bombalari tasiyabiliyor.
ve yine yerli palavrasi.
Soyle dusunun. Ben A firmasi kuruyorum ve laptop uretiyorum. Icindeki islemci AMD, anakart amd uyumlu, ramler ddr4 sinifindan, hdd m2 ssd vs ...
islemci amerikan
ana kart cin
ram kore
ssd japon
metal kasa ise alman
ven ben bu toplama urune "Sungur laptop" adini veriyorum ve diyorum ki "gel gardasim benden al, yerli yapim sungur laptop" ...
alir misin?
isi bilmiyorsan alirsin.
lakin toplama da bile iscilik cok daha baska oluyor. isi bilen adam da ona gore aliyor.
ben ise milli diyerek reklam yapiyorum, propaganda yapiyorum.
|Yalana bak, motor olarak yerli PD222 yani TEİ nin (TUSAŞ) geliştirdiği motor kullanılması hedefleniyor.Motor üretildi sertifikasyonları yapılıyor.Önceki üretim Bayraktar toplama olsada tüm ihtiyacımızı karşıladı.
Ukraynaya bile satıldı onlarda kendileri toplasaydıya hani her isteyen toplayıp üretebiliyor ya.Tabi bu tür gelişmeleri pkk işbirlikçileri ve abd mandası isteyenler beğenmez..
Bu uçak çok önemli öyleki f16 uçuşlarını azaltacak ,uçuş maliyeti f16 dan çok çok daha ucuz olacak.
Hem f16 ların görev kullanım süresi uzayacak hemde süper tasarruf edilecek.
PD222 neymiş .)
Link:
kokpit.aero/...
|15 yılda bu notaya gelinmiş. 15 yıl sonrasını düşünemiyorum kimbilir hangi model üretilir.
|Ulan arkadaş övünün bir şeyle de gurur duyun köstek değil destek olun, Türkiye'nin kaç tane İHA ve siha haberin varmı arkadas. sizin zihniyetinizi ben. İHA nın heykeli yapılsa daha çok sevinirsiniz siz
| İlk defa önemli bir teknolojide geride değiliz. F-35'den sonra insansız savaş uçakları çok büyük rol oynayacak bu yüzden yaşanan gelişmeler ülkemiz adına umut verici. İHA'lara yapay zekayı ekleyen ülkenin insanlı savaş uçağına ihtiyacı kalmayacak. Tabii gözetleme-hedefleme sistemi, taşıma kapasitesi, dikey kalkış özelliği, havada kalış süresi gibi konuların aşıldığını varsayarak söylüyorum.
|İHA ve sihalar, arazi görüntüleme sistemleri sayesinde terör ve kaçakçılık kontrol altına alındı
|Burada her hafta bir tane savunma sanayi haberi oluyor.Şu istanbul seçimi de bitse de seçim bik bik diyenlerden kurtulsak.3 yıl rahatlarız sonra 2022 de yeniden başlarlar 2023 e kadar seçim bik bik bik.
|Seçim de yok oysaki niye bu yerli arabalar, uçak gemileri vs :)
|Hımmm Akıncı iha yapılmış hemen oyumu vermeliyim :) Her şey seçim için yapılmıyor arkadaşlar. Ülkenin de korunması gerekiyor. Bütün dünyada savunma sanayine yatırım yapılıyor. Bize has bir şey değil anlayacağınız. Hazirandan sonra 2023 e kadar seçim yok. O mantıkla bu 4 senede yapılan uçaklar, helikopterler, tanklar hangi seçim için yapılmış olacak? Yada 2023 e kadar hiç bir şey yapılmaması mı gerekiyor?
|Her secim oncesi boyle ortada olmayan seyleri paylasmaniz dogru degil, her secim sozde yerli araba , yerli ucak , yerli iha naralari atanlar yerli otobusumuz temsayi isvece kaptirdiklarini niye soyleyemiyor ?
|seçimler yaklaşıyor
AqRaMa
Akıncı İHA İstanbul büyükşehir belediyesi tarafından mı yapılıyor, bildiğim kadarıyla yaklaşan tek seçim o?!
Laf söyledi bal kabağı, koy tabağa ye sabaha...
Akıncı İHA İstanbul büyükşehir belediyesi tarafından mı yapılıyor, bildiğim kadarıyla yaklaşan tek seçim o?!
Laf söyledi bal kabağı, koy tabağa ye sabaha...
Yandaşların tüm rant kaynağı İstanbul.
Ha tuttuğun parti gözünü kör ettiyse o ayrı tabi normal bu durum.