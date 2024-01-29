Havacılık tarihini yeniden yazmaya kararlı olan Baykar'ın üretim üssünü gezdik!

Dünyada en çok kara hedefini vuran hava aracı olan Bayraktar TB2'nin ve havacılık tarihini yeniden yazması hedeflenen Kızılelma'nın üretim üssü Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni gezdik

Bayraktar TB2, AKINCI ve Kızılelma gibi insansız hava araçlarıyla dünyada adından söz ettiren Baykar’ın üretim tesisini gezdik. 4.500 kişinin çalıştığı Baykar Teknoloji, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi ile ilgili tüm detaylar videomuzda.

Baykar dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firması arasına girdi 1 ay önce eklendi

200 bin metrekarelik arazi üzerinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, üretim, mekanik ve elektronik entegrasyon aşamaları bir arada bulunuyor. Tesiste sosyal olanaklar da düşünülmüş. Dünya devi şirketlerde gördüğümüz gibi çeşitli eğlence ve dinlenme alanları mevcut. Fitness salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, açık ve kapalı spor alanları, cep sineması, hamam, sauna, spa ve çok daha fazlası bu tesiste yer alıyor.

Tesiste Ukrayna'da adına marş yazılan, başarısı dünya çapında kanıtlanmış, havacılık tarihine geçmiş olan Bayraktar TB2'nin yanı sıra Bayraktar TB3'ün üretim safhalarını ve Bayraktar Kızılelma’nın mock-up'ını yakından gördük. Baykar’ın bu yıl ilk uydusunu fırlatacağı Fergani Uzay şirketi hakkında bilgiler edindik. Ayrıca Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile ile gündem, tesis ve üretim konuları üzerine konuşma fırsatı bulduk.