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Türkiye'de 5G hazırlıkları l Turkcell'e sorduk

1 yıl
7,2b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Qualcomm önümüzdeki yıl çıkacak akıllı telefonlarda 5G modem olacağını duyurdu. Pek çok ülke, 5G için geçiş takvimini açıklarken Türkiye'de son durum nedir? Turkcell'e sorduk.
Amerika'daki operatörler bu yılın sonunda 5G hizmeti vermeye başlayacaklarını açıkladı. Qualcomm da 2019 model akıllı telefonların 5G modemle çıkacağını duyurdu. Dünyada 5G hız kazanırken, Türkiye'de son durum nedir, ne zaman geçeceğiz? Hepsini geçen gün finansal sonuçlarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Turkcell'e, şirketin genel müdürü Kaan Terzioğlu'na sorduk. 

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HakanG22 1 yıl en beğenilen
5-10 GB kotayla 500 Mbps hız yerine, sınırsız 5 Mbps hızı tercih ederim
1 Yanıt Yanıtla +30
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brshr 1 yıl
Turkcell'e bir şey sormayın ya! Palavra dinlemeye karnımız tok.
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Xeqona 1 yıl
5G sizin olsun Vodafone pass sınırsız youtube spotify facebook twitter whatsapp instagram akar
1 Yanıt Yanıtla +14
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zolzauza 1 yıl
Ensarcell iftiharla sunar : "5G"
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dere.beyi 1 yıl
bizde gerizekalıydık yedik
3 gb kota ile saniyelik indirme 1000 petabayttt olsa kaç yazar bu dille salakları kandırırsınız ancak...
.
alın o hızı......... kışa saklayın
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gurkanse 1 yıl
ne 5g sinden bahsediyosunuz? 3 5 gb kota ile verdiğiniz max hız 50 mbit(MEGABAYT ULAN MEGABAYT) neyin kafasında bu plaza dili yani uydurukça konuşan arkadaş.istanbulun orta yerinde 50mbit üzeri hız görmedikki bırakın gbit'i 300 500mbit görebilen varsa lütfen yazsın ya.
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ToisAndro 1 yıl gurkanse
megabit ayrı megabayt ayrı. senin telefon hangi kategori modem kullanıyor da gigabit hız istiyorsun merak ettim.
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tahir40 1 yıl
Dayının ışıldayan kafasına sağlam bi şaplatıp Türkçe fabrika ayarlarına geçiresim geldi. Support etmek nedir yahu? Destekliyor desene. Backbone olarak kullanacakmış da replace edecekmiş... Töbe töbe.
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Hakimutata Insane 1 yıl
Alt yapısı bozuk interneti yapamadılar aylardır telefona 5g getirseler ne.olacak tukurukcell.ftw
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muratai 1 yıl
Sence hangisi daha iyi?
Eski elektrik direklerinden heryere serbestce fiberoptik ve telepfn kablosu cekilebilmesi ve iletisim ozgurlugu mu yoksa belediye tekelinde asiri pahali yeralti fiber dosenmesi mi?
Turkiyede mustakil eve veya 5-6 daireli apartmana fiber hayatta gelmez burda köydeki ahsap evlere dahi fiber var!
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devilonur 1 yıl
Konuşmanın özeti: regülasyon ve data. Geç!!
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serafon 1 yıl
samsung bize 4g diğer yerlere 5g gönderir artık!!!
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tecnikadamoguz01 1 yıl
Bana 5gb kota verdikten ondada kol gibi fatura geldikten sonra alsın 4.5G sinide 5G sinide ....... Paket bitti.
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klawye 1 yıl
Bu adam UYDURUKÇA dilini kullanıyor herhalde. Keşke bide alt yazıyla çevirseydiniz söylediklerini.
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