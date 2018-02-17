Türkiye'de 5G hazırlıkları l Turkcell'e sorduk

Qualcomm önümüzdeki yıl çıkacak akıllı telefonlarda 5G modem olacağını duyurdu. Pek çok ülke, 5G için geçiş takvimini açıklarken Türkiye'de son durum nedir? Turkcell'e sorduk.

Amerika'daki operatörler bu yılın sonunda 5G hizmeti vermeye başlayacaklarını açıkladı. Qualcomm da 2019 model akıllı telefonların 5G modemle çıkacağını duyurdu. Dünyada 5G hız kazanırken, Türkiye'de son durum nedir, ne zaman geçeceğiz? Hepsini geçen gün finansal sonuçlarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Turkcell'e, şirketin genel müdürü Kaan Terzioğlu'na sorduk.