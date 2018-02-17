Türkiye'de 5G hazırlıkları l Turkcell'e sorduk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Qualcomm önümüzdeki yıl çıkacak akıllı telefonlarda 5G modem olacağını duyurdu. Pek çok ülke, 5G için geçiş takvimini açıklarken Türkiye'de son durum nedir? Turkcell'e sorduk.
Amerika'daki operatörler bu yılın sonunda 5G hizmeti vermeye başlayacaklarını açıkladı. Qualcomm da 2019 model akıllı telefonların 5G modemle çıkacağını duyurdu. Dünyada 5G hız kazanırken, Türkiye'de son durum nedir, ne zaman geçeceğiz? Hepsini geçen gün finansal sonuçlarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Turkcell'e, şirketin genel müdürü Kaan Terzioğlu'na sorduk.
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3 gb kota ile saniyelik indirme 1000 petabayttt olsa kaç yazar bu dille salakları kandırırsınız ancak...
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alın o hızı......... kışa saklayın
Eski elektrik direklerinden heryere serbestce fiberoptik ve telepfn kablosu cekilebilmesi ve iletisim ozgurlugu mu yoksa belediye tekelinde asiri pahali yeralti fiber dosenmesi mi?
Turkiyede mustakil eve veya 5-6 daireli apartmana fiber hayatta gelmez burda köydeki ahsap evlere dahi fiber var!