Türkiye'deki oyun geliştirme çalışmalarını konuştuk

akinciyiz Mevlüt beyin çalışmaları gayet güzel, bir çok sektörde ülkemiz gerilerde eksiklerimiz çok , olumsuz yorum yapan arkadaşların ülkemiz için ürettiği birşeyleri var mı?
Neden sordun ?
Valla TTNET SMART ADSL Uydunet Turknet Bunların Hiçbirinde Sağlam bir Alt Yapı Yok En Üstteki Arkadaşın Dediği Gibi Alt Yapı 0 Oyunu İndirine Kadar 1gün geçiyor Bazen 3 4 Günde İndiğinide Gördüm En Üstteki Yorum Yapan Kardeşimizin Dediği Herşey Doğrudur Bir oyunda 100 TL 120 TL Gibi Fiyatlar biçilmemeli Sonra Türkler Korsan Kullanıyor Diyoralar Biz istiyormuyuz Korsan Kullanalım siz Mecbur Bırakıyorsunuz Allah Aşkına Bu Türkiyede Aylık Maaş 600 700 800TL Civarında Amerikada Aylık Maaş 1000$ Amerika İle Türkiyeyi Eşdeğer gören Firimalar Gerçekten Kınıyorum 800TL Nereye Gittiği Belli Ztn Elektirik Su İnternet Doğal Gaz Kira :) Bakkal Manav :) Saymakla Bitmez Oyun Yapmaya Çalışacağınıza Oyunları Ucuzlatmaya Çalışın !