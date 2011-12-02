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Türkiye'deki oyun geliştirme çalışmalarını konuştuk

7 yıl
59,1b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sobee Stüdyoları'nın genel müdürü Mevlüt Dinç ile TTNET'in dijital oyun platformu PlatStore'u ve Türkiye'de geliştirilen oyunlar ile birlikte mobil oyunların yükselişi ile donanım firmalarıyla olan ilişkilerini konuştuk.
 

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Firaristt 7 yıl en beğenilen
Böyle devam... Yurt dışında bizim ödediğimiz paraya fiber 40-50Mbps alıyor millet. Bizde pingler yüksek yetmiyor bir oyunu orjinal alsanız bile Steam gibi bir yerden oyunu indirene kadar zaten çok büyük bir zaman kaybı oluyor. Günümüz oyunları 10-15GB arası iken bizim internet ile indirmesi 1gün sürüyor en azından.MW3 ve BF3 örneklerini verebiliriz. Oyunlar zaten Online tabanlı. Ancak SP moduna da şöyle bir oynuyoruz en azından. Ee ben oyunun single'ını bitireceğim süreden fazlasını indirmeye harcıyorum, ne anladım bu işten? Yurt dışındakiler biz daha oyunu indiremeden SP'sini bitirmiş oluyorlar...İnternet alt yapısının çok gelişmesi lazım çoook...Bu arada bizdeki bakır kablolar ile nasıl olacak bu iş? şehir içi ping uçar, hız düşer, alt yapı kaldırmaz, yine TTnet'e yine servislere bir ton laf edilir. Böyle sitelerin oluşması çok güzel, tabii fiyatları uygun olduğu sürece. Yoksa neden uğraşayım ki indirmeye? Gider alırım aynı paraya olur biter, hiç değilse DVD'sini aldım derim... Ayrıca Türkiye'deki oyun sektörünün vergiler canını okuyor... %18 KDV % bilmem kaç bilmem ne vergisi bir bakıyorsunuz fiyat 2ye katlanmış... Dolar üzerinden gelen oyunlar zaten fazla fazla artıyor...Ayda 1-2oyun alınabilir bana kalırsa ancak bakıyorum da fiyatlara 120-150TL'i geçmeye başlamış, 200TL'e gidiyor. Kur'dan oluyorsa da bir şekilde fiyatların düşürülmesi lazım. Basit korsan kullanıcı mantığı: Oyunun orjinali 120TL(kutulu) gider 5TL'e alırım olur biter. 1-2ay sonra multi de kırılırsa tamamdır... Korsana karşıyım ama fiyatlara bir çözüm bulunmalı...Kimse kusura bakmasın da 100-120TL bir oyuna veremem... Tamam bir maliyeti var ve bir fiyatı olacaktır ama bunun makul tutulması lazım...Anca Keyler alınabilir fiyatlı oluyor. 25-50TL arası bir oyun için gayet uygun bir fiyat bana kalırsa...Bizimkilerin yapacakları işten hayır gelmez diyorum ben. Çünkü ne düzgün alt yapı ne de oyunlar için düzgün fiyat var... Bakır kablo, yüksek ping, yavaş internet, yetersiz altyapı, yüksek fiyat=biz korsan ve Key kullanımına devam ediyoruz Lalalalalaalala....

Böyle devam... Yurt dışında bizim ödediğimiz paraya fiber 40-50Mbps alıyor millet. Bizde pingler yüksek yetmiyor bir oyunu orjinal alsanız bile Steam gibi bir ...
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Glukhovsky 7 yıl
Neden Türkçe bir isim koymassınız ki ?
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Faunus 7 yıl
Sol kulagim kaniyor sanirim!
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akinciyiz 7 yıl
Mevlüt beyin çalışmaları gayet güzel, bir çok sektörde ülkemiz gerilerde eksiklerimiz çok , olumsuz yorum yapan arkadaşların ülkemiz için ürettiği birşeyleri var mı?
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Ambarad 7 yıl
Konsolların arkasında Microsoft ve Sony gibi devler varken PC oyunculuğunun eski haline dönmesi zor. Tek çözüm NVIDIA ve AMD'nin bir olup PC oyunlarına destek çıkması. Koskoca 2 ekran kartı üreticisi firma niye şimdiye kadar böyle birşey yapmadı onu da anlamış değilim. Konsollar resmen ambargo koydu oyun dünyasına. Onlar yüzünde 2006 ayarında oyunlar oynamaya devam ediyoruz.
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GodPan 7 yıl akinciyiz
akinciyiz

Mevlüt beyin çalışmaları gayet güzel, bir çok sektörde ülkemiz gerilerde eksiklerimiz çok , olumsuz yorum yapan arkadaşların ülkemiz için ürettiği birşeyleri var mı?

Neden sordun ?
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teksalih 7 yıl
Siz jonusuyorsunuz faturayi bize kesiyorlar
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Crynet 7 yıl
Resmen Amatörce oyunlar Joygameden Bahseden Bir Herif İle Röpörtaj Yapmışsınız Bsc :)
Valla TTNET SMART ADSL Uydunet Turknet Bunların Hiçbirinde Sağlam bir Alt Yapı Yok En Üstteki Arkadaşın Dediği Gibi Alt Yapı 0 Oyunu İndirine Kadar 1gün geçiyor Bazen 3 4 Günde İndiğinide Gördüm En Üstteki Yorum Yapan Kardeşimizin Dediği Herşey Doğrudur Bir oyunda 100 TL 120 TL Gibi Fiyatlar biçilmemeli Sonra Türkler Korsan Kullanıyor Diyoralar Biz istiyormuyuz Korsan Kullanalım siz Mecbur Bırakıyorsunuz Allah Aşkına Bu Türkiyede Aylık Maaş 600 700 800TL Civarında Amerikada Aylık Maaş 1000$ Amerika İle Türkiyeyi Eşdeğer gören Firimalar Gerçekten Kınıyorum 800TL Nereye Gittiği Belli Ztn Elektirik Su İnternet Doğal Gaz Kira :) Bakkal Manav :) Saymakla Bitmez Oyun Yapmaya Çalışacağınıza Oyunları Ucuzlatmaya Çalışın !
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PS3!BF3! 7 yıl
TT CEO'larına akıl vermek gibi olmasın ama, her sattığınız üründen yüksek kar yapmak zorunda değilsiniz. Mesela Crysis 2 çıktığı zaman LEVEL'e abone olan herkes key kazanıyodu. Millet "oh hem 1 senelik dergi hemde key"deyip yumuldu. Level ise keylerden fazla birşey kazanmadı, Fakat ne oldu? İsmini duyurdu ve reklam piyasasında adından söz ettirdi. İnsanlar orada mousepad ve mouse reklamları görüp onlarıda aldı. Böylece Level dergisi reklamlarla kar yaptı. Siz de yakınlarda çıkacak bir oyun için(en yakında GTA:V var) bir kampanya düzenleyin, yukarıdaki örneğe benzetin, hem reklam yaparsınız hem de para kazanırsınız. Ama TR'deki imajınızı değiştirmeniz için öncelikle her yere ve kullanıcıya vaadedilen hızı vermelisiniz. Ben eskiden kesintisiz her gün size söverdim. -Bu arada verdiğiniz modem alev alarak yandı.- Ama artık altyapı geliştiği için ve AKN devrede olmadığı için size karşı acayip sempati oluştu bende. Ama şu santraldeki yalancılar arada çileden çıkartıyorlar insanı.
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cihansevencan 7 yıl
Şu ttnet kadar adi bi firma tanımadım hayatımda.. Adamlar internet sağlayıcısı değil direk dolandırıcı ..
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sabe 7 yıl
Süper can Wow'u geçer bu hızla.Bu adamda süper can olur biraz daha överse kendini.
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BSC Misafiri 7 yıl
ttnet sen kendi işine bak.İnternetin ne kadar yavaş hızlandır öyle gel.Hadi canım hadi...
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Loveableintentions 7 yıl
Tamam fikir güzel ama Adil Kullanım Yasası olan bir ülkeye istediğin kadar getir bunu, istediğin kadar al, bana ödediğim paranın hakkı olan interneti bile vermediği sürece elimi bile sürmem Playstore'a. Bir de ekstra para kazandıracağım? Oldu. Önce o yasayla ilgili bir şeyler yapılsın, 2 oyun indirip bütün bir ay dünya üzerinde kullanılmayan 1 mbps vermeyi biliyorlar insana şaka yapar gibi. Önce kendisini düzeltsin sonra böyle projelere adım atsın. Altından kalkamayacağı işlere bulaşmasın TTNET.
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alcatraZFKeskin 7 yıl
sorması ayıp playstore nedir arkadaş türkçe isim niye bulamamışlar bu gerizekalılar ?
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BSC Misafiri 7 yıl
İlk çıktığından beri sadece türkce altyazı veya düblaj desteği veren oyunları satması daha mantıklıydı böylece diğer firmaların böyle bi sistemin kulullmuş olduğunu görüp oyunlarını türkçeye döndürmeye başlıyacaklardır, nede olsa türkiyenin yarısından çoğu internete ttnet ile bağlannıyor. ancak şimdi türkçe destek vermeyen bir sürü oyun var sitede. bu yüzden diğer firmalar ingilizcede olsa türkçede olsa playstore de satışa çıkacağı için türkçe dil ve dublaj a yanaşmayacaklardır.. tam güzel bir iş oldu derken yine hüsranla bitti. üzücü.
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