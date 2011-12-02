Türkiye'deki oyun geliştirme çalışmalarını konuştuk

Sobee Stüdyoları'nın genel müdürü Mevlüt Dinç ile TTNET'in dijital oyun platformu PlatStore'u ve Türkiye'de geliştirilen oyunlar ile birlikte mobil oyunların yükselişi ile donanım firmalarıyla olan ilişkilerini konuştuk.

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