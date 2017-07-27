Türkiye'nin yenilenebilir enerji projesine dünyanın ilk 10 şirketinden 8'i teklif verdi

Türkiye'nin 5 ayrı bölgesinde toplamda bin megavatlık rüzgâr enerjisi kapasitesi kurulması için yapılacak ihaleye, 4 Alman şirketi Türk ortaklarıyla konsorsiyum olarak teklif verdi. Ayrıca, dünyada ilk 10'da yer alan Amerika, Çin ve Danimarka merkezli rüzgâr türbini üreticisi şirketler de Türk ortaklarıyla ihaleye girmek üzere tekliflerini sundu. İhaleye giren firmalardan rüzgâr türbini üretiminde Vestas firması dünyada ilk sırada, GE ikinci, Goldwind üçüncü, Siemens dördüncü, Enercon dördüncü, Nordex beşinci, MingYang sekizinci ve Senvion firması dokuzuncu sırada yer alıyor. Bu şirketlerin pazar payı, küresel rüzgâr enerjisi pazarının yüzde 90'ını temsil ediyor.
İhaleye teklif yapan konsorsiyumlar şu şekilde:
- Vestas (Danimarka) - Enerjisa
- General Electric (GE- Amerika) - Fina Enerji
- Goldwind (Çin) - Akfen Holding - Beyçelik Gestamp Yenilenebilir Enerji
- Siemens (Almanya) - Türkerler- Kalyon
- Enercon (Almanya) - Polat Enerji - Limak Enerji
- Nordex (Almanya) - İklim Elektrik Yatırım - MKS Marmara - Zorlu Enerji
- MingYang (Çin) - İlk İnşaat
- Senvion rüzgâr Enerjisi Çözümleri (Almanya) - IC İçtaş Enerji
YEKA stratejisinin ikinci projesinde rüzgâr enerjisinin kullanılması ve bu konuda teknolojik üretimin yapılması adına politikalar yer alıyor. İhaleyi kazanacak firma Türkiye'nin çeşitli bölgelerine toplam 1000 MW kapasiteli rüzgâr enerjisi tesisi ve rüzgâr türbini üretim fabrikası kuracak.
Yerli Üretim ve Ar-Ge Yapılacak
YEKA stratejisinde yenilenebilir enerji sektöründeki yerliliğin arttırılması adına bir takım zorunluluklar yer alıyor.Kazanan firmanın yüzde 65 yerlilik oranında üretim yapma ve yüzde 80 yerli mühendis ile Ar-Ge yapma zorunluluğu olacak. Ar-Ge çalışmaları 10 yıl boyunca devam edecek.
Kurulacak rüzgâr türbini üretim fabrikasında her biri en az 2.3 MW gücünde olmak üzere ortalama 300 ila 450 adet yerli rüzgâr türbini üretilecek. Fabrikanın kurulumu için izin verilen süre sözleşme tarihinden itibaren 21 ay olacak. Fabrika ve tesislerin kurulumu ve işletilmesi için yaklaşık 3 bin 750 kişilik istihdam sağlanacak.
Rüzgâr türbinleri ülkenin tek bölgesine değil çeşitli bölgelerine kurulacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenen şu 5 bölgeye toplam 1000 MW kapasite kurulacak:
- Sivas
- Kayseri – Niğde
- Edirne - Kırklareli -Tekirdağ
- Ankara - Çankırı – Kırıkkale
- Bilecik - Kütahya – Eskişehir
Rüzgâr YEKA'sı ihalesini kazanacak firma 1 milyar doların üzerinde rüzgâr tesisi yatırımı yapacak. Santrallerin devreye girmesiyle her yıl en az 3 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretilecek ve yaklaşık 1 milyon 100 bin evin yıllık elektrik ihtiyacı rüzgâr enerjisinden sağlanacak. Kurulacak tesisler sayesinde yıllık 1 milyon 500 bin ton karbon emisyonu azaltımı sağlanacak. İhalenin ağustos ayı içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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Akp rant partisidir, dolayısıyla rantsız iş yapması olanaksız. Ceplerine giren bişey yoksa kaldırım taşı bile koymazlar. Ortaklar arasında kalyon ve limak yandaş şirketleri var. Yani bunların ortak olduğu firmalar ihaleyi alır merak etme sen. Hala bunların ülke menfaati için icraat yapacaklarını zannedenlere acıyorum.
Yandaşların cebi doluyor diyecektim ihaleye girenler yabancı çıktı.
Ülkeyi parsel parsel satıyorlar da diyemedik.
Buldum bunlar hep başkan olabilmek için.
Ülkemin düzen muhalifinin argümanları bittiğine göre iyi niyet temennilerimizi sunabiliriz. Bozuk saat bile günde 2 kere doğruyu gösteriyor işte.
Eğer rantsız 90'lar Türkiyesindense ,rant yapılan 2020 Türkiyesini tercih ederim.