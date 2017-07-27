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Türkiye'nin yenilenebilir enerji projesine dünyanın ilk 10 şirketinden 8'i teklif verdi

Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji stratejisi YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları)'nın ikinci projesi için teklifler alındı. Dünyanın en büyük 10 üreticisinden 8'i teklif yaptı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye'nin yenilenebilir enerji projesine dünyanın ilk 10 şirketinden 8'i teklif verdi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yürüttüğü Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji stratejisi YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları)'nın ikinci projesi için teklifler alındı. Rüzgâr türbini üretimi ve kullanımını kapsayan ikinci proje için Toplamda 1000 MW (megavat)'lık YEKA ihalesine rüzgâr türbini üretiminde dünyada ilk 10'da yer alan şirketlerin de aralarında bulunuğu 8 konsorsiyum (şirketler birliği) teklif verdi.


Türkiye'nin 5 ayrı bölgesinde toplamda bin megavatlık rüzgâr enerjisi kapasitesi kurulması için yapılacak ihaleye, 4 Alman şirketi Türk ortaklarıyla konsorsiyum olarak teklif verdi. Ayrıca, dünyada ilk 10'da yer alan Amerika, Çin ve Danimarka merkezli rüzgâr türbini üreticisi şirketler de Türk ortaklarıyla ihaleye girmek üzere tekliflerini sundu. İhaleye giren firmalardan rüzgâr türbini üretiminde Vestas firması dünyada ilk sırada, GE ikinci,  Goldwind üçüncü, Siemens dördüncü, Enercon dördüncü, Nordex beşinci, MingYang sekizinci ve Senvion firması dokuzuncu sırada yer alıyor. Bu şirketlerin pazar payı, küresel rüzgâr enerjisi pazarının yüzde 90'ını temsil ediyor.


İhaleye teklif yapan konsorsiyumlar şu şekilde:

  • Vestas (Danimarka) - Enerjisa
  • General Electric (GE- Amerika) - Fina Enerji
  • Goldwind (Çin) - Akfen Holding - Beyçelik Gestamp Yenilenebilir Enerji
  • Siemens (Almanya) - Türkerler- Kalyon
  • Enercon (Almanya) - Polat Enerji - Limak Enerji
  • Nordex (Almanya) - İklim Elektrik Yatırım - MKS Marmara - Zorlu Enerji
  • MingYang (Çin) - İlk İnşaat
  • Senvion rüzgâr Enerjisi Çözümleri (Almanya) - IC İçtaş Enerji 
Ayrıca Bkz. "Türkiye’ye dünyanın en büyük güneş santrali: YEKA – 1 hakkında her şey!"

YEKA stratejisinin ikinci projesinde rüzgâr enerjisinin kullanılması ve bu konuda teknolojik üretimin yapılması adına politikalar yer alıyor. İhaleyi kazanacak firma Türkiye'nin çeşitli bölgelerine toplam 1000 MW kapasiteli rüzgâr enerjisi tesisi ve rüzgâr türbini üretim fabrikası kuracak.

Yerli Üretim ve Ar-Ge Yapılacak

YEKA stratejisinde yenilenebilir enerji sektöründeki yerliliğin arttırılması adına bir takım zorunluluklar yer alıyor.Kazanan firmanın yüzde 65 yerlilik oranında üretim yapma ve yüzde 80 yerli mühendis ile Ar-Ge yapma zorunluluğu olacak. Ar-Ge çalışmaları 10 yıl boyunca devam edecek.

Kurulacak rüzgâr türbini üretim fabrikasında her biri en az 2.3 MW gücünde olmak üzere ortalama 300 ila 450 adet yerli rüzgâr türbini üretilecek. Fabrikanın kurulumu için izin verilen süre sözleşme tarihinden itibaren 21 ay olacak. Fabrika ve tesislerin kurulumu ve işletilmesi için yaklaşık 3 bin 750 kişilik istihdam sağlanacak.

Rüzgâr türbinleri ülkenin tek bölgesine değil çeşitli bölgelerine kurulacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenen şu 5 bölgeye toplam 1000 MW kapasite kurulacak:

  • Sivas
  • Kayseri – Niğde
  • Edirne - Kırklareli -Tekirdağ
  • Ankara - Çankırı – Kırıkkale
  • Bilecik - Kütahya – Eskişehir


Rüzgâr YEKA'sı ihalesini kazanacak firma 1 milyar doların üzerinde rüzgâr tesisi yatırımı yapacak. Santrallerin devreye girmesiyle her yıl en az 3 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretilecek ve yaklaşık 1 milyon 100 bin evin yıllık elektrik ihtiyacı rüzgâr enerjisinden sağlanacak. Kurulacak tesisler sayesinde yıllık 1 milyon 500 bin ton karbon emisyonu azaltımı sağlanacak. İhalenin ağustos ayı içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.


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Guest-BF8E9B238 1 yıl en beğenilen gcb1903
gcb1903
Nükleere karşıyız ( sadece biz diğerleri kullanabilir ) diyecektim RES çıktı.
Yandaşların cebi doluyor diyecektim ihaleye girenler yabancı çıktı.
Ülkeyi parsel parsel satıyorlar da diyemedik.
Buldum bunlar hep başkan olabilmek için.
Ülkemin düzen muhalifinin argümanları bittiğine göre iyi niyet temennilerimizi sunabiliriz. Bozuk saat bile günde 2 kere doğruyu gösteriyor işte.

Akp rant partisidir, dolayısıyla rantsız iş yapması olanaksız. Ceplerine giren bişey yoksa kaldırım taşı bile koymazlar. Ortaklar arasında kalyon ve limak yandaş şirketleri var. Yani bunların ortak olduğu firmalar ihaleyi alır merak etme sen. Hala bunların ülke menfaati için icraat yapacaklarını zannedenlere acıyorum.
gcb1903Nükleere karşıyız ( sadece biz diğerleri kullanabilir ) diyecektim RES çıktı.Yandaşların cebi doluyor diyecektim ihaleye girenler ...
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4 Yanıt Yanıtla +70
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gcb1903 1 yıl
Nükleere karşıyız ( sadece biz diğerleri kullanabilir ) diyecektim RES çıktı.
Yandaşların cebi doluyor diyecektim ihaleye girenler yabancı çıktı.
Ülkeyi parsel parsel satıyorlar da diyemedik.
Buldum bunlar hep başkan olabilmek için.
Ülkemin düzen muhalifinin argümanları bittiğine göre iyi niyet temennilerimizi sunabiliriz. Bozuk saat bile günde 2 kere doğruyu gösteriyor işte.
Nükleere karşıyız ( sadece biz diğerleri kullanabilir ) diyecektim RES çıktı.Yandaşların cebi doluyor diyecektim ihaleye girenler yabancı çıktı.Ülkeyi ...
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2 Yanıt Yanıtla +42
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SigSauer6 1 yıl Guest-BF8E9B238
elektro_gadget


gcb1903

Nükleere karşıyız ( sadece biz diğerleri kullanabilir ) diyecektim RES çıktı.
Yandaşların cebi doluyor diyecektim ihaleye girenler yabancı çıktı.
Ülkeyi parsel parsel satıyorlar da diyemedik.
Buldum bunlar hep başkan olabilmek için.

Ülkemin düzen muhalifinin argümanları bittiğine göre iyi niyet temennilerimizi sunabiliriz. Bozuk saat bile günde 2 kere doğruyu gösteriyor işte.

Akp rant partisidir, dolayısıyla rantsız iş yapması olanaksız. Ceplerine giren bişey yoksa kaldırım taşı bile koymazlar. Ortaklar arasında kalyon ve limak yandaş şirketleri var. Yani bunların ortak olduğu firmalar ihaleyi alır merak etme sen. Hala bunların ülke menfaati için icraat yapacaklarını zannedenlere acıyorum.

Eğer rantsız 90'lar Türkiyesindense ,rant yapılan 2020 Türkiyesini tercih ederim.
elektro_gadgetgcb1903Nükleere karşıyız ( sadece biz diğerleri kullanabilir ) diyecektim RES çıktı.
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1 Yanıt Yanıtla +27
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payners 1 yıl
ŞUNU BIRAKAYIM BELKI MUHALIFLER DERS ALIR!
YEKA Kapsamında Neler Yapılacak?Siemens-Türkerler-Kalyon konsorsiyumu 1 milyar doların üzerinde rüzgâr tesisi yatırımı yapacak. Toplam 1000 MW kapasiteli rüzgâr enerjisi santrali kurulumu yapacak. Bunlara ek olarak rüzgâr türbini üretim fabrikası da kurulacak. Enerji sektöründeki yerliliğin arttırılması adına bir takım zorunluluklar bulunuyor. Siemens-Türkerler-Kalyon konsorsiyumunun açacağı fabrikada yüzde 65 yerlilik oranında üretim yapma ve yüzde 80 yerli mühendis ile Ar-Ge yapma zorunluluğu olacak. Ar-Ge çalışmaları 10 yıl boyunca devam edecek.
Kurulacak rüzgâr türbini üretim fabrikasında her biri en az 2.3 MW gücünde olmak üzere ortalama 300 ile 450 adet yerli rüzgâr türbini üretilecek. Fabrikanın kurulumu için izin verilen süre sözleşme tarihinden itibaren 21 ay olacak. Fabrika ve tesislerin kurulumu ve işletilmesi için yaklaşık 3 bin 750 kişilik istihdam sağlanacak. Rüzgâr türbinleri ülkenin tek bölgesine değil çeşitli bölgelerine kurulacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenen şu 6 bölgeye toplam 1000 MW kapasite kurulacak:
Sivas: 200 MWKayseri - Niğde: 200 MWEdirne - Kırklareli -Tekirdağ: 700 MWAnkara - Çankırı - Kırıkkale: 200 MWBilecik - Kütahya - Eskişehir: 150 MWBurdur - Denizli - Uşak: 100 MW
Rüzgâr YEKA'sı ihalesini kazanan firma 1 milyar doların üzerinde rüzgâr tesisi yatırımı yapacak. Santrallerin devreye girmesiyle her yıl en az 3 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretilecek ve yaklaşık 1 milyon 100 bin evin yıllık elektrik ihtiyacı rüzgâr enerjisinden sağlanacak. Kurulacak tesisler sayesinde yıllık 1 milyon 500 bin ton karbon emisyonu azaltımı sağlanacak.
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payners 1 yıl
Muhalifler için bahsne hazır rant Türk şirkete verildi diye. Ihale karşılıklı olarak yapıldı açık eksiltme şeklinde.
İhaleye katılan tüm konsorsiyumda TÜRK şirketleri var.Şimdi bu rant mı oluyor 😂😂Muhalif olacağız diye ne yaptığınız belli değil
İHALEDE YARIŞAN 8 KONSORSIYUM :
Vestas (Danimarka) - Enerjisa
Siemens (Almanya) - Türkerler- Kalyon
Enercon (Almanya) - Polat Enerji - Limak Enerji
Nordex (Almanya) - İklim El.- MKS Marmara - Zorlu Enerji
Senvion Rüzgar (Almanya) - IC İçtaş Enerji
Goldwind (Çin) - Akfen Holding - Beyçelik
GE (Amerika) - Fina Enerji
MingYang (Çin) - İlk İnşaat
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Pasaa ® 1 yıl
Şimdiden ihaleyi kimin kazanacağı belli !
Enercon (Almanya) - Polat Enerji - Limak Enerji
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gun 1 yıl smart1978
Fabrika kurma gerekliliği var ve ne yazık ki bizde bunu yapabilecek derecede bu işte tecrübeli ve bilgi birikimine sahip bir şirket en azından 2.3 mw üretebilen yok. Daha ufaklarını üretebiliyorlar ama iş büyüdükçe değişiyor.
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gun 1 yıl NKFPK
İkisinide bir arada kullanmak gerek en ucuz neresi ise bir arada aynı anda üretmek gerek.
Rüzgar iyi bir çözüm zira çok az arazi kaplıyor. Bir rüzgar tribünün kapladığı alanda imkansız güneş enerjisi üretemiyorsun üretilemiyecekte.

O yüzden maksimum enerji hepsi. Gerekirse akıntı, jeotermal ve uçan rüzgar tribünleri.
Türkiye'de pek yok ama dalga enerjisi.
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0z0z 1 yıl
Şimdi
Bugünlerde ne üdüğü belirsiz siyaset gereği
Boykot ettiğimiz alsmanyaya ihale çıkarsa.
Almanya enerjisinin yüzde 70 ini rüzgar vs yenikebilir emerjiye çevirdi 2-3 sene öncesine kadar.
Hadi bakalım boykota.
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NKFPK 1 yıl
Rüzgar doğru seçim değil diye düşünüyorum
Bunun için en doğru seçim Güneş enerjisi...
Doğuda dümdüz boş araziler var..
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sistemli adam 1 yıl
otomatik muhalifler yine ak partiye yüklenme fırsatı bulmuşlar.
hayattan ve siyasetten haberi olmayanlar hep keseri kendilerine yontacaklardır.
ak parti döneminde yolsuzluk, rüşvet, rant vs yok mu ? elbette var ve olacaktır.
çünkü siyaset demek zaten rant paylaşımı demektir. gerçek bu. amerikada'da bu böyledir, diğer ülkelerde de böyledir.
sorun şu veya bu parti değil tamamen vatandaş kalitesi ile ilgilidir.
olası bir chp hükümetinde rant, yolsuzluk vs kat kat fazla olacaktır bu da biline. bakınız chp belediyeleri.
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geranimo486 1 yıl sistemli adam
Hükümeti eleştiren insanlar halkın yanında,cebini partisini düşünmüyorlar.
Sen neden hala savunmaya çalışıyorsun ki?
Halka karşa cephe almak niye?
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hanox 1 yıl
Herşeyi kötülemek için uğraşanlar size söylüyorum, BAŞARAMAYACAKSINIZ.
Yapılan her güzel işi kötü gösterenler, RABBİM sizi ıslah etsin.
Herşey olun ama vatan haini olmayın.Yaptığınız vatan hainliğidir.
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Bir Sevdadır Türkiye 1 yıl
İhaleye giren firmaların hepsi hikayeden. Arkadaşın dediği gibi yandaşa verilecek. İhale komisyonuna firmalar tarafından atılacak fiyatları önceden belirlemişlerdir. Çinli Xenghua sen bu fiyatı at, İsveçli Siggdursun sen 5k atacan vs diye.. Hesapta en düşük fiyatı yerli firma konsorsiyumu verdi onlar aldı dedirtmek var. Son 15 yılın özeti zaten bu a.m.k gazetesi.
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