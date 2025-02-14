GES ve RES'lere süper izin: Onay süresi 3 aya düşüyor

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Tam Boyutta Gör Türkiye’de güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi santrallerinin kurulumunu hızlandırmak için “Süper İzin Mekanizması” üzerinde çalışmalar sürüyor. YEKA ihaleleriyle hayata geçirilecek güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin ihale ve onay süreci kısalacak.

Onay süreçleri 42 aydan 3 aya inecek

Meclis’e sunulacak kanun teklifi ile YEKA’da ihale ve onay süreci 32 ile 42 aydan 3 ile 6 aya kadar inecek. Yatırımların daha hızlı şekilde enerji üretimine başlaması sağlanacak.

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Onay sürecinin hızlanması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Hazne ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile il özel idarelerine dağıtılmış olan imza yetkisinin EPDK ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nda toplanması sağlanacak. Firmaların bürokratik onay süreci için çok sayıda kurumdan izin alması gerekmeyecek. Kamulaştırma ve ÇED süreci gibi işlemler hızlanacak.

Türkiye’nin 2035 Enerji Planı hedefinde güneş enerjisi santralleri ve rüzgar enerjisi santrallerinin toplam kapasitesinin 4 kat artması hedefleniyor. 2035’te toplam kapasite 120 bin megavata çıkacak. Yıllık 9 bin MW’lık kurulu güç elde edilecek. Bu hedef için YEKA’lar büyük önem arz ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 2 bin MW’lık YEKA GES 2024 ve RES 2024 ihaleleri sonuçlandı ve kazanan şirketler açıklandı.

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