Türkiye’ye dünyanın en büyük güneş santrali: YEKA – 1 hakkında her şey!

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Enerji Bakanlığı, yenilenebilir enerji kaynaklarının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yaygınlaştırılması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu odakta hem yenilenebilir enerji noktasında teknolojik alt yapının oluşturulması hem de teknoloji üretiminin sağlanması adına çok yönlü bir politika izleniyor. Çalışmaların en büyük ayağı olan Konya Karapınar’daki Yenillenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) için ilk ihale bugün yapılıyor.

Çin, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türk konsorsiyumların katıldığı ihalede tahminen 1 kilovat saati 8 cent’ten başlayarak eksiltme usulü ile teklifler alınacak. En ucuz fiyatı veren ortaklık, ihalede kazanan taraf olacak. Son derece şeffaf ve ülke adına kazançlı bir yapıda uygulanacak ihalede, devlet de 15 yıl elektrik alım garantisi verecek.

Toplamda 5000MW Olacak

Bugünkü rakamlara göre tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak olan YEKA – 1 santrali, Konya Karapınar’daki atılımın da ilk ayağı. 2023 yılına kadar buradaki toplam kapasitenin 5000MW seviyesine ulaştırılması hedefleniyor. Hali hazırda dünyadaki en büyük kurulu güç, 850MW ile Çin’de yer alıyor. İkinci sırada ise Hindistan var ve toplam kapasite 648MW. ABD’deki Star 1 ve 2 ise 579MW.

İhaleyi kazanan firmayı Türkiye’de bu alandan elektrik üretebilmesi adına bir takım sorumluluklar da bekliyor olacak. Kazanan şirket, kullanılacak panelleri Türkiye’de üretecek ve bunun için en az 500mW kapasiteli üretim tesisi kuracak. Tesisin ilk 500MW kapasiteli kısmı için yerlilik oranı %60, ikinci 500MW içinse yerlilik oranı %70 olacak.

İşler bununla da sınırlı değil elbette. Ayrıca bir adet de ARGE merkezinin açılması zorunlu tutulmuş. Bu merkezde solar panellerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak ve burada çalışacak olan mühendislerin en az %80’i Türk olacak. Proje ile birlikte Türkiye'de yapılacak yatırımın yaklaşık toplam büyüklüğü 1.5 milyar dolar düzeyine ulaşacak.

Toplamda 600 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayacak güce sahip olacak olan tesis, 21 ayda tamamlanacak ve hizmet vermeye başlayacak. Hali hazırda solar enerjide kurulu gücü 708MW seviyesinde olan ülkemiz için bu hamle güneş enerjisinde ciddi bir sıçrama anlamı taşıyor.

İhaleyi, 6,99 cent/dolar teklifle Türk - Güney Kore ortaklığındaki Kalyon - Hanwha grubu kazandı. Kazanan konsorsiyum, açılacak ARGE merkezinde en az 100 tam zamanlı mühendis istihdam edecek.