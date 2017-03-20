Türkiye’ye dünyanın en büyük güneş santrali: YEKA – 1 hakkında her şey!

Çin, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türk konsorsiyumların katıldığı ihalede tahminen 1 kilovat saati 8 cent’ten başlayarak eksiltme usulü ile teklifler alınacak. En ucuz fiyatı veren ortaklık, ihalede kazanan taraf olacak. Son derece şeffaf ve ülke adına kazançlı bir yapıda uygulanacak ihalede, devlet de 15 yıl elektrik alım garantisi verecek.
Toplamda 5000MW Olacak
Bugünkü rakamlara göre tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak olan YEKA – 1 santrali, Konya Karapınar’daki atılımın da ilk ayağı. 2023 yılına kadar buradaki toplam kapasitenin 5000MW seviyesine ulaştırılması hedefleniyor. Hali hazırda dünyadaki en büyük kurulu güç, 850MW ile Çin’de yer alıyor. İkinci sırada ise Hindistan var ve toplam kapasite 648MW. ABD’deki Star 1 ve 2 ise 579MW.
İhaleyi kazanan firmayı Türkiye’de bu alandan elektrik üretebilmesi adına bir takım sorumluluklar da bekliyor olacak. Kazanan şirket, kullanılacak panelleri Türkiye’de üretecek ve bunun için en az 500mW kapasiteli üretim tesisi kuracak. Tesisin ilk 500MW kapasiteli kısmı için yerlilik oranı %60, ikinci 500MW içinse yerlilik oranı %70 olacak.
Toplamda 600 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayacak güce sahip olacak olan tesis, 21 ayda tamamlanacak ve hizmet vermeye başlayacak. Hali hazırda solar enerjide kurulu gücü 708MW seviyesinde olan ülkemiz için bu hamle güneş enerjisinde ciddi bir sıçrama anlamı taşıyor.
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