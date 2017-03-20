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Türkiye’ye dünyanın en büyük güneş santrali: YEKA – 1 hakkında her şey!

Konya Karapınar’daki Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ile dünyanın en büyüğü olacak güneş enerjisi santrali için sonunda ilk adım atılıyor. İşte konuya dair bilmeniz gereken her şey:
2 yıl
12,3b
1
227
Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’ye dünyanın en büyük güneş santrali: YEKA – 1 hakkında her şey!
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Enerji Bakanlığı, yenilenebilir enerji kaynaklarının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yaygınlaştırılması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu odakta hem yenilenebilir enerji noktasında teknolojik alt yapının oluşturulması hem de teknoloji üretiminin sağlanması adına çok yönlü bir politika izleniyor. Çalışmaların en büyük ayağı olan Konya Karapınar’daki Yenillenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) için ilk ihale bugün yapılıyor.

Çin, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türk konsorsiyumların katıldığı ihalede tahminen 1 kilovat saati 8 cent’ten başlayarak eksiltme usulü ile teklifler alınacak. En ucuz fiyatı veren ortaklık, ihalede kazanan taraf olacak. Son derece şeffaf ve ülke adına kazançlı bir yapıda uygulanacak ihalede, devlet de 15 yıl elektrik alım garantisi verecek.

Toplamda 5000MW Olacak 

Bugünkü rakamlara göre tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak olan YEKA – 1 santrali, Konya Karapınar’daki atılımın da ilk ayağı. 2023 yılına kadar buradaki toplam kapasitenin 5000MW seviyesine ulaştırılması hedefleniyor. Hali hazırda dünyadaki en büyük kurulu güç, 850MW ile Çin’de yer alıyor. İkinci sırada ise Hindistan var ve toplam kapasite 648MW. ABD’deki Star 1 ve 2 ise 579MW.

İhaleyi kazanan firmayı Türkiye’de bu alandan elektrik üretebilmesi adına bir takım sorumluluklar da bekliyor olacak. Kazanan şirket, kullanılacak panelleri Türkiye’de üretecek ve bunun için en az 500mW kapasiteli üretim tesisi kuracak. Tesisin ilk 500MW kapasiteli kısmı için yerlilik oranı %60, ikinci 500MW içinse yerlilik oranı %70 olacak.

İşler bununla da sınırlı değil elbette. Ayrıca bir adet de ARGE merkezinin açılması zorunlu tutulmuş. Bu merkezde solar panellerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak ve burada çalışacak olan mühendislerin en az %80’i Türk olacak. Proje ile birlikte Türkiye'de yapılacak yatırımın yaklaşık toplam büyüklüğü 1.5 milyar dolar düzeyine ulaşacak.

Toplamda 600 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayacak güce sahip olacak olan tesis, 21 ayda tamamlanacak ve hizmet vermeye başlayacak. Hali hazırda solar enerjide kurulu gücü 708MW seviyesinde olan ülkemiz için bu hamle güneş enerjisinde ciddi bir sıçrama anlamı taşıyor.

İhaleyi, 6,99 cent/dolar teklifle Türk - Güney Kore ortaklığındaki Kalyon - Hanwha grubu kazandı. Kazanan konsorsiyum, açılacak ARGE merkezinde en az 100 tam zamanlı mühendis istihdam edecek.

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St Batuhan 2 yıl en beğenilen
Türkiye için en güzel haber. Gerçekten layıkıyla yapılırsa, şeffaflığı örnek olursa ve süreçler söz verildiği tarihlerde tamamlanırsa şok yaşatır ve en büyük alkışı alır. Hem yerli olması, hem ülkemizde bu yöndeki insanların istihdamı hem de en büyük problemlerimizden birine çözüm oluşturma adına bir taşla bir çok kuşun vurulacağı bir çalışma. Heyecan verici.
Türkiye için en güzel haber. Gerçekten layıkıyla yapılırsa, şeffaflığı örnek olursa ve süreçler söz verildiği tarihlerde tamamlanırsa şok yaşatır ve en büyük al...
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ahmet. 2 yıl Bob Kelso
Siyaset bunun neresinde? Enerji diyoruz, yenilenebilir enerji diyoruz, milyar dolarlık yatırım olacak diyoruz, Türk mühendislere istihdam diyoruz, teknoloji transferi diyoruz... Okumadan mı yorum yapıyorsunuz yoksa güdülenmiş bir trol müsünüz?
Siyaset bunun neresinde? Enerji diyoruz, yenilenebilir enerji diyoruz, milyar dolarlık yatırım olacak diyoruz, Türk mühendislere istihdam diyoruz, teknoloji tr...
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7 Yanıt Yanıtla +240
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ITTF 2 yıl Bob Kelso
Bob Kelso

Parti bülteni gibi haber yapıyorsunuz. Aferin.

Artık lütfen bu tür yorumlardan vazgeçin.
Bakın DONANIMHABER ülkemizde ve dünyada OLAN,OLMASI PLANLANAN projeleri haber olarak yazıyor.
Bizim için Google'ın sürücüsüz otomobili neyse Ülkemizin elektrikli aracı projesi de o dur.
Biz burada haber olarak paylaşıyoruz, biz SİYASİ DEĞERLENDİRME mercii değiliz.Bu hükümet bunu yapar, bu hükümet yapamaz
deme şansımız yok.Tarafsız şekilde size aktarıyoruz.
Bu mercii sizsiniz. Bu yüzden bu ülkede seçim yapılıyor.
İnanmadığınız şeyleri, karşı olduğunuz şeylere lütfen sandıktaki gücünüzle cevap verin.
Bob KelsoParti bülteni gibi haber yapıyorsunuz. Aferin.Artık lütfen bu tür yorumlardan vazgeçin.Bakın DONANIMHABE...
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2 Yanıt Yanıtla +155
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2 Avatar Avatar
CyClopSx 2 yıl
O değilde, başlığa yorum yapanların yarısı banlanmış (Ben dahil)
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mustafaaydemir 2 yıl
kariyer.net/...
çinliler solar enerji için türkiyey yatırıma hız veriyor
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CyClopSx 2 yıl
Ülkede herkes herşeyde uzman. Bir anda foruma panel uzmanları üşüştü, ekonomi, ekoloji ve siyasi bilemler uzmanlarıda cabası. Biz bu kadar uzmanla niye geri kaldık hayret :D
1 Yanıt Yanıtla +1
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TheCaliph_ 2 yıl CyClopSx
CyClopSx
Ülkede herkes herşeyde uzman. Bir anda foruma panel uzmanları üşüştü, ekonomi, ekoloji ve siyasi bilemler uzmanlarıda cabası. Biz bu kadar uzmanla niye geri kaldık hayret :D

Çünkü yetki sizde
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Akstrev 2 yıl
Yine troller doluşmuş. Trollere cevap veren de trollük eder. Lütfen cevap vermeyin. Üre üre yorulurlar.
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isem 2 yıl
yapılan güneş santraline karşıyız, nükleere karşıyız,HES lere karşıyız, termik santrallere karşıyız, marmaraya karşıyız, hızlı trene karşıyız,havaalanına karşıyız,köprülere karşıyız, duble yollara başından beri karşıyız, yerli bi araç gereç yapacağız aaaaa onun ekranı ithal tu kaka ...yeter yaa...Gölge etmeyin yeter...
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tutankenshta 2 yıl isem
aktroll iftirası attığına göre sende onlardansın... akkuyuya yapılacak nükleer felaket santralini Çernobil reaktör kazasının sebeb olan adamların yapacağını bilsen sende karşı çıkardın ama nerde?...
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SonForum 2 yıl
Toplanın millet yine trollük konu var, yenilenebilir enerjiyi şarjlı pil zanneden arkadaşlar döktürmüş yine.
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zultaran 2 yıl
Bunlardan birçok yere yapmak lazım, birde bu panelleri çatılara zorunluluk gibi bişey yapmak lazım gelişmiş ülkelerde çatılara konulan panellerden elektrik üretimi çok fazla taşıma derdi yok kayıp yok,rüzgar alan yerlerede verimli rüzgar türbinleri,l.Türkiye enerji sorununu bu şekilde çözerse uçuşa gecer.Diğer türlü eldeki parayi doğalgaza kömür petrole yatırıyoruz.Birde yapın artık şu elektrikli arabayi,ilk zaman pili dışardan alacaksın sonra üretmeye baslariz hatta yeni teknolojiler bile üretiriz, zeki mühendislerimiz var bunu yapacak.
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NeyimVarKi? 2 yıl
Öncelikle güneş enerjisine ve ülkemizin durumuna değinmek istiyorum. Bu ihalenin iyi ve kötü yanları var yazıda siyasette olucak çünkü bu yapılan yatırım siyasetle tamamen iç içe. Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerjiler konusunda her ülke yatırım yapmalı ve olabildiğince kısa süre içerisinde enerji üretiminin büyük bir çoğunluğu bu ve bunlar gibi yenilenebilir kaynaklarla sağlanmalı. Çünkü biz çıplak gözle görmesekte dünya gerçekten kötüye gidiyor.
İhalenin en iyi yanı bu yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisi için gerekli altyapıyı ülkemizde üretebiliyor olucaz. Gerçekten çok güzel bir haber bu. İşin enerji boyutuna bakarsak 10 numara olarak gözüküyor. İşin siyasi kısmına dönersek ise benim gördüğüm 2 önemli madde var.
1. madde EENNNN BÜYÜÜÜKKK olması. Bildiğim kadarıyla bu hem gereksiz hemde sağlıksız. Hani bir deyim vardır bütün yumurtaları aynı sepete koymak diye. Her zaman güneş alıp enerji üretemiycek bunlar. O yüzden ''en büyük'' adı altında siyasi propoganda yapabilmek için bu şekilde kurulum yapılması çok saçma. Daha küçük ama fazla sayıda bölgede kurulursa paneller daha verimli olur.Ayrıca bu panellerin bu kadar fazla ve bir arada bulunması bölge iklimini de olumsuz etkileyebilir. Bunu sokaktaki vatandaş dahi görüyorsa bu adamlarında buna uygun iş yapması gerekir. Hani her şeye bir kulp buluyorsunuz diyorlar ya sanki saçma sapan argümanlar sunuyoruz.
2. siyasi madde ise ihaleye katılan holdingler. Bunları tekrar incelersek limak, çalık, kolin gibi hükümete yakın şirketler ve bunların yabancı ortakları. Böyle bir ihaleye katılacak yandaş olmayan bir adet dahi firma yok mu? Tabi ki vardır ama karlılığı öyle anlatıldığı gibi değil. İnternette bunun hesaplamaları mevcut ufak bir araştırmayla bulabilirsiniz. Osmangazi köprüsü, yavuz sultan selim köprüsü ihalelerinde olduğu gibi büyük ihtimalle yine ya halka bindirecekler, yada başka şekillerde mesela alıştırıldığımız üzere vergi borcu silmek vs. tarzı vaadler ile iş yapılacak bunun ayrıntısını ben bilmiyorum. Yani yandaş şirketlere bu vaadler tabiki verilmediği için bu şirket veya holdingler bu ihalelere giremediler yada girmeyi tercih etmediler. Lütfen kimse bana kızmasın yazdıklarımdan ötürü. Hatam veya yanlışım olduğunu düşünüyorsanız tartışalım bu konuyu ama mesajlarımı önceden hatırlayanlar bilirler ki her düşüncem Türkiye ve Türk milletinin iyiliği içindir. Asla bu topraklar ve insanının zararına olucak şeyleri bilerek söylemem, tartışmam. Evet proje iyi niyetli gibi gözüküyor ama işleyişe geçirenler malesef iyi niyetli değil.
Bu arada enerji üretimi hakkında fikrimide belirtiyim. Ülkemizde en mantıklı olan yenilenebilir enerji çeşidi bence bu paneller. Daha önce ki yorumlarda amerikanın vs. gelgitten yararlandığı söylenmiş ama bizim sularımız o kadar fazla çekilip geri gelmediği için gelgit dönemleri sanırım yeterli enerjiyi üretmemiz o yolla pek mümkün değil ayrıca bizim zaten okyanusa kıyımız yok bu yolu kullanan ülkeler sanırım bu sistemleri okyanuslara kuruyorlar. Ayrıca rüzgardan enerji üretmekte düşündüğümüz kadar basit değil. Ülkenin yüz ölçümü fazla ama dağlar yüzünden bir çok noktada rüzgarlar iç noktalara ulaşamıyorlar o yüzden karadenizin bazı bölümleri ve ege dışında sanırım yüksek verimle rüzgardan enerji üretmemiz pekte kolay olmayacak. O yüzden iyi niyetle güneş panelleri için olan projelere yönelinirse en mantıklısı olur. Tabi imkan dahilinde diğerlerinide kullanmalıyız.
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DH Misafiri 2 yıl
YAZIDA YANLISLIK YOK MU HALI HAZIRDA EN FAZLA 800 KUSUR MW ILE CIN DIYOR SONRA 600 KUSUR ILE HINDISTAN SONRA 500 KUSURLA ABD DIYOR YAZININ ALTINDA DA ULKEMIZIN HALI HAZIRDA SOLAR GUCU 700 KUSUR DIYOR. MANTIKSIZLIK VAR NASIL OLIYORDA ABD DEN , HINDISTANDAN FAZLA GUNES ENERJISI URETIYORUZ
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tobepeople 2 yıl
Termal enerji santralleri için diğer ülkeler hiç uygun değil biz ise bunlar için en uygun olanıyız belki de hem havayı da kirletmiyor bu da güzel tabi en az bulutlu illerinden biri Konya da çok da açık alana sahip mantıklı yani...Yüz ölçümü olarak da ankaradan büyük ama nüfusu az o konuda da sıkıntı yok. Ayrıca çok rüzgarlı illere de misal Kayseri gibi yerlere rüzgar santralleri de olsa iyi olur ülkemiz çok elverişli çeşitli enerji üretimlerine yani 3 tarafımız denizlerle çevrili mesela oralara da gelgitlerden yararlanıp enerji üretebiliriz. Kısaca komple enerji ihtiyacımızı karşılayıp çıkarttığımız kömürü de sadece değerli olan taş kömürü ile sınırlandırabiliriz. İlla madene ihtiyaç varsa da ülke altın madeni yönünden zengin zaten o kısma ağırlık verilirse daha iyi olur altını yurtdışından alıyoruz ülkemize bile yetmiyor hala üretim.
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