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    Yeni rüzgar YEKA yarışması sonuçlandı: Elektrik ucuzlayacak

    Rüzgar enerjisinde 1.200 megavatlık kapasiteyi kazanan şirketler belli oldu. Kilovatsaat başına 3,50 sent/dolara 20 yıl boyunca elektrik üretilecek. Ucuz elektrik ile vatandaşın faturası hafifleyecek.
    Yeni rüzgar YEKA yarışması sonuçlandı: Elektrik ucuzlayacak Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesindeki artış için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları (ihalenin farklı versiyonu) büyük önem taşıyor. YEKA RES-2024 rüzgar YEKA’sı sonuçlandı.

    Türkiye’de güneş enerjisi kapasitesi 2024’te yüzde 73 oranında artışla 19.618 MW’a ulaşırken, rüzgar enerjisinde yalnızca yüzde 6,5 artışla 12.576 MW’a ulaşıldı. Yeni REKA yarışması ile 1.200 megavatlık yeni kapasite tahsisi yapıldı.

    YEKA RES-2024 ile Edirne, Kırklareli ve Sivas şehirlerinde 5 ayrı rüzgar enerjisi santrali kurulacak. 5 santral için ayrı ayrı talep alındı. Yeni ihale modeli ile yapılan yarışmaya 40 şirketten 100 başvuru geldi. Kazanan şirketler toplam 1,2 milyar dolarlık yatırım yapacak.

    Yeni rüzgar YEKA yarışması sonuçlandı: Elektrik ucuzlayacak Tam Boyutta Gör

    YEKA RES-2024 kazananları

    • Edirne RES’i kilovatsaat başına 3,50 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve MW başına 60 bin dolar katkı payı ile Enerjisa Enerji Üretim AŞ. kazandı.
    • Balkaya RES’i kilovatsaat başına 3,50 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve MW başına 92 bin dolar katkı payı ile Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. kazandı.
    • Sergen RES’i kilovatsaat başına 3,50 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve MW başına 140 bin dolar katkı payı ile RT Enerji A.Ş. kazandı.
    • Yellice RES’i kilovatsaat başına 3,50 dolar cent elektrik birim fiyatı ve MW başına 140 bin dolar katkı payı ile Efor Holding A.Ş. kazandı.
    • Gürün RES’i kilovatsaat başına 3,50 dolar cent elektrik birim fiyatı ve MW başına 148 bin dolar katkı payı ile ADY Akdeniz Rüzgar Enerjisi Üretim A.Ş. kazandı.

    Enerji Bakanı Bayraktar: Ucuz elektriği vatandaşa yansıtacağız

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının düzenlediği YEKA RES-2024 yarışmasını değerlendirdi. Yeni YEKA modelinde, proje devreye girdikten sonra 6 yıl boyunca piyasaya satış imkanı bulunduğunu dile getiren Bayraktar, "Ondan sonraki 20 yılda burada oluşan 3,50 sent/dolar kilovatsaat bedeliyle elektriğin satışı söz konusu. Dolayısıyla biz 20 yıl boyunca şu andaki piyasa fiyatının neredeyse yarısı fiyatına bu elektriği daha ucuz bir şekilde alacağız ve bu ucuz enerjiyi vatandaşlarımıza yansıtmış olacağız." diye konuştu.

    8 milyar dolarlık doğal gaz ithalatı önlenecek

    YEKA RES-2024 ile inşa edilecek 5 farklı RES’de 4,5 milyar kilovatsaat elektrik üretileceğini ve 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. İlk 6 yıl piyasaya satış gerçekleşecek, sonrasındaki 20 yılda 3,50 sent/dolar kilovatsaat fiyat ile satış yapılacak. Rüzgardan elde edilecek elektrik sayesinde doğal gazda 800 milyon metreküplük ithalat önlenecek. Yılık 400 milyon dolardan hesaplarsak 20 yılda yaklaşık 8 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilecek.

    Güneş YEKA'sı önümüzdeki hafta yapılacak

    YEKA GES-2024 yarışması için başvurular alınmaya başladı. Konya, Karaman, Malatya, Van, Antalya ve Kütahya'da toplam 800 megavatlık kapasite tahsis edilecek. Bakan Bayraktar, bu yarışmanın önümüzdeki hafta sonuçlanacağını duyurdu.

    10 yeni YEKA alanı belirlendi

    28 Ocak 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile 10 yeni YEKA bölgesi belirlendi. 5'i Karaman'ın Ayrancı ve merkez ilçeleri, 1'i Ankara'nın Beypazarı ilçesi, 1'i Bolu'nun Gerede ilçesi, 2'si Erzurum'un Çat ve Karayazı ilçeleri ve 1'i Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde olmak üzere toplam 10 yeni YEKA ilan edildi. Bu alanlara güneş ve rüzgar enerjisi santralleri kurulacak.

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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 saat önce

    "solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin

    B
    berkandinçay 1 gün önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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