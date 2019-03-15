Turtle Beach rakibi Roccat’ı satın aldı

Oyuncu ve profesyonel ses birimleri alanında uzman firmalardan Turtle Beach, yine çevre birimleri alanında isim yapmış firmalardan Roccat’ı satın aldı. Böylece daha geniş bir alanda rekabet etme fırsatı yakaladı.

Dev birleşim

Turtle Beach tarafından yapılan açıklamaya göre Alman Roccat için toplamda 19.2 milyon doları gözden çıkardı. Ödemenin büyük kısmı nakit olarak yapılacak. Bu yıl içerisinde Turtle Beach ödediği miktarı Roccat ürün satışları üzerinden geri kazanacağını tahmin ediyor. Gelecek yıl ise Roccat satışları net kar olarak yansıyacak.

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Turtle Beach ağırlıklı olarak ses ürünleri üzerinde yoğunlaşıyor. Fare ve klavye tarafında ise beğenilen ürünleri mevcut ancak rakipleri kadar yaygın bir ağa sahip değil. Hali hazırda bunun için yeni bir ekip kurma şansı da yok. Bu bakımdan Roccat hamlesi tam yerinde oldu.

Oyuncu ekipmanları pazarının bu yıl 5 milyar dolar hacme ulaşması bekleniyor. Pazarda aktif olan oyuncular elbette en büyük paya sahip olacak. Turtle Beach de bu hamle ile özellikle Avrupa pazarı olmak üzere Asya ve ABD’de etkili olmayı planlıyor. Satın alım süreci yaz aylarında tamamlanacak.