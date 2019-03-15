Yetişkin içerikleri kaldıran Tumblr’ın ziyaretçi sayısı azaldı

Bloglarda çocuk tacizine yönelik içeriklere rastlanmasının ardından kullanıcı politikasında radikal bir değişiklik yapan ve 18 yaş üzeri yetişkin içerikleri tamamen yasaklayan Tumblr kullanıcı kaybetmeye başladı.

Protestolar etkisini gösterdi

Yaşanan sıkıntılar üzerine harekete geçen 17 Aralık 2018 itibariyle politikalarını yenileyen Tumblr, yetişkin içerikler barındıran fotoğraf, video, GIF ve illüstrasyon gibi her türlü formatın paylaşılmasını yasaklamıştı.

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Bir kısım kullanıcı bundan memnun kalsa da özellikle LGBT ve çıplaklık odaklı sanat toplulukları protestolara başlamıştı. Sadece kanuni olmayan içeriklerin yasaklanmasını isteyen topluluklar imza kampanyası başlatmış ve 600 bin civarında imza toplamıştı. Kampanyada yetişkin içeriklere yıllarını veren kullanıcılar olduğu ve çoğu insanın Tumblr’da vakit geçirme sebebinin bu olduğu ifade edilmişti.

Yaşanan protestoların sonuç verdiği anlaşılıyor zira değişikliğin yapıldığı tarihten bugüne kadar Tumblr kullanıcı sayısı 521 milyondan 437 milyona gerilemiş. Yani kullanıcıların yaklaşık beşte birini kaybetmiş.

Tumblr ise kullanıcıların cinsel kimliklerine saygı duyduklarını ve herkesin güven içerisinde birbirleri ile paylaşım yapmalarını istediklerini ifade ediyor. Hali hazırda metin tabanlı yetişkin içerikler ile siyasi ve haber odaklı konuşmalarda geçen içerikler bu yasağın dışında tutuluyor.