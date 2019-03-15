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Yetişkin içerikleri kaldıran Tumblr’ın ziyaretçi sayısı azaldı

Bloglarında yetişkin odaklı içeriklerin paylaşılmasını yasaklayan Tumblr önemli sayıda kullanıcı kaybetti. Platformun ziyaretçi sayısı 3 ayda yüzde 25 azaldı.
2 ay
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9
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Bloglarda çocuk tacizine yönelik içeriklere rastlanmasının ardından kullanıcı politikasında radikal bir değişiklik yapan ve 18 yaş üzeri yetişkin içerikleri tamamen yasaklayan Tumblr kullanıcı kaybetmeye başladı.

Protestolar etkisini gösterdi

Yaşanan sıkıntılar üzerine harekete geçen 17 Aralık 2018 itibariyle politikalarını yenileyen Tumblr, yetişkin içerikler barındıran fotoğraf, video, GIF ve illüstrasyon gibi her türlü formatın paylaşılmasını yasaklamıştı.

Ayrıca Bkz. "Apex Legends için Ninja’ya 1 milyon dolar ödendi iddiası"

Bir kısım kullanıcı bundan memnun kalsa da özellikle LGBT ve çıplaklık odaklı sanat toplulukları protestolara başlamıştı. Sadece kanuni olmayan içeriklerin yasaklanmasını isteyen topluluklar imza kampanyası başlatmış ve 600 bin civarında imza toplamıştı. Kampanyada yetişkin içeriklere yıllarını veren kullanıcılar olduğu ve çoğu insanın Tumblr’da vakit geçirme sebebinin bu olduğu ifade edilmişti.

Yaşanan protestoların sonuç verdiği anlaşılıyor zira değişikliğin yapıldığı tarihten bugüne kadar Tumblr kullanıcı sayısı 521 milyondan 437 milyona gerilemiş. Yani kullanıcıların yaklaşık beşte birini kaybetmiş.

Tumblr ise kullanıcıların cinsel kimliklerine saygı duyduklarını ve herkesin güven içerisinde birbirleri ile paylaşım yapmalarını istediklerini ifade ediyor. Hali hazırda metin tabanlı yetişkin içerikler ile siyasi ve haber odaklı konuşmalarda geçen içerikler bu yasağın dışında tutuluyor.

 

https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/tumblr-porn-ban-nsfw-verizon-yahoo-adult-content-a8817546.html Yorum Yaz
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K E N 2 ay en beğenilen
Adını yeni duyanlar interneti 2019'da bağlattı sanırım.
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The.Mafia 2 ay
%25 kısım tumblr ne amaçla kullandığı belli oldu👌
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K E N 2 ay en beğenilen
Adını yeni duyanlar interneti 2019'da bağlattı sanırım.
1 Yanıt Yanıtla +6
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esmerbuyucu 2 ay K E N
Yine kitlelere tercüman oldunuz 👏🏼
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sosisvesalam 2 ay
engeli kaldırsınlar o zaman :)
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fhrstw 2 ay
Bu pislik ilk başladığında çok sert müdahele etmeleri lazımdı.
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Krone 2 ay
Dükkanı kapatacakları gün yakındır. İçeriğin büyük bir kısmı +18 fotoğraflar ve gifler idi.
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heyysanadiyom 2 ay Krone
Kaçırdım ya la
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KaleyDeskop 2 ay
3 4 ay önce demiştim giren zaten bunlar için giriyor diye :) bak dediğim çıkmış, yakında kökten kapatırlar siteyi..
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khytr89 2 ay
Adını ilk defa duydum, ne kadar çok sosyal medya platformu var yahu ??
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