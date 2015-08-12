Twitter, direkt mesajlardaki karakter limitini kaldırdı

Sosyal medyanın karakter limitli servisi Twitter, daha önce müjdesi verilen direk mesajlar ile alakalı önemli bir değişiklik gerçekleştirdi.

Bu değişiklik ile direkt mesajlarda daha önce uygulanan 140 karakter limiti resmi olarak ortadan kaldırıldı. Bu sayede kişilere istediğiniz uzunlukta (Yine de 10,000 karakter limiti konulmuş) mesajlar gönderebilirsiniz. Servis ayrıca bu özellik için resmi mobil uygulamalarına da güncelledi.

http://thenextweb.com/apps/2015/08/12/twitter-makes-direct-messages-unlimited-updates-ios-android-and-mac-apps/