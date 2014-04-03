Twitter'ın erişim engeli kaldırıldı

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Geçtiğimiz ayın 21'inde TİB tarafından erişimi engellenen Twitter, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla yeniden erişime açıldı.
Ülkemizde büyük bir tepkiyle karşılanan erişim engelinin kalması sayesinde Twitter kullanıcıları artık özgürce tweet atabiliyor. Bunu yapmak için de DNS değiştirmek ve VPN kullanmak zorunda kalmıyor. Ancak, Twitter gibi kısa bir süre önce erişimi engellenen YouTube için aynı şeyleri söylemek pek de mümkün değil. Video servisine normal yollar üzerinden halen erişilemiyor. Umarız, YouTube da kısa bir süre sonra yeniden erişime açılır.
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Allah böylelerini ıslah etsin.
İşin kötüsü de sorsan milliyetçi ulusalcı görünen kişiler.
Bunlarin ne kullandiklarini hic merak etmiyorum artik
Darısı Twitter'a erişime izin veren ve insanları açlıktan ölen Afrikalaıarın başına, onlarıda bir özgürleşirsin, birkaç dakikakada bilinçlendirsin, muassır ve müreffeh eylesin
Hayaldi gercek oldu sansurcu ulkeye twitter getirdik bile der bunlar.
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