Twitter'ın erişim engeli kaldırıldı

Ülkemizde büyük bir tepkiyle karşılanan erişim engelinin kalması sayesinde Twitter kullanıcıları artık özgürce tweet atabiliyor. Bunu yapmak için de DNS değiştirmek ve VPN kullanmak zorunda kalmıyor. Ancak, Twitter gibiYouTube için aynı şeyleri söylemek pek de mümkün değil. Video servisine normal yollar üzerinden halen erişilemiyor. Umarız, YouTube da kısa bir süre sonra yeniden erişime açılır.