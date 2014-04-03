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Twitter'ın erişim engeli kaldırıldı

5 yıl
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103
Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Twitter'ın erişim engeli kaldırıldı
Geçtiğimiz ayın 21'inde TİB tarafından erişimi engellenen Twitter, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla yeniden erişime açıldı.
Ülkemizde büyük bir tepkiyle karşılanan erişim engelinin kalması sayesinde Twitter kullanıcıları artık özgürce tweet atabiliyor. Bunu yapmak için de DNS değiştirmek ve VPN kullanmak zorunda kalmıyor. Ancak, Twitter gibi kısa bir süre önce erişimi engellenen YouTube için aynı şeyleri söylemek pek de mümkün değil. Video servisine normal yollar üzerinden halen erişilemiyor. Umarız, YouTube da kısa bir süre sonra yeniden erişime açılır.

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Guaire 5 yıl en beğenilen
Youtube'a Türkiye'den girilmeyince sırların güvende olduğunu zanneden sansürcü seri eksiliyor
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ObjektifPoint.Net 5 yıl
Twit atmadık 14-15 gün ama youtıpsız olmuyor be
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hukuksever 5 yıl
sıra youtubeda..
1 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar bende youtube DNS değiştirerek çalışıyor. Google DNS leri falan bloke de ortada başka bir yığın DNS var.
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Gürbüz G 5 yıl
Bazıları yabancıların çıkarlarını kendi ülkesinin çıkarlarına sırf hükümete muhalif olmak için değişir olmuş.

Allah böylelerini ıslah etsin.

İşin kötüsü de sorsan milliyetçi ulusalcı görünen kişiler.
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Guaire 5 yıl
Allah hırsızları, yolsuzları ve partizan yalakaları ıslah etsin.
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carter 5 yıl
O zaman giremeyenler için hayırlı olsun diyelim.
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Unique For All 5 yıl
Lan burada tayyip in agizindan cikan seylere bile "demedi" diyenler var.




Bunlarin ne kullandiklarini hic merak etmiyorum artik

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Thingol 5 yıl
Niye bu kadar mesele oldu bu Twitter, anlamış değilim. Ülkenin üstünden o kadar para kazanıyorlar, zahmet edip bir ofis açıversinler.
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Erzsa 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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SahiNN1 5 yıl
Şu youtube açilsin twitter umrumda değil
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kings_prestigee 5 yıl
Zaten ne olursa olsun insanların ihtiyaçlarını özgürlüklerini kisitlamak yada engellemek kadar saçma birsey yok Sevindim bu habere!!
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vamp 5 yıl
Padişahımız anayasa mahkemesinin almış olduğu karara saygı duymuyormuş. Peki başbakan sana kim saygı duyuyor? Adam kendini hukuktan üstün görüyor. Tescilli bir suçlu ordusunun kanıtları örtbas etme çabası yüzünden vatandaşlarının özgürlük haklarını elinden alması ve ticari olarak zarara uğratması anayasamıza göre suçtur.
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ST4LK3R 5 yıl
Artık daha özgür daha ileri daha modern bir ülke olduk. Twitter bizi muassır medeniyetler seviyesine ulşatırdı, Teşekkürler twitter.


Darısı Twitter'a erişime izin veren ve insanları açlıktan ölen Afrikalaıarın başına, onlarıda bir özgürleşirsin, birkaç dakikakada bilinçlendirsin, muassır ve müreffeh eylesin
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meter90 5 yıl
Kapadiklari twitteri acip uc gun sonra millet unutunca
Hayaldi gercek oldu sansurcu ulkeye twitter getirdik bile der bunlar.
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LilTunechi 5 yıl
Twitter başbakandan özür diledi yoksa acilmazdi.
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