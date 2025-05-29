X'te şifreli direkt mesajların gönderimi durduruldu

X'te kimler şifreli direkt mesaj gönderebiliyor?
Şifrelenmiş direkt mesajlar özelliği herkes için kullanılabilir değildi. Şifreli DM gönderimi için, hem gönderenin hem de alıcının hesabının onaylı olması gerekiyor. Ayrıca alıcının göndereni takip ediyor olması veya daha önce gönderene mesaj göndermiş ya da daha önce gönderenden gelen bir DM isteğini kabul etmiş olması gerekiyor.
XChat geliyor
Bu özelliğin ne zaman tekrar kullanılabilir olacağı bilinmezken, XChat ile bir ilgisinin olup olmadığı da belirsiz. X çalışanlarından XChat’in şifreli direkt mesaj gönderimine izin vereceği, sohbetleri PIN ile koruma gibi ek güvenlik özellikleri sunacağını duyduk. Ancak resmi olarak X, XChat hakkında veya şifreli DM'lerin mevcut sürümünde ne gibi iyileştirmeler, geliştirmeler yapıldığına ilişkin bir şey açıklamadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!