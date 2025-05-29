Tam Boyutta Gör X mühendislik ekibinden gelen açıklamaya göre, platformda şifreli direkt mesaj özelliği belirsiz süreliğine durduruldu. X kullanıcılarının bugünden itibaren şifreli direkt mesaj gönderemeyeceği, şimdiye kadar gönderdikleri şifreli DM’lere erişebileceği belirtildi.

X (Twitter), WhatsApp’a rakip olmak için XChat'i geliştiriyor 1 ay önce eklendi

X'te kimler şifreli direkt mesaj gönderebiliyor?

Şifrelenmiş direkt mesajlar özelliği herkes için kullanılabilir değildi. Şifreli DM gönderimi için, hem gönderenin hem de alıcının hesabının onaylı olması gerekiyor. Ayrıca alıcının göndereni takip ediyor olması veya daha önce gönderene mesaj göndermiş ya da daha önce gönderenden gelen bir DM isteğini kabul etmiş olması gerekiyor.

XChat geliyor

Bu özelliğin ne zaman tekrar kullanılabilir olacağı bilinmezken, XChat ile bir ilgisinin olup olmadığı da belirsiz. X çalışanlarından XChat’in şifreli direkt mesaj gönderimine izin vereceği, sohbetleri PIN ile koruma gibi ek güvenlik özellikleri sunacağını duyduk. Ancak resmi olarak X, XChat hakkında veya şifreli DM'lerin mevcut sürümünde ne gibi iyileştirmeler, geliştirmeler yapıldığına ilişkin bir şey açıklamadı.

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X'te şifreli direkt mesajların gönderimi durduruldu

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