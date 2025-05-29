Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    X'te şifreli direkt mesajların gönderimi durduruldu

    Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'te şifreli direkt mesajlar resmen durduruldu. Bunun yakında kullanıma açılacağı konuşulan XChat ile ilgili olup olmadığı bilinmiyor.

    x şifreli direkt mesaj (dm) durduruldu Tam Boyutta Gör
    X mühendislik ekibinden gelen açıklamaya göre, platformda şifreli direkt mesaj özelliği belirsiz süreliğine durduruldu. X kullanıcılarının bugünden itibaren şifreli direkt mesaj gönderemeyeceği, şimdiye kadar gönderdikleri şifreli DM’lere erişebileceği belirtildi.

    X'te kimler şifreli direkt mesaj gönderebiliyor?

    Şifrelenmiş direkt mesajlar özelliği herkes için kullanılabilir değildi. Şifreli DM gönderimi için, hem gönderenin hem de alıcının hesabının onaylı olması gerekiyor. Ayrıca alıcının göndereni takip ediyor olması veya daha önce gönderene mesaj göndermiş ya da daha önce gönderenden gelen bir DM isteğini kabul etmiş olması gerekiyor.

    XChat geliyor

    Bu özelliğin ne zaman tekrar kullanılabilir olacağı bilinmezken, XChat ile bir ilgisinin olup olmadığı da belirsiz. X çalışanlarından XChat’in şifreli direkt mesaj gönderimine izin vereceği, sohbetleri PIN ile koruma gibi ek güvenlik özellikleri sunacağını duyduk. Ancak resmi olarak X, XChat hakkında veya şifreli DM'lerin mevcut sürümünde ne gibi iyileştirmeler, geliştirmeler yapıldığına ilişkin bir şey açıklamadı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    Profil resmi
    turkelvis 7 saat önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eft ile borç para verdim alamıyorum iphone şarj soketi temassızlık akülü araba şarj olmuyor byd dolphin yorum şarjlı diş fırçası sürekli şarjda mı durmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15 X1504ZA-NJ1023
    Asus Vivobook 15 X1504ZA-NJ1023
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum