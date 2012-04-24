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Ubuntu 12.10 sürümü Quantal Quetzal adını alacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,7b
1
14
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Popüler Linux dağıtımı Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangolin final sürümü için Perşembe günü beklenirken, Canonical vakfının kurucusu Mark Shuttleworth, bir sonraki sürüm hakkında ipuçları verdi.

Shuttleworth, sonraki uzun dönem destek - LTS sürümünün 12.10 olacağını ve Quantal Quetzal kod adını alacağını duyurdu. Bir süredir Ubuntu sürümleri aynı harfle başlayan sıfat ve hayvan ismi birleşimi kodlar kullanıyor. Quetzal isminin de Meksika'da yaşayan bir kuş türü veya dinazorlar döneminde yaşamış bir türe ait olabileceği konusunda çeşitli görüşler var.

Ubuntu 12.10 sürümü ile Unity arayüzündeki geliştirmeler devam edecek. Shuttleworth, bu sürüm ile başlayacak dörtlü döngünün 14.04 LTS sürümünde son halini alacağını ve farklı projelerle görünümün kristal berraklığa kavuşacağını belirtti.

Sürümün ilk alfa dağıtımı 7 Haziran'da başlayacakken, ilk beta ise 6 Eylül'de takipçileriyle buluşacak. Geri dönüşler sonrasında 18 Ekim'de final sürümünü görebileceğiz.

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DH Misafiri 7 yıl
ubuntu 12.04 claasic 3.de tekrar dönmesi bizleri sevindirdi:D
tekrar eski haline dönmesi süper oldu
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xtreme4495 7 yıl
12.04'ü denedim. Gerçekten hız ve stabilite konusunda aşmış bir dağıtım olmuş. Bu güne kadar böyle bir ubuntu relase görmemiştim.
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DH Misafiri 7 yıl
sabırla yarın akşamı bekliyorum, 12.04 e kavuşalımda 12.10 un ne olacağını sonra konuşuruz :D
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xtreme4495 7 yıl
Ubuntu çok bug içeren bir dağıtım. Dapper Drake zamanlarından beri kullanırım ama en son Unity saçmalıgıyla iyice çekilmez oldu. Hem kullanışsız hemde bazı sistemlerde Anormal yavaş çalısıyor Unity. Dapper Drake'de bile Nvidia 6800 TD 6800 GT olmadıgı için sistem Live CD'den boot ettiginde ekranda dikey çizgiler olusuyordu. En unutamadıgım ve zamanında canımı sıkan hatası bu oldugu için hala 6 sene sonra aklıma geldikçe yazarım. Tarih öncesi zamanlardan beri sorunlu bug dolu ve en son haliyle iyice kullanışsız. Neden bu kadar çok abartılıyor ve Distroların kralı olmuş anlamıyorum..
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DH Misafiri 7 yıl
oktayakgoz
bende ubuntuyu cokbeyeniyorum fakat bir turlu anlaşamiyoruz. unity hic beyenmedim ben gnome da 3 olunca bozdu kde zaten benim icin siralamada yok. ama sonuna kadar ubuntu. 12.04 gelsede kursak

alfa ve betasını kullandım 12.04 ün unity iyileştirilmiş ama daha fazla yol kat etmesi gerekiyor
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Dexter61 7 yıl
Arkadşalar çok denemek istiyorum bu ubuntu yu :D windows 7 den illet ettim artık :D ya mac osx geçicem oda çok uğraştırıyo malum hackintosh :D yada ubuntu
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Computeus 7 yıl
12.04 ile tekrar Gnome Classic kullanılabilecek.
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oktayakgoz 7 yıl
bende ubuntuyu cokbeyeniyorum fakat bir turlu anlaşamiyoruz. unity hic beyenmedim ben gnome da 3 olunca bozdu kde zaten benim icin siralamada yok. ama sonuna kadar ubuntu. 12.04 gelsede kursak
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alibotan 7 yıl
ubuntu bitane o yuzden hep destek tam destek..
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Anthony John Soprano 7 yıl
İçimde hep bi linux aşkı. Bi türlü kavusamadık
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artenis 7 yıl
Güzel gelirşmeler -
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