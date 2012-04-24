Ubuntu 12.10 sürümü Quantal Quetzal adını alacak

Popüler Linux dağıtımı Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangolin final sürümü için Perşembe günü beklenirken, Canonical vakfının kurucusu Mark Shuttleworth, bir sonraki sürüm hakkında ipuçları verdi.





Shuttleworth, sonraki uzun dönem destek - LTS sürümünün 12.10 olacağını ve Quantal Quetzal kod adını alacağını duyurdu. Bir süredir Ubuntu sürümleri aynı harfle başlayan sıfat ve hayvan ismi birleşimi kodlar kullanıyor. Quetzal isminin de Meksika'da yaşayan bir kuş türü veya dinazorlar döneminde yaşamış bir türe ait olabileceği konusunda çeşitli görüşler var.





Ubuntu 12.10 sürümü ile Unity arayüzündeki geliştirmeler devam edecek. Shuttleworth, bu sürüm ile başlayacak dörtlü döngünün 14.04 LTS sürümünde son halini alacağını ve farklı projelerle görünümün kristal berraklığa kavuşacağını belirtti.





Sürümün ilk alfa dağıtımı 7 Haziran'da başlayacakken, ilk beta ise 6 Eylül'de takipçileriyle buluşacak. Geri dönüşler sonrasında 18 Ekim'de final sürümünü görebileceğiz.