Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn beta sürümü indirmeye sunuldu





Teknoloji dünyası Microsoft'un bu hafta yapacağı etkinliğe odaklanırken, açık kaynağın en önemli temsilcilerinden Ubuntu sessiz sedasız yeni işletim sisteminin beta sürümünü dağıtmaya başladı.





Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn sürümü uzun dönem desteğe sahip değil ve daha çok bazı hata gidermeleri ile küçük yeniliklere odaklanıyor. Sürüm ile gelen yeni Linux çekirdeği NVIDIA ve AMD yanında Intel Broadwell grafiklerine gelişmiş destek ve Intel Cherryview yongasetlerine de grafik desteği sunuyor.





Bunun haricinde Firefox, Thunderbird ve LibreOffice gibi çekirdek uygulamaların yeni sürümleri de mevcut. Ancak arayüz veya duvar kağıdı gibi görsel unsurlarda herhangi bir değişiklik yok. Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn nihai sürümü ise 23 Ekim itibariyle kullanıcılarla buluşacak.

https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-announce/2014-September/000190.html