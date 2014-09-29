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Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn beta sürümü indirmeye sunuldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn beta sürümü indirmeye sunuldu

Teknoloji dünyası Microsoft'un bu hafta yapacağı etkinliğe odaklanırken, açık kaynağın en önemli temsilcilerinden Ubuntu sessiz sedasız yeni işletim sisteminin beta sürümünü dağıtmaya başladı. 

Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn sürümü uzun dönem desteğe sahip değil ve daha çok bazı hata gidermeleri ile küçük yeniliklere odaklanıyor. Sürüm ile gelen yeni Linux çekirdeği NVIDIA ve AMD yanında Intel Broadwell grafiklerine gelişmiş destek ve Intel Cherryview yongasetlerine de grafik desteği sunuyor. 

Bunun haricinde Firefox, Thunderbird ve LibreOffice gibi çekirdek uygulamaların yeni sürümleri de mevcut. Ancak arayüz veya duvar kağıdı gibi görsel unsurlarda herhangi bir değişiklik yok. Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn nihai sürümü ise 23 Ekim itibariyle kullanıcılarla buluşacak.  

https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-announce/2014-September/000190.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
oktayakgoz 5 yıl
Sizde sistem settings de details de grafik kısımına dokununca benimkinde eksperinde kısmında standart yazıyor. Sürücü eksikliği mı var acaba
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e-Militarist 5 yıl
Ubuntu 14.10 (Utopic Unicorn)

releases.ubuntu.com/...
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pöh62 5 yıl
Ubuntuya gececem artik bende
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oktayakgoz 5 yıl
İkiside kurulduğu gibi. Özel bir şey açık yada kapalı değil.denemeye çalışıyorum açıkçası arayüz rezalet bence ama bu sefer uzun soluklu bir deneme yapma niyetindeyim.

eskiden gnome 2.x ile ne güzel kullanılıyordu. Unity bence çok gereksiz bir arayüz olmuş. Kade çok karışık.
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serkan_koyun 5 yıl oktayakgoz
oktayakgoz
İkiside kurulduğu gibi. Özel bir şey açık yada kapalı değil.denemeye çalışıyorum açıkçası arayüz rezalet bence ama bu sefer uzun soluklu bir deneme yapma niyetindeyim.

eskiden gnome 2.x ile ne güzel kullanılıyordu. Unity bence çok gereksiz bir arayüz olmuş. Kade çok karışık.

Cinnamon kurun. Unity den cok daha hizli ve bana gore daha güzel.
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oktayakgoz 5 yıl
şu arayüzü bir düzeltseler. bir de bende mi yavaş anlamadım.
aynı bilgisayara win 8 linux 14.04 kuruyorum ama genel anlamda win 8 çok daha hızlı. mesela firefoxa tıklıyorum 2 3 saniye sonra açılıyor.
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Elsa 5 yıl oktayakgoz
oktayakgoz
şu arayüzü bir düzeltseler. bir de bende mi yavaş anlamadım.
aynı bilgisayara win 8 linux 14.04 kuruyorum ama genel anlamda win 8 çok daha hızlı. mesela firefoxa tıklıyorum 2 3 saniye sonra açılıyor.

İyi sistemlerde maalesef Windows, Pentium 4 sistemlerde Ubuntu Windowstan bayağı hızlı
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bkaakco 5 yıl
14.04 ile devam etmek daha uygun zira desteği uzun.
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positroN 5 yıl
acmayin unity
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