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Ubuntu geliştiricisi artık milyarder

Açık kaynak olan ve kurulumu herhangi bir ücret gerektirmeyen popüler Ubuntu dağıtımının geliştiricisi Mark Shuttleworth’u zengin ettiğini biliyor musunuz? Peki nasıl?
1 yıl
4,5b
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5
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Açık kaynak işletim sistemi olarak herkesin kolayca bilgisayarına kurarak kullanabileceği popüler Linux dağıtımı Ubuntu, geliştiricisini dolar milyarderi haline getirdi. Peki ücretsiz olan bu yazılımnasıl para kazandırıyor?

Açık kaynaktan doğan milyarder

Mark Shuttleworth ismini aslında ilk olarak 2002 yılında uzaya yaptığı seyahat ile duymuştuk. Afrika kökenli ilk astronot ünvanına sahip olan Shuttleworth, Dennis Tito’dan sonra uzay turizmine hatırı sayılır bir para harcayan ikinci kişi olmuştu.

Güney Afrika’da dünyaya gelen Shuttleworth, Cape Town üniversitesini bitirdikten sonra web sitelerine dijital sertifika veren Thawte firmasını kurmuştu. 2000 yılında şirketini VeriSign firmasına satan Shuttleworth, yaklaşık 700 milyon doları kasasına koydu. Zaten mal varlığının en büyük çıkış noktası da burası olmuştu.

O dönem Windows işletim sistemine karşı Linux tabanlı bir platform geliştirmeyi düşünen Shuttleworth, 2004 yılında Canonical firmasını kurdu ve aynı yıl da Ubuntu dağıtımının ilk sürümünü yayınladı.

Açık kaynak bir dağıtım olduğu için elbette Ubuntu dağıtımı son kullanıcı tarafında gelir getirmekten uzaktı. Bu bakımdan bir süre sonra Shuttleworth, kurumsal tarafta kurulum sonrası teknik destek sunarak yeni bir gelir modeli oluşturdu.

İnternet üzerinden de bir destek satış platformu kuran Shuttleworth, farklı iştirakler oluşturarak yaklaşık 500 çalışanını dağıttı ve ilk ihalelerini almaya başladı.

Ayrıca Bkz. "HTC halen mali durumunu toparlayamadı"

Bugün açık kaynak bulut platformlarının hemen tamamında Ubuntu sürümleri kullanılıyor. Ayrıca Nesnelerin İnterneti sektöründe de Ubuntu’nun büyük bir hakimiyeti var. Netflix, Tesla gibi devlerin de olduğu yaklaşık 800 firma Canonical’a teknik destek karşılığında ücret ödüyor. İşte Shuttleworth’u milyarder yapan da bu oldu.

Ubuntu yazılımı günlük 3 milyon, destek güncellemeleri ise yaklaşık 50 milyon kez indiriliyor. Açık kaynak olduğu için bunlar firmanın takip edebildiği rakamlar. Bir de takip edemedikleri var. 500 çalışanın hepsi home office şeklinde istihdam edilmiş. Toplamda 400 şehre yayılmış durumdalar. Sadece 3 ayda bir fiziksel toplantı yapılıyor.

Son kullanıcı tarafında en büyük, genel anlamda ise Red Hat’ten sonra ikinci büyük Linux dağıtımı olan Ubuntu, önümüzdeki dönemde daha fazla müşteri çekecek. Shuttleworth, beş sene içerisinde borsaya açılmayı planlıyor. Böylece milyar dolarlık servetini arttırma imkanı bulacak.

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-12/spaceman-shuttleworth-finds-earthly-riches-with-ubuntu-software Yorum Yaz
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Guest-73A8A7D1E 1 yıl en beğenilen
Dahiyane bir ticari hamle olmuş bu destek modeli.
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kar98-k 1 yıl


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mert1907 1 yıl
Çok zekice.
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Guest-F8946C419 1 yıl
Redhat etkisi büyük.. reklamsız marka yaratmak kitabını okuyun.
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Amazon'a satılan kullanıcı verilerinden gelen paralar eklendi mi buraya?
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Guest-73A8A7D1E 1 yıl en beğenilen
Dahiyane bir ticari hamle olmuş bu destek modeli.
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