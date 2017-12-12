HTC halen mali durumunu toparlayamadı

Eylül ayında Google Pixel 2, HTC U 11 gibi telefonların sevkiyatları ile önemli bir yükseliş yaşayan HTC ne yazık ki Kasım ayında dip noktaya geri döndü. Firma yine düşüşlerde.
Fırsatlar devam ettirilemiyor
Açıklanan Kasım ayı raporlarına göre HTC geçtiğimiz ay toplamda 188 milyon dolarlık satış yaptı. Eylül ayında 215 milyon dolar, Ekim ayında da 200 milyon dolar olarak gerçekleşen gelirler yıl bazında yüzde 26 düşüş kaydetti.Ayrıca Bkz. "Çerçevesiz Meizu 15 Plus sızdırıldı"
Black Friday ve Cyber Monday gibi önemli etkinliklerin yaşandığı Kasım ayında satışların düşmesi oldukça dikkat çekici. Bunun anlamı Google Pixel 2, HTC U 11 gibi modellerin ilgi görmemesi demek. Samsung, Apple, LG, Sony gibi rakiplere karşı artık HTC varlık gösteremiyor. Özellikle Eylül döneminde yakalanan rüzgâr avantaja çevrilememiş gibi görünüyor.
Önümüzdeki dönemde HTC U 11 Life ve HTC U 11 Plus modelleri piyasaya çıkmış olacak. Ne var ki artık yeni nesil amiral gemilerin beklentisi oluşmaya başladığı için tüketiciler bu dönemde izle ve gör taktiği izliyor. Bu bakımdan HTC’nin yüksek satış rakamlarına ulaşması biraz zor gibi.
http://www.talkandroid.com/323179-htcs-financials-are-still-pretty-bad-with-a-26-yoy-drop-in-november/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1. Sense arayüzü hala popülerdi. Ve en iyi android arayüzlerinden birisiydi.
2. Boomsound sana bakan ekranın ön yüzünde yer alan stereo hoparlörler. En büyük özelliği htc'in buydu.
Peki bunlar HTC 10 ile birlikte ne oldu ? bitti. Stereo dediler ahize ile alttan şey ediyormuşta öylemiş bu kuyruklu yalan mesela rezalet birşey, boomsound nere bu nere çöptü.
Arayüz ne oldu ? sense diye yıllarca o yağ gibi akan hızlı arayüzü bırakıp saçma sapan arayüz giydirildi. Hoş eskisi gibi artık arayüzlere ihtiyaç yok ama gene de hızlı arayüz güzel arayüz herzaman avantajdır. Yoksa elin çinlisinin bilmemne telefonunda ne farkın olacak ?
Fiyatları uzun süre düşmüyordu bu kimi zaman iyi kimi zaman kötü birşey, ama genelde kötü çünkü segmentasyon yapamıyorsun. Ucuz cihazında pahallı oluyor. Apple mesela neden yapmıyor ? 5c diye plastik iphone denedi tutmadı çünkü ucuz iphone olayı olmadı ucuzu da pahallıydı. İnsanlar az daha koyup 5s alıyordu. HTC biraz özüne dönmesi lazım. Bence şuan ki denedikleri şeyler güzel telefonu sıkıyorsun bunlar tamam iyi ama işte olmuyorsa zorlamamak lazım.