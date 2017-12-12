HTC halen mali durumunu toparlayamadı

Eylül ayında Google Pixel 2, HTC U 11 gibi telefonların sevkiyatları ile önemli bir yükseliş yaşayan HTC ne yazık ki Kasım ayında dip noktaya geri döndü. Firma yine düşüşlerde.

Fırsatlar devam ettirilemiyor

Açıklanan Kasım ayı raporlarına göre HTC geçtiğimiz ay toplamda 188 milyon dolarlık satış yaptı. Eylül ayında 215 milyon dolar, Ekim ayında da 200 milyon dolar olarak gerçekleşen gelirler yıl bazında yüzde 26 düşüş kaydetti.

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Black Friday ve Cyber Monday gibi önemli etkinliklerin yaşandığı Kasım ayında satışların düşmesi oldukça dikkat çekici. Bunun anlamı Google Pixel 2, HTC U 11 gibi modellerin ilgi görmemesi demek. Samsung, Apple, LG, Sony gibi rakiplere karşı artık HTC varlık gösteremiyor. Özellikle Eylül döneminde yakalanan rüzgâr avantaja çevrilememiş gibi görünüyor.

Önümüzdeki dönemde HTC U 11 Life ve HTC U 11 Plus modelleri piyasaya çıkmış olacak. Ne var ki artık yeni nesil amiral gemilerin beklentisi oluşmaya başladığı için tüketiciler bu dönemde izle ve gör taktiği izliyor. Bu bakımdan HTC’nin yüksek satış rakamlarına ulaşması biraz zor gibi.