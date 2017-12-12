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HTC halen mali durumunu toparlayamadı

Akıllı telefon dünyasında ses getiren modellere imza atan HTC, bir türlü tüketici ilgisini çekemiyor. Google Pixel 2 telefonlar da dahil HTC’nin modelleri düşük satış rakamlarına sahip.
1 yıl
2b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Eylül ayında Google Pixel 2, HTC U 11 gibi telefonların sevkiyatları ile önemli bir yükseliş yaşayan HTC ne yazık ki Kasım ayında dip noktaya geri döndü. Firma yine düşüşlerde.

Fırsatlar devam ettirilemiyor

Açıklanan Kasım ayı raporlarına göre HTC geçtiğimiz ay toplamda 188 milyon dolarlık satış yaptı. Eylül ayında 215 milyon dolar, Ekim ayında da 200 milyon dolar olarak gerçekleşen gelirler yıl bazında yüzde 26 düşüş kaydetti.

Ayrıca Bkz. "Çerçevesiz Meizu 15 Plus sızdırıldı"

Black Friday ve Cyber Monday gibi önemli etkinliklerin yaşandığı Kasım ayında satışların düşmesi oldukça dikkat çekici. Bunun anlamı Google Pixel 2, HTC U 11 gibi modellerin ilgi görmemesi demek. Samsung, Apple, LG, Sony gibi rakiplere karşı artık HTC varlık gösteremiyor. Özellikle Eylül döneminde yakalanan rüzgâr avantaja çevrilememiş gibi görünüyor.

Önümüzdeki dönemde HTC U 11 Life ve HTC U 11 Plus modelleri piyasaya çıkmış olacak. Ne var ki artık yeni nesil amiral gemilerin beklentisi oluşmaya başladığı için tüketiciler bu dönemde izle ve gör taktiği izliyor. Bu bakımdan HTC’nin yüksek satış rakamlarına ulaşması biraz zor gibi. 

 

http://www.talkandroid.com/323179-htcs-financials-are-still-pretty-bad-with-a-26-yoy-drop-in-november/ Yorum Yaz
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Python 1 yıl en beğenilen
Eskiden M7 ile birlikte tekrar htc yükseldi niye ?
1. Sense arayüzü hala popülerdi. Ve en iyi android arayüzlerinden birisiydi.
2. Boomsound sana bakan ekranın ön yüzünde yer alan stereo hoparlörler. En büyük özelliği htc'in buydu.
Peki bunlar HTC 10 ile birlikte ne oldu ? bitti. Stereo dediler ahize ile alttan şey ediyormuşta öylemiş bu kuyruklu yalan mesela rezalet birşey, boomsound nere bu nere çöptü.
Arayüz ne oldu ? sense diye yıllarca o yağ gibi akan hızlı arayüzü bırakıp saçma sapan arayüz giydirildi. Hoş eskisi gibi artık arayüzlere ihtiyaç yok ama gene de hızlı arayüz güzel arayüz herzaman avantajdır. Yoksa elin çinlisinin bilmemne telefonunda ne farkın olacak ?
Fiyatları uzun süre düşmüyordu bu kimi zaman iyi kimi zaman kötü birşey, ama genelde kötü çünkü segmentasyon yapamıyorsun. Ucuz cihazında pahallı oluyor. Apple mesela neden yapmıyor ? 5c diye plastik iphone denedi tutmadı çünkü ucuz iphone olayı olmadı ucuzu da pahallıydı. İnsanlar az daha koyup 5s alıyordu. HTC biraz özüne dönmesi lazım. Bence şuan ki denedikleri şeyler güzel telefonu sıkıyorsun bunlar tamam iyi ama işte olmuyorsa zorlamamak lazım.
Eskiden M7 ile birlikte tekrar htc yükseldi niye ?1. Sense arayüzü hala popülerdi. Ve en iyi android arayüzlerinden birisiydi.2. Boomsound sana bakan...
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sanatairum 1 yıl
Bit artık HTC.
Son yaşattıkların ile malesef iyi hatırlanmayacaksın.
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mkyb 1 yıl
HTC bitti artık. Google yarın öbür gün tıpkı Motorola'ya yaptığı gibi patentlerini alır isim hakkını Çinli bir firmaya satar.
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hamza5806 1 yıl
Fiyat duzenlemesi
Segment ayrimlarinin kesin ve duzgun yapilmasi
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Htc sensein eski haline donmesi
Cihazlari zaten cok guzel bunlari yapsalar alicisi daha cok olur bence bu haliyle bile dandik samsungtan ve cinli markalardan kisitlayici appledan daha iyi kim sorsa diyorum piyasada 2 tane kaliteli telefon ureten firma var 1 htc 2 sony
Ama gel gelelim aileme bile laf anlatamiyorum herkes alabilirse apple gucu yetmezse samsung aliyor 😂
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kadirirdem 1 yıl
Fiyat politikasıyla batmadığına şükretsin.
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kazuya58 1 yıl
htc gibi harika bir markayı hiç ettiler :(
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TearsForFears 1 yıl
U11 plus fena değildi ama fiyatı pahalı
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tobepeople 1 yıl
O fahiş fiyatlara rağmen hala ayakta kalması şaşırtıcı batsın da kurtulalım bize yararı yararı fahiş firmaların...
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12 Angry Men 1 yıl
Yaw eski modelleri ne kadar güzeldi, tek şikayet öeröevesi ve öndeki o htc yazısıydı. One m7'nın çerçevelerını ıncelt al sana mis gibi telefon. Arayüzü de iyiydi ama sonradan hep bozdular.
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Python 1 yıl en beğenilen
Eskiden M7 ile birlikte tekrar htc yükseldi niye ?
1. Sense arayüzü hala popülerdi. Ve en iyi android arayüzlerinden birisiydi.
2. Boomsound sana bakan ekranın ön yüzünde yer alan stereo hoparlörler. En büyük özelliği htc'in buydu.
Peki bunlar HTC 10 ile birlikte ne oldu ? bitti. Stereo dediler ahize ile alttan şey ediyormuşta öylemiş bu kuyruklu yalan mesela rezalet birşey, boomsound nere bu nere çöptü.
Arayüz ne oldu ? sense diye yıllarca o yağ gibi akan hızlı arayüzü bırakıp saçma sapan arayüz giydirildi. Hoş eskisi gibi artık arayüzlere ihtiyaç yok ama gene de hızlı arayüz güzel arayüz herzaman avantajdır. Yoksa elin çinlisinin bilmemne telefonunda ne farkın olacak ?
Fiyatları uzun süre düşmüyordu bu kimi zaman iyi kimi zaman kötü birşey, ama genelde kötü çünkü segmentasyon yapamıyorsun. Ucuz cihazında pahallı oluyor. Apple mesela neden yapmıyor ? 5c diye plastik iphone denedi tutmadı çünkü ucuz iphone olayı olmadı ucuzu da pahallıydı. İnsanlar az daha koyup 5s alıyordu. HTC biraz özüne dönmesi lazım. Bence şuan ki denedikleri şeyler güzel telefonu sıkıyorsun bunlar tamam iyi ama işte olmuyorsa zorlamamak lazım.
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K_Spartakus 1 yıl
Düşünsenize U11 modeline rakip olarak Xiaomi mi6 gibi düşük fiyatlı telefonlar var. Eski HTC kullanıcısı olarak xiaomi ye geçtiğime göre gerisini siz düşünün.
Eşimin kullandığı M10 telefonu nü almanya'dan 1400tlye sıfır aldım o ayrı.
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