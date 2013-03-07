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Ubuntu işletim sistemine sahip tablet bilgisayar,"Intermatrix U7"

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ubuntu işletim sistemine sahip tablet bilgisayar,
Dünyanın en popüler Linux tabanlı işletim sistemleri arasında olan Ubuntu, yakın zamanda tablet bilgisayarlar için özel sürümünü duyurarak tablet pazarına da hazır olduğunu herkese göstermişti. Bu doğrultuda Ubuntu işletim sistemine sahip tablet modelleri de ortaya çıkmaya başladı.
Avustralya merkezli Intermatrix firması tarafından ön siparişine bağlanan U7 tablet bilgisayar modeli teknik olarak, 7" 1280x800 piksel IPS kapasitif dokunmatik ekrana, 1.5GHz Dört çekirdekli Cortex A9 işlemciye, dört çekirdekli Vivante G1000 grafik birimine, 1GB ram oranına, 16GB dahili depolamaya ve ön 0.3MP arka 2MP kameralara sahip olacak. Ayrıca üzerinde Wi-Fi bağlantı seçeneği ve HDMI, MicroSD bağlantı yuvaları da yer alan Intermatrix U7, 4000mAh bataryaya sahip olacak.
Teknik olarak iyi özellikler sunuyor olsa da Ubuntu işletim sistemini akıcı olarak çalıştıramayacağı düşünülen tablet bilgisayar, Ekim ayı içerisinde 275$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak.
http://www.androidauthority.com/world-first-ubuntu-tablet-october-2013-release-166094/ 

http://www.androidauthority.com/world-first-ubuntu-tablet-october-2013-release-166094/ Yorum Yaz
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Recharged 6 yıl
Piyasada alternatif olarak cihaz ve işletim sistemi sayısı artıyor.Rekabet biz kullanıcılar için güzel bir şey.Açıkcası Türkiye'ye gelir ve uygun fiyatlı bir şekilde satılırsa alıp denemek isterim Ubuntu'lu bir tableti.
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ksk_kaan 6 yıl
Merak ediyorum.Yakın zamanda çıksada rekabet dahada artsa.
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janparey 6 yıl
Ubuntu goruntu yoneticisini de degistirerek xorg'u terk edip kendi yazmaya basladiklari mir adli goruntu yoneticisini kullnmaya baslayacaklar.bu degisim bize ne saglayacak peki?tablet,tv,desktop,telefone hepsi cin yni gelistirme ortami kullanilacak (qml) codda daha az degisimle crossplatform programlar ortaya cikabilecek.tabi mir in hem ubuntu tablet,telefon hemde masaustu isletim sistemonde kullanilacagini belirtelim.Hatta unity mir icin port edilmeye baslandi bile.Tablet konusuna donecek olursak,ubuntu tabletleri simdilik android suruculerini ve goruntu yoneticisini kullanmakta(fingerslider gibi biseydi sanirim) tabi bu sadece surumun calisirligini ,isleyisini kontrol etmek icin ayni zamanda mir tamamlanana kadar gecici bir durum. Kisacasi ubntu 14.04 surumunde ya batacak ya cikacak.bu tamamen nirin vadeddiklerini yerine getirip getirmemesine bagli.conanical miri zamaninda yetistirebilmek icin gelistiriceleri tam gaz calistiriyor.
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jiddi 6 yıl
Bu sene ubuntu tüm tabletler için gelecek diye biliyorum. Tablet sürümü çıkacak ki şahane olacaktır. Rekabet, çeiştlilik, tekel olmaması her daim tüketici açısından faydalı durumlardır.
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seven44 6 yıl
ölün dogum bence
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londoner23 6 yıl
merak etmiyor değilim aslında... bu ubuntulu şey nasıl acaba?
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