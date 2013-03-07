Ubuntu işletim sistemine sahip tablet bilgisayar,"Intermatrix U7"

Dünyanın en popüler Linux tabanlı işletim sistemleri arasında olan Ubuntu, yakın zamanda tablet bilgisayarlar için özel sürümünü duyurarak tablet pazarına da hazır olduğunu herkese göstermişti. Bu doğrultuda Ubuntu işletim sistemine sahip tablet modelleri de ortaya çıkmaya başladı.

Avustralya merkezli Intermatrix firması tarafından ön siparişine bağlanan U7 tablet bilgisayar modeli teknik olarak, 7" 1280x800 piksel IPS kapasitif dokunmatik ekrana, 1.5GHz Dört çekirdekli Cortex A9 işlemciye, dört çekirdekli Vivante G1000 grafik birimine, 1GB ram oranına, 16GB dahili depolamaya ve ön 0.3MP arka 2MP kameralara sahip olacak. Ayrıca üzerinde Wi-Fi bağlantı seçeneği ve HDMI, MicroSD bağlantı yuvaları da yer alan Intermatrix U7, 4000mAh bataryaya sahip olacak.

Teknik olarak iyi özellikler sunuyor olsa da Ubuntu işletim sistemini akıcı olarak çalıştıramayacağı düşünülen tablet bilgisayar, Ekim ayı içerisinde 275$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

http://www.androidauthority.com/world-first-ubuntu-tablet-october-2013-release-166094/

http://www.androidauthority.com/world-first-ubuntu-tablet-october-2013-release-166094/