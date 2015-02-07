Ubuntu işletim sistemli ilk telefon önümüzdeki hafta kullanıcılarla buluşacak

Cihazın Ubuntu mobil işletim sistemi yüklü modeli de tıpkı Android model gibi 169.9 Euro fiyat ile satılacak. Kullanıcılar farklı bir deneyim yaşatmayı amaçlayan model Facebook, Twitter gibi bir çok kullanıcının kullandığı sosyal medya uygulamalarını barındırırken Spotify, SoundCloud gibi bazı uygulamaları web arayüzleri ile kullanabiliyor. Ayrıca cihaz HTML5'i de destekleyip HTML5 içerikleri görüntüleyebiliyor.

Telefon önümüzdeki haftadan itibaren belirli adetlerde Ubuntu mobil sürümünü tecrübe etmek isteyen kullanıcılar için satışa çıkarılacak. Ancak bu satışlar Ubuntu için önemli bir başlangıç adımı sayılabilir. Ubuntu arayüzünü merak eden kullanıcılar aşağıdaki videoyu izleyebilirler.

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Yaklaşık iki yıl önce duyurulan Ubuntu Mobile bir süredir sektörde kendine yer aramaya devam ediyordu, ancak görünen o ki Ubuntu aradığı fırsatı buldu ve tüketicilerin karşısına çıkmaya hazır. İspanyol şirketi BQ önümüzdeki hafta tüketicilerin ilk ubuntu mobil işletim sistemi yüklü cihazlara ulaşabileceklerini açıkladı.Aquaris E4.5 Ubuntu edition adını alan cihaz aslında yeni bir cihaz değil, şirket daha önce aynı telefonun Android işletim sistemli versiyonunu Aquaris E4.5 olarak satışa sunmuştu. 4.5 inçlik ekrana sahip cihaz qHD çözünürlük sunuyor, cihaza 1 GB sistem belleği ve 8GB depolama alanı eşlik ederken gücünü ise 4 çekirdekli 1.3 GHz hızında çalışan Mediatek işlemci sağlıyor. Ekran birimi olarak 500MHz hızında çalışan Mali 400 grafik yongası barındıran cihaz 2150 mAh bataryaya sahip. Çift sim, OTG ve SD kart'ı destekleyen cihaz arka kamera olarak 8MP(Yazılımsal destek ile 13 MP'e çıkarılmış) ve ön tarafta 5MP(Yazılımsal destek ile 8MP'e çıkarılmış) kamera barındırıyor.