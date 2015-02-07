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Ubuntu işletim sistemli ilk telefon önümüzdeki hafta kullanıcılarla buluşacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,5b
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Cep İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Ubuntu işletim sistemli ilk telefon önümüzdeki hafta kullanıcılarla buluşacak
Yaklaşık iki yıl önce duyurulan Ubuntu Mobile bir süredir sektörde kendine yer aramaya devam ediyordu, ancak görünen o ki Ubuntu aradığı fırsatı buldu ve tüketicilerin karşısına çıkmaya hazır. İspanyol şirketi BQ önümüzdeki hafta tüketicilerin ilk ubuntu mobil işletim sistemi yüklü cihazlara ulaşabileceklerini açıkladı.

Aquaris E4.5 Ubuntu edition adını alan cihaz aslında yeni bir cihaz değil, şirket daha önce aynı telefonun Android işletim sistemli versiyonunu Aquaris E4.5 olarak satışa sunmuştu. 4.5 inçlik ekrana sahip cihaz qHD çözünürlük sunuyor, cihaza 1 GB sistem belleği ve 8GB depolama alanı eşlik ederken gücünü ise 4 çekirdekli 1.3 GHz hızında çalışan Mediatek işlemci sağlıyor. Ekran birimi olarak 500MHz hızında çalışan Mali 400 grafik yongası barındıran cihaz 2150 mAh bataryaya sahip. Çift sim, OTG ve SD kart'ı destekleyen cihaz arka kamera olarak 8MP(Yazılımsal destek ile 13 MP'e çıkarılmış) ve ön tarafta 5MP(Yazılımsal destek ile 8MP'e çıkarılmış) kamera barındırıyor.

Cihazın Ubuntu mobil işletim sistemi yüklü modeli de tıpkı Android model gibi 169.9 Euro fiyat ile satılacak. Kullanıcılar farklı bir deneyim yaşatmayı amaçlayan model Facebook, Twitter gibi bir çok kullanıcının kullandığı sosyal medya uygulamalarını barındırırken Spotify, SoundCloud gibi bazı uygulamaları web arayüzleri ile kullanabiliyor. Ayrıca cihaz HTML5'i de destekleyip HTML5 içerikleri görüntüleyebiliyor.
Telefon önümüzdeki haftadan itibaren belirli adetlerde Ubuntu mobil sürümünü tecrübe etmek isteyen kullanıcılar için satışa çıkarılacak. Ancak bu satışlar Ubuntu için önemli bir başlangıç adımı sayılabilir. Ubuntu arayüzünü merak eden kullanıcılar aşağıdaki videoyu izleyebilirler. 

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x571 4 yıl
program desteği ne durumda acaba? tamam mesaj çekersin,ararsın ,konuşursun belki sorun çıkmaz ama eminim ki yazılım desteği windowsphone dan bile yavaş gelecektir. adam gibi gps olmayacak,bankalar uygulama hazırlamayacak.symbian gibi kullanırsın yıllarca. 2008 den beri ubuntu kullanıyorum.başlarda gerçekten çok kötüydü,daha 3 yıldır falan sorunsuz ve son kullanıcı dostu oldu ama hala yazılım desteği yok.spesifik bir iş ile uğraşıyorsanız (belki kullanıcıların %10 u) ubuntuyu sadece ev bilgisayarınızda internette gezerken kullanabiliyorsunuz.
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doctor_bey 4 yıl
Ben beğendim, güzel cihaz; Ubuntu da önyargıyla yaklaşılan sistemlerden, kullansalar severler aslında
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Sarısin 4 yıl
Bakalım iyi ve uygun bir fiyattan çıkarsa ip 4s gibi bu da 2. telefon olur :)
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ulan64ude 4 yıl
samsung ubuntulu bir telefon satsa alırdım şahsen ben.
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gecici90 4 yıl
donanım zayıf olmasa 92 den beri linux harici os kullanmayan biri olarak söylüyorum, kesin alınır ama bu koşullarda tizen li veya ubuntu lu iyi bir donanıma sahip cihaz beklemek daha akıllıca
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Fenomenon 4 yıl
Fiyatı çok ucuz değil. 200$ seviyesine adam akıllı bir android alınıyor.
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cesur0606 4 yıl
ilk sürümü galaxy nexusa port etmişlerdi yükleyip denemiştim pek bir şey değişmemiş ama gayet akıcı ve hızlı idi .deb leri ubuntuda çalıştırdıkları gibi .apk leri de bunda çalıştırırlarsa mükemmel olur
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Batuist 4 yıl
işletim sistemi güzelde telefon kötü...
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dokuzcanlicanavar 4 yıl
Material tasarımın izlerini taşıyan güzel görselliği olan bir işletim sistemi olmuş gibi gözüküyor..Tabii bilgisayarda hazırlanmış bir video yerine kullanım videosu olsa performansı hakkında da daha iyi bilgi sahibi olabilirdik.Neyse haftaya düşer kullanım videoları.Şimdilik görsel açıdan güzel performans açısından soru işareti?
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DH Misafiri 4 yıl
Yazılımsal destek ile 13 mp çıkarılmış ne demek oluyor ? Yani aslında donanım kamera 13 mp ama piyasaya 8 mp olarak mı sürülmüş
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Okisht 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Yazılımsal destek ile 13 mp çıkarılmış ne demek oluyor ? Yani aslında donanım kamera 13 mp ama piyasaya 8 mp olarak mı sürülmüş

Merhaba, yazılım desteği ile 13MP demek aslında cihazın kamerası 8MP çözünürlükte fotoğraflar çekebilirken bu çözünürlük yazılım desteği ile 13 MP'e çıkarılmış anlamına geliyor. İnterpolasyon yöntemi ile çözünürlük yükseltmek mümkün ancak bu şekilde yükseltilen fotoğraflar gerçek 13 MP çözünürlükteki fotoğraflar ile aynı sonuçları vermiyor.

İnterpolasyon : tr.wikipedia.org/...
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