Üç boyutlu baskıyla hazırlanan cep telefonu aparatı, DNA taraması yapabiliyor

Barındırdıkları gelişmiş sensör birimleri, güçlü işlemcileri ve üst seviye ekranlarıyla sosyal medya ile özçekim alanları haricinde de birçok işlem için programlanabilen akıllı cepe telefonları, özellikle sağlık sektöründe inanılmaz özellikler kazanıyor. California Üniversitesi'nin geliştirdiği en son akıllı cep telefonu aparatı, bağlanan cihazı oldukça kuvvetli / yetenekli bir mikroskop haline getiriyor.

Prof. Aydoğan Özcan tarafından tasarlanan ve üç boyutlu yazıcıyla hazırlanmış bir gövdesi bulunan cihaz, bünyesinde lazer diyot ile lens ve filtreler barındırarak temel olarak DNA (Tüm organizmalar ile bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asittir) okuması gerçekleştirebiliyor ve hazırlanan uygulama üzerinden gerekli analizleri hazırlayabiliyor.

Bu analizler sayesinde ise medikal cihazlara erişimin kısıtlı olduğu gelişmemiş ülkeler ya da şehir merkezlerinden uzak noktalarda Alzheimer hatta kanser gibi ölümcül hastalıklara hızlı bir şekilde tespit getirebilen cihaz, DNA verilerini merkez sunucu üzerinde işliyor ve belirtildiği üzere analizler hakkında sadece 10 saniye içerisinde bilgi edinilebiliyor. Cihazın doğruluk değeri ve verdiği sonuçlar ise lens değişimi üzerinden arttırılabiliyor.

Üzerinde çalışmalar devam eden cihaz için sıradaki testin ise sıtma virüsünün ilaç direncini sahada test etmek olduğunu belirtiliyor.

http://www.ubergizmo.com/2015/05/3d-printed-attachment-transforms-smartphone-into-microscope-that-scans-dna/?utm_source=mainrss