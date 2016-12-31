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Ulaştırma Bakanı: "Adil Kullanım Kotası 2018'de kalkıyor" [BTK Açıklaması ile Güncellendi]

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yeni yıla saatler kala önemli açıklamalarda bulundu. Adil Kullanım Kotası'nı da içeren açıklamara ilişkin detaylar haberimizde.
2 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ulaştırma Bakanı:
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan önemli açıklamalarda bulundu. Kendi sorumluluk alanına giren konularda yeni gelişmeleri paylaşan bakan, bu yıl hizmete giren önemli projelerden Osman Gazi Köprüsü'nde fiyat indirimi yapıldığını söyledi.

Sadece Osman Gazi Köprüsü'nde indirim, diğerlerine zam geldi 

Körfez Köprüsü olarak da bilinen, asma köprü sınıfında dünyanın en uzun açıklıklı köprülerinden biri olan Osman Gazi Köprüsü, kullanıma sunulduğu günden bu yana geçiş ücretleriyle de eleştirilmiş, kilometre başına geçiş maliyetinde en pahalı köprü olmuştu. Bu gece itibariyle yürürlüğe girecek indirim kapsamında 89TL olan geçiş ücreti 65,65TL'ye düşürüldü.
Bahsi geçen indirim Osman Gazi Köprüsü'ne özel. Diğer yol ve köprü geçiş ücretleri ise zamlandı. Yeni yıl itibariyle otoyol geçiş ücretleri %15, Boğaz köprüsü geçiş ücretleri ise %48 arttırıldı. Bu güncelleme sonrasında İstanbul'da köprü geçiş ücretleri örneğin binek otomobiller için 7TL'ye yükselmiş oldu.

Bakan AKK için tarih verdi: "2018" - BTK'dan kapsamlı açıklama geldi

Teknoloji dünyasını ilgilendiren açıklama ise Adil Kullanım Kotası'yla ilgili . Bilindiği üzere bu yıl içerisinde BTK'nın Adil Kullanım Kotası için düzenleme yapması bekleniyordu. İleriye dönük bazı çalışmalara başlanmış olsa da hayatımıza etki eden pratik bir uygulama ne yazık ki şu ana kadar yaşanmadı. Bakan Ahmet Arslan, yeni yıla ramak kala bu  konuyu da gündemine aldı ve Adil Kullanım Kotası'nın 2018'de kaldırılacağını açıkladı ancak daha spesifik bir detay paylaşmadı. Bu önemli çünkü BTK'nın daha önce yaptığı açıklamalar 2018 sonu içindi, dolayısıyla asıl tarih 2019 gibi görünüyordu.
Ulaştırma Bakanı:
 
Hatırlanacağı üzere BTK kanadı geride bıraktığımız aylarda resmi açıklama yaparak, 31 Aralık 2018'de Adil Kullanım Kotası'na son verileceği açıklanmış, mevcut sistem için de kullanıcı şikayetlerinin toplandığı sorunlu konulara düzenleme getirileceği belirtmişti. Tabi şimdi burada önemli bir merak konusu oluştu; Bakan beyin açıklaması sadece 2018 yılına işaret ederken, BTK ise 31 Aralık 2018 diyor yani aslına bakarsanız 2019'dan bahsediyor. Dolayısıyla söz konusu 2018 ise eğer, umarız bahsedilen düzenleme yılın hemen başında, insanların beklentilerini karşılayacak şekilde olur.
Ulaştırma Bakanı:
 
BTK'nın üzerinde çalıştığı konular neydi derseniz; Limitsiz diye satılan paketlerdeki data ve hız sınırlarının tüm reklam ve kampanyalarda şeffaf bir şekilde paylaşılması, kota aşımında düşülen minimum hızın iki kat arttırılması, gece saatlerindeki kullanımın kotaya dahil edilmemesi ve tarifelerdeki hız ve tüketim uygulamalarının, tarifeye göre değişkenlik göstermesi.

1 Mayıs 2017 ile birlikte AKK (kaç GB?) sonrası  minimum hızlar 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın açıklamasından sonra, bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren düzenleyici kurum BTK'nın başkanı Fatih Sayan da açıklamada bulundu ve sürecin nasıl işleyeceğini anlatan bir infografik ile Bakan Arslan'ın açıklamasını da detaylandırmış oldu.
BTK'nın güncel yol haritasına göre 2019'a Adil Kullanım Kotası olmadan gireceğiz. BTK'nın almış olduğu kurul kararınca 1 Mayıs 2017 itibariyle Adil Kullanım Kotası kalkana kadar uygulanacak asgari AKK (kararda asgari kota karşılığı olan veri miktarı belirtilmemiş???) sonrası minimum indirme hızları sabit internet kullanıcıları (ADSL, Fiber vs.) için tablodaki gibi belirlenmiş.
Ulaştırma Bakanı:
 

Peki ben ne düşünüyorum ?

Geçtiğimiz günlerde Başbakan sayın Binali Yıldırım'ın, Crytek'i de içerek teknoloji ve yazılım yatırımı konusundaki açıklamaları önemli. Eğer ülke olarak teknolojiyle kalkınacak, yazılım ihracatı yapacaksak hepsinin merkezinde olan internet için başta Adil Kullanım Kotası'nın bir an önce kaldırılması olmak üzere ileriye dönük ciddi adımlar atmamız gerektiğini düşünüyor ve bunların ivedilikle yapılması gerektiğine inanıyorum. Akamai ve Speed-Test'in yayınladığı ülkeler raporu da gösteriyor ki hem en yüksek hem de ortalama hızlar konusunda da pek çok ülkenin gerisindeyiz dolayısıyla almamız gereken çok yol var. Eğer internet fırsat eşitliği sağlayan bir enstrümansa, erişimini ve kullanımını en ideal noktaya taşımamız gerekiyor.

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Eeltorm 2 yıl
''31 Aralık 2018'', 2019 desenize şuna 2 yıl daha bu rezil internete katlanacağız.
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exterminant 2 yıl
ortaya atılan tarih 2019 hiç algı oluşturmaya çalışmayın
ayrıca adil kullanım kotası gider özgür kullanım kotası gelir değişen bir şey olmaz vatandaş yine verdiği para karşılığında eksik hizmet alır....
ekleme: sözlerim bizzat bu açıklamaları yapan bakanadır editöre değil
ortaya atılan tarih2019hiç algı oluşturmaya çalışmayınayrıca adil kullanım kotası gider özgür kullanım kotası gelir değişen bir şey olmaz vatandaş...
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trakya1923 2 yıl
haber başlığını 2019 yaparmısınız ? yanıltmayın insanları
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Barış Manço 2 yıl
Beklemek mühim değil bekleriz ama sırf bunu yaptın diye vergiyi fazla alırsa bir şekilde verdiğim ücrette arttırım olursa bir manası kalmaz. Çünkü zaten diğer ülkelere göre haddinden fazla para veriyorum.
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Hümiyettin 2 yıl Barış Manço
Barış Manço
Beklemek mühim değil bekleriz ama sırf bunu yaptın diye vergiyi fazla alırsa bir şekilde verdiğim ücrette arttırım olursa bir manası kalmaz. Çünkü zaten diğer ülkelere göre haddinden fazla para veriyorum.

Neden bekleyelim? Hiçbir gerekçe göstermeden ötelemeye çalışıyorlar. Muhtemelen altyapıda da çok az bir gelişme dışında fark olmayacak. O tarihin seçim dönemine denk gelmesi dışında mantıklı bir sebebi yok.
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UA57 2 yıl
sözleşmeler yenileniyor. İşletmeci, düşürülecek hız seviyesini herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.. vs vs.. belli bir hız belirtmiyor kim takar btk yı hesabı olmuş yeni sözleşmeler
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Man Of Earth 2 yıl UA57
UA57
sözleşmeler yenileniyor. İşletmeci, düşürülecek hız seviyesini herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.. vs vs.. belli bir hız belirtmiyor kim takar btk yı hesabı olmuş yeni sözleşmeler

Hocam BTK yasal sınır koyuyor yoksa işletmeci isterse akk sonrası hızı düşürmez yada 3 se şuanda 10 yapar. Ama yasal sınırın altına indiremez 25-16 ya düşecek ise 15 e düşüremez ama 16 yapmayıp 20 yapabilir.
İlk dönüşü kablonet yaptı 25 lik tarifeleri 24'e çekti 25 te 16 vermesi lazımdı 24 de 8 verebiliyor 1 mbs farkla 2 kat hız düşürecek buna benzer çakallıklar görebiliriz.
Herşeye rağmen bunlar bu kararlara uymamak için bir yöntem bulurmu? Umarım bulmaz
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impressM 2 yıl
8 - 16Mbps arası AKK'den sonra 5Mbps,
16 - 24Mbps arası AKK'den sonra 8Mbps,
Arkadaşlar benim tarifem dsmart net 20 mbit adsl limitsiz ( 35 gb adil kullanım kotası )
1 yıl yeni taahhüt vermiştim geçen ay.
şimdi 1 mayıs sonrası hız 35 gb tan sonra 5mbps mi olacak 8 mi ?
Teşekkürler.
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Man Of Earth 2 yıl impressM
impressM
8 - 16Mbps arası AKK'den sonra 5Mbps,
16 - 24Mbps arası AKK'den sonra 8Mbps,
Arkadaşlar benim tarifem dsmart net 20 mbit adsl limitsiz ( 35 gb adil kullanım kotası )
1 yıl yeni taahhüt vermiştim geçen ay.
şimdi 1 mayıs sonrası hız 35 gb tan sonra 5mbps mi olacak 8 mi ?
Teşekkürler.

8 hocam.
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Blindfire 2 yıl
Bazılarımız Mayıs uygulamasından dolayı biraz fazla para vererek bir üst pakete geçiyor yada düşünüyor, (bende dahil) şayet bir erteleme söz konusu olursa maliyetli bir mağduriyet söz konusu olacaktır. Şayet ben çok ta güvenmiyorum.
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Man Of Earth 2 yıl Blindfire
Blindfire
Bazılarımız Mayıs uygulamasından dolayı biraz fazla para vererek bir üst pakete geçiyor yada düşünüyor, (bende dahil) şayet bir erteleme söz konusu olursa maliyetli bir mağduriyet söz konusu olacaktır. Şayet ben çok ta güvenmiyorum.


Sırf o yüzden 100 mbs 75 akk girdim yoksa 100 mb hıza 75 akk ye hayatta girmezdim. Superonline bayiden girdim onlara bilgi ulaşmış mayısta gece kota olmayacak 2018 sonu kalkıyor dedi onlarada yeni gelmiş bu bilgi detaylarını bilmiyorlar söylenmemiş farklı bir şey büyük ihtimalle uygulayacaklar.
100/75 için de 2 gb 1000 dk 1000 sms + Turkcell Tv Aile paketi hepsi tek fatura 99 TL.
Sadece internet gireyim dedim 100 mbs paket aynısı 85 TL sadece internet diğer firmalarda çok pahalı 100 mbs ler. Telefona 25 ödüyoruz aynı tarife üstelik tv de yok 15 TL fazla verip tv+telefon da ekledik + BTK kararlarına güvenerek girdik 2 yıl taahhüt çıkmak istesek çıkamıyoruz 7-8 aylık cayma ücreti 1000 TL'yi buluyor telefondan indirim tv den indirim internetten indirim kurulum aktivasyon saymakla bitmiyor hepsini alıyorlar gerçi diğer firmalar da da var taahhütlü giren çıkamıyor

BTK kararları uygulanırsa akk sonrası 24 mbs ki 3 mb saniyelik indirme hızı oluyor 4k videolarda bile rahat götürür gecede 100 e çıkacak tadından yenmez vallahi bugüne kadar en yüksek 10 mbs hız görmüş beni uçurur
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mahsur kalan adam 2 yıl
Benim taahhüt haziran 2017de bitiyor şuan 24 mbps 75 gb kullanıyorum indirmr hızım akk yokken 3.xxx mbit seyiseyinde şimdi ben o tabloya göre bu pakette kalırsam hızım akk sonrası 8emi 16ya mı düşecek bunu anlayamadım ama sanırım 8 olacak
İlk sene 55 ikinci sene için 75 liraya bağlatmıştım şuan 35 mbps 100 gb paket 93 lira görünüyor telekomda baya pahalı yeni ne önerecekler bakalım yoksa 30luk bir tarifeye geçmeyi düşünüyorum 16 mbps hayat kurtarır
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megaladon 2 yıl mahsur kalan adam
mahsur kalan adam
Benim taahhüt haziran 2017de bitiyor şuan 24 mbps 75 gb kullanıyorum indirmr hızım akk yokken 3.xxx mbit seyiseyinde şimdi ben o tabloya göre bu pakette kalırsam hızım akk sonrası 8emi 16ya mı düşecek bunu anlayamadım ama sanırım 8 olacak
İlk sene 55 ikinci sene için 75 liraya bağlatmıştım şuan 35 mbps 100 gb paket 93 lira görünüyor telekomda baya pahalı yeni ne önerecekler bakalım yoksa 30luk bir tarifeye geçmeyi düşünüyorum 16 mbps hayat kurtarır

bende de aynı paket var arkadaşım, hızımız 8 e düşecek. 1 MBit fark ile 16 yı kaçırıyoruz anlayacağın. bir üst pakete geçmeye bak derim.
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Kerimxy 2 yıl
Aslında yeni düzenleme aşağıdaki linkte yer alan önerilerden sadece bir tanesi idi.Darısı diğer önerilerinde dikkate alınmasının başına.
teknopusula.com/...
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arkasia 2 yıl
Bu kararlar daha önceden yapılmış taahhütleri kapsar mı merak ediyorum. Açıklamalar pek net değil. Örnegin ben simdi 2 yil taahhüt verdim hızım 100mbps 100gb akn. Benim hız mayıstan sonra bu düzenlemelere göre 25 e düşer mi akn aşıldığında yoksa 3e düşmeye devam mı edecek?
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megaladon 2 yıl arkasia
arkasia
Bu kararlar daha önceden yapılmış taahhütleri kapsar mı merak ediyorum. Açıklamalar pek net değil. Örnegin ben simdi 2 yil taahhüt verdim hızım 100mbps 100gb akn. Benim hız mayıstan sonra bu düzenlemelere göre 25 e düşer mi akn aşıldığında yoksa 3e düşmeye devam mı edecek?

BTK açıklamasında "NET" şekilde belirtmiş. 1 mayıs 2017 tarihi itibari ile tüm iss ler bu uygulamaya başlayacak. taahhüttü bilmem neydi hiçbirşey sizi bağlamıyor.
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tobepeople 2 yıl
Ulaştırma bakanı değişir 2019 olmadan sonra benim haberim yok derler.
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DH Misafiri 2 yıl
Bence internet böyle kalsın. Ama dizi ve film sitelerine dokunulmasın. İnternetin bi manası kalmıyor. Dün dizi sitwleri kapayıldı.
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DH Misafiri 2 yıl
bu iss şirketler üst paketleri ne yapacak akk kalkınca? şimdi 16 megabit internet var bir de 16 megabit internet var. birisi 60 lira diğer 100 küsür. 100 küsürden satılan tam limitsiz paket bize dayatılacaksa ya da azcık bir indirimle al bak akk olmayan paket denilecekse faydası yok. ben 60 a falanda değil 50 liraya taahhütsüz bir şekilde herhangi bir teferruat barındırmayan 16 megabit internet istiyorum ve öyle geliyor ki şirketler bu işin üstesinden gelmek suretiyle müşterilerin yüzünü güldürmeyecekler. Kesin fiyat farkı çıkacaktır.
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