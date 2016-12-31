Ulaştırma Bakanı: "Adil Kullanım Kotası 2018'de kalkıyor" [BTK Açıklaması ile Güncellendi]

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan önemli açıklamalarda bulundu. Kendi sorumluluk alanına giren konularda yeni gelişmeleri paylaşan bakan, bu yıl hizmete giren önemli projelerden Osman Gazi Köprüsü'nde fiyat indirimi yapıldığını söyledi.

Sadece Osman Gazi Köprüsü'nde indirim, diğerlerine zam geldi

Körfez Köprüsü olarak da bilinen, asma köprü sınıfında dünyanın en uzun açıklıklı köprülerinden biri olan Osman Gazi Köprüsü, kullanıma sunulduğu günden bu yana geçiş ücretleriyle de eleştirilmiş, kilometre başına geçiş maliyetinde en pahalı köprü olmuştu. Bu gece itibariyle yürürlüğe girecek indirim kapsamında 89TL olan geçiş ücreti 65,65TL'ye düşürüldü.

Bahsi geçen indirim Osman Gazi Köprüsü'ne özel. Diğer yol ve köprü geçiş ücretleri ise zamlandı. Yeni yıl itibariyle otoyol geçiş ücretleri %15, Boğaz köprüsü geçiş ücretleri ise %48 arttırıldı. Bu güncelleme sonrasında İstanbul'da köprü geçiş ücretleri örneğin binek otomobiller için 7TL'ye yükselmiş oldu.

Bakan AKK için tarih verdi: "2018" - BTK'dan kapsamlı açıklama geldi

Teknoloji dünyasını ilgilendiren açıklama ise Adil Kullanım Kotası'yla ilgili . Bilindiği üzere bu yıl içerisinde BTK'nın Adil Kullanım Kotası için düzenleme yapması bekleniyordu. İleriye dönük bazı çalışmalara başlanmış olsa da hayatımıza etki eden pratik bir uygulama ne yazık ki şu ana kadar yaşanmadı. Bakan Ahmet Arslan, yeni yıla ramak kala bu konuyu da gündemine aldı ve Adil Kullanım Kotası'nın 2018'de kaldırılacağını açıkladı ancak daha spesifik bir detay paylaşmadı. Bu önemli çünkü BTK'nın daha önce yaptığı açıklamalar 2018 sonu içindi, dolayısıyla asıl tarih 2019 gibi görünüyordu.

Hatırlanacağı üzere BTK kanadı geride bıraktığımız aylarda resmi açıklama yaparak, 31 Aralık 2018'de Adil Kullanım Kotası'na son verileceği açıklanmış, mevcut sistem için de kullanıcı şikayetlerinin toplandığı sorunlu konulara düzenleme getirileceği belirtmişti. Tabi şimdi burada önemli bir merak konusu oluştu; Bakan beyin açıklaması sadece 2018 yılına işaret ederken, BTK ise 31 Aralık 2018 diyor yani aslına bakarsanız 2019'dan bahsediyor. Dolayısıyla söz konusu 2018 ise eğer, umarız bahsedilen düzenleme yılın hemen başında, insanların beklentilerini karşılayacak şekilde olur.

BTK'nın üzerinde çalıştığı konular neydi derseniz; Limitsiz diye satılan paketlerdeki data ve hız sınırlarının tüm reklam ve kampanyalarda şeffaf bir şekilde paylaşılması, kota aşımında düşülen minimum hızın iki kat arttırılması, gece saatlerindeki kullanımın kotaya dahil edilmemesi ve tarifelerdeki hız ve tüketim uygulamalarının, tarifeye göre değişkenlik göstermesi.

1 Mayıs 2017 ile birlikte AKK (kaç GB?) sonrası minimum hızlar

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın açıklamasından sonra, bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren düzenleyici kurum BTK'nın başkanı Fatih Sayan da açıklamada bulundu ve sürecin nasıl işleyeceğini anlatan bir infografik ile Bakan Arslan'ın açıklamasını da detaylandırmış oldu.

kurul kararınca 1 Mayıs 2017 itibariyle Adil Kullanım Kotası kalkana kadar uygulanacak asgari AKK (kararda asgari kota karşılığı olan veri miktarı belirtilmemiş???) sonrası minimum indirme hızları sabit internet kullanıcıları (ADSL, Fiber vs.) için tablodaki gibi belirlenmiş. BTK'nın güncel yol haritasına göre 2019'a Adil Kullanım Kotası olmadan gireceğiz. BTK'nın almış olduğuMayıs 2017 itibariyle Adil Kullanım Kotası kalkana kadar uygulanacak asgari AKK (kararda asgari kota karşılığı olan veri miktarı belirtilmemiş???) sonrası minimum indirme hızları sabit internet kullanıcıları (ADSL, Fiber vs.) için tablodaki gibi belirlenmiş.

Peki ben ne düşünüyorum ?

Akamai ve Speed-Test'in yayınladığı ülkeler raporu da gösteriyor ki hem en yüksek hem de ortalama hızlar konusunda da pek çok ülkenin gerisindeyiz dolayısıyla almamız gereken çok yol var. Eğer internet fırsat eşitliği sağlayan bir enstrümansa, erişimini ve kullanımını en ideal noktaya taşımamız gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Başbakan sayın Binali Yıldırım'ın, Crytek'i de içerek teknoloji ve yazılım yatırımı konusundaki açıklamaları önemli. Eğer ülke olarak teknolojiyle kalkınacak, yazılım ihracatı yapacaksak hepsinin merkezinde olan internet için başta Adil Kullanım Kotası'nın bir an önce kaldırılması olmak üzere ileriye dönük ciddi adımlar atmamız gerektiğini düşünüyor ve bunların ivedilikle yapılması gerektiğine inanıyorum.ve'in yayınladığı ülkeler raporu da gösteriyor ki hem en yüksek hem de ortalama hızlar konusunda da pek çok ülkenin gerisindeyiz dolayısıyla almamız gereken çok yol var. Eğer internet fırsat eşitliği sağlayan bir enstrümansa, erişimini ve kullanımını en ideal noktaya taşımamız gerekiyor.