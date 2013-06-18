Ultrabook Dünyası: Haswell işlemcili yeni ultrabook'lar ve dahası...

Ultrabook Dünyası'nın yeni bölümünde, Haswell işlemciler ile güçlenen ve yüksek çözünürlüklü ekrana kavuşan yeni nesil ultrabook'ları değerlendiriyoruz. Aynı zamanda MacBook Air'ın yeni versiyonları ve ultrabook odaklı yeni donanımları da masaya yatırıyoruz. Ultra ince ve son derece hafif olan ultrabook serisi dizüstü bilgisayarlar artan işlem gücü ve grafik performansına ek olarak geliştirilen pil ömürleri sayesinde daha önce hiç olmadığı kadar iddialılar. Detaylar videomuzda.

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