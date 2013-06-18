Ultrabook Dünyası: Haswell işlemcili yeni ultrabook'lar ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ultrabook Dünyası'nın yeni bölümünde, Haswell işlemciler ile güçlenen ve yüksek çözünürlüklü ekrana kavuşan yeni nesil ultrabook'ları değerlendiriyoruz. Aynı zamanda MacBook Air'ın yeni versiyonları ve ultrabook odaklı yeni donanımları da masaya yatırıyoruz. Ultra ince ve son derece hafif olan ultrabook serisi dizüstü bilgisayarlar artan işlem gücü ve grafik performansına ek olarak geliştirilen pil ömürleri sayesinde daha önce hiç olmadığı kadar iddialılar. Detaylar videomuzda.
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Samsung Ativ Book 9 Plus 'ın piyasaya çıkmasını bekliyorum aylardır. Amazonda i5 işlemcilisi var ancak i7 henüz çıkmadı sanırım.
Aciliyor sorunsuz.