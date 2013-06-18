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Ultrabook Dünyası: Haswell işlemcili yeni ultrabook'lar ve dahası...

5 yıl
3,9b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ultrabook Dünyası'nın yeni bölümünde, Haswell işlemciler ile güçlenen ve yüksek çözünürlüklü ekrana kavuşan yeni nesil ultrabook'ları değerlendiriyoruz. Aynı zamanda MacBook Air'ın yeni versiyonları ve ultrabook odaklı yeni donanımları da masaya yatırıyoruz. Ultra ince ve son derece hafif olan ultrabook serisi dizüstü bilgisayarlar artan işlem gücü ve grafik performansına ek olarak geliştirilen pil ömürleri sayesinde daha önce hiç olmadığı kadar iddialılar. Detaylar videomuzda.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nohackmove 5 yıl
haswell i7 işlemcili ultrabooklar ne zaman gelir ülkemize acaba?
Samsung Ativ Book 9 Plus 'ın piyasaya çıkmasını bekliyorum aylardır. Amazonda i5 işlemcilisi var ancak i7 henüz çıkmadı sanırım.
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DH Misafiri 5 yıl
Müthiş bir video, bilgi dolu bir sohbet olmuş.
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Metabolism 5 yıl
Fiyatlar tavan yapar şimdi
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DH Misafiri 5 yıl
Eğer entegre grafik işlemcilerine güncelleme desteği devamlı verilirse harici ekran kartına gerek kalmaz.Yoksa tıssssssss.
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3DMystic 5 yıl
haswell kader guzel işlemci
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DH Misafiri 5 yıl
İpad den hiçbir videonuz açılmıyo
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Zordion 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
İpad den hiçbir videonuz açılmıyo

Aciliyor sorunsuz.
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Yusac 5 yıl
Asus 'un infinite serisi Ultrabooklarına bayılıyorum.
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orhanyıldız 5 yıl
Aşıgım şu ultrabooklara. :)
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mamilan 5 yıl
Asus mükemmel duruyor :D
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__BadblooD__ 5 yıl
Çok güzel olmuş keyifle izledim ASUS'un ultrabooku çok hoşuma gitti incecik çok şık
Acer daki gibi katlanan yukarı kalkan ekranı olsaymış keşke tablet gibi de kullanırdık
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ugurcankorkmaz 5 yıl
Hızlı-Hafif-Dayanıklı. Daha ne olsun. Video için teşekkürler.
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malicalik13 5 yıl
Ultrabook fiyatlarının artması beklenebilir çünkü artık dokunmatik ekran zorunluluğu var...
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