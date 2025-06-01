Samsung One UI 8.0 yakında geliyor: İşte beklenen yenilikler

Samsung One UI 8.0 ile sunulacak 6 özellik
Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini beta süreciyle birlikte bazı Galaxy modellerine sunmaya başladı. One UI 7 ile büyük bir arayüz değişikliğine giden Samsung, yeni sürümde radikal hamleler yerine işlevselliğe ve kullanıcı deneyimine odaklanıyor. Güncelleme, ilk aşamada belirli modellerle sınırlı kalsa da, beta süreci boyunca geri bildirimlere göre şekillenmeye devam edecek.
Geliştirilmiş yapay zeka ve yerel işlem kontrolü
Cihaza özel arayüz düzenlemeleri
Samsung, katlanabilir Galaxy Fold ve Flip serisine özel One UI arayüzünü geliştirmeye devam ediyor. Son olarak katlanabilir modeller için arayüz davranışı daha uyumlu hale getiriliyor olacak. Böylece Galaxy Z Fold 6 gibi cihazların, kendi form faktörlerine özel daha tutarlı bir kullanıcı deneyimi sunması bekleniyor.
Geliştiricilere açılan Now Bar
Yeni Hatırlatıcı uygulaması ve otomasyonlar
Hızlı Paylaşım ve Auracast desteği
Quick Share artık dosya kabul etmek için uygulamayı açmayı gerektirmiyor. Alarm yönetimi tarafında ise grup alarm widget'ları geldi. Samsung ayrıca Bluetooth LE Audio standardı Auracast'i de destekliyor. Bu sayede tek bir QR kodla birden fazla Galaxy Buds kulaklık aynı akışı paylaşabiliyor.
Güvenlik ve DeX tarafında iyileştirmeler
Knox Vault altyapısı güncellendi ve biyometrik veriler artık daha iyi yalıtılıyor. Samsung ayrıca Android 16 ile birlikte DeX arayüzünü daha tutarlı hale getiriyor. Masaüstü deneyimi, dizüstü kullanımına biraz daha yakınlaşıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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