Samsung One UI 8.0 yakında geliyor: İşte beklenen yenilikler

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Tam Boyutta Gör Samsung, önümüzdeki aylarda One UI 8.0 güncellemesini uyumlu Galaxy telefon ve cihazlara gönderecek. Bu süreçte ise kararlı Android 16 sürümünün Haziran ayında hazır olması bekleniyor. Peki, One UI 8.0 kapsamında en çok hangi özellikler kullanılacak? İşte Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesi ile beklenen yenilikler...

Samsung One UI 8.0 ile sunulacak 6 özellik

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini beta süreciyle birlikte bazı Galaxy modellerine sunmaya başladı. One UI 7 ile büyük bir arayüz değişikliğine giden Samsung, yeni sürümde radikal hamleler yerine işlevselliğe ve kullanıcı deneyimine odaklanıyor. Güncelleme, ilk aşamada belirli modellerle sınırlı kalsa da, beta süreci boyunca geri bildirimlere göre şekillenmeye devam edecek.

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Geliştirilmiş yapay zeka ve yerel işlem kontrolü

Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 8 ile çok modlu yapay zekasını daha da akıllı hale getiriyor. Ekrandaki içeriği daha iyi anlayabilen yeni nesil AI sistemi, iletişimi daha doğal hale getirmeyi hedefliyor. Ayrıca kullanıcılar artık yapay zekanın sadece cihaz içindeki verilerle çalışmasını sağlayabilecek.

Cihaza özel arayüz düzenlemeleri

Samsung, katlanabilir Galaxy Fold ve Flip serisine özel One UI arayüzünü geliştirmeye devam ediyor. Son olarak katlanabilir modeller için arayüz davranışı daha uyumlu hale getiriliyor olacak. Böylece Galaxy Z Fold 6 gibi cihazların, kendi form faktörlerine özel daha tutarlı bir kullanıcı deneyimi sunması bekleniyor.

Geliştiricilere açılan Now Bar

Tam Boyutta Gör One UI 7 ile hayatımıza giren ve yalnızca Samsung uygulamalarıyla sınırlı kalan Now Bar, One UI 8’de geliştiricilere açılıyor. Kilit ekranı ve Always-on Display üzerinde konumlanan bu mini merkez, artık üçüncü parti uygulamalarla daha anlamlı kullanılabilecek.

Yeni Hatırlatıcı uygulaması ve otomasyonlar

Tam Boyutta Gör Hatırlatıcı uygulaması yeniden tasarlandı. Kategoriler artık kutular içinde ikonlarıyla gösteriliyor, kullanıcılar sesli komutla hatırlatıcı ekleyebiliyor. Rutinler tarafında ise artık Takvim ve Samsung Notes entegrasyonu mümkün. Böylece bir not alındığında veya bir etkinlik zamanı geldiğinde otomasyonlar tetiklenebiliyor.

Hızlı Paylaşım ve Auracast desteği

Quick Share artık dosya kabul etmek için uygulamayı açmayı gerektirmiyor. Alarm yönetimi tarafında ise grup alarm widget'ları geldi. Samsung ayrıca Bluetooth LE Audio standardı Auracast'i de destekliyor. Bu sayede tek bir QR kodla birden fazla Galaxy Buds kulaklık aynı akışı paylaşabiliyor.

Güvenlik ve DeX tarafında iyileştirmeler

Knox Vault altyapısı güncellendi ve biyometrik veriler artık daha iyi yalıtılıyor. Samsung ayrıca Android 16 ile birlikte DeX arayüzünü daha tutarlı hale getiriyor. Masaüstü deneyimi, dizüstü kullanımına biraz daha yakınlaşıyor.

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Samsung One UI 8.0 yakında geliyor: İşte beklenen yenilikler

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