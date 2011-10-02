Ultrabook'larda alüminyum şasi kıtlığı yaşanabilir

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel'in büyük önem verdiği ve pazarda yaygınlaşmasını hedeflediği Ultrabook serisi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgsayarlar için metal kasa kıtlığı yaşanabilir. İnce yapılı oldukları için mukavemeti arttırılmış alüminyum şasi kullanılan ultrabook'larda Foxconn ve Catcher gibi kasa üreticilerinin 2011 için tüm kapasitiyi doldurdukları, gelecek yıla dönük olaraksa kasa tedariğinde sıkıntı yaşanabileceği ve pazarda kıtlık oluşabileceği ifade ediliyor.
Acer Aspire S3, Asus UX serisi, Lenovo IdeaPad U300s ve Toshiba Portege Z830 tanıtımları yapılan ilk ultrabook modelleri olarak pazardaki yerlerini alırken, HP ve Dell gibi üreticilerin de yakın zamanda kendi ultrabook tasarımlarını sunması bekleniyor. Artan talep doğrultusunda kasa üreticilerinden Catcher, sahip olduğu CNC makinelerinin sayısını yılın ilk yarısında 9000'den 10000'e çıkartırken, benzer şekilde Foxconn'un da 9000 adet CNC makinesine sahip olduğu, yakın gelecekte önemli bir yatırımla sayıyı arttıracağı bildiriliyor.
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air ile aynı incelikte 1mm daha kalındır ancak :)
satılması öngörülüyor demek ki.Bence çok satar bunlar.Yıllardır insanların arayıp da bulamadığı incelik hafiflik sağlamlık gelecek.Satış adeti arttıkça fiyatı da düşer
aslına bakarsan keşke bütün notebooklar böyle olsa diyorum.. ama bunların fiyatları henüz hak ettiklerinin çok üstünde.. yaygınlaşması için biraz daha zaman var gibi.. ama üretim artarsa, arz artışı ile fiyatlarda maliyetlerde düşebilir. umarım öngördükleri satışı gerçekleştirirlerde fiyatları bir an önce düşer..
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