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Ultrabook'larda alüminyum şasi kıtlığı yaşanabilir

7 yıl
19,3b
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11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in büyük önem verdiği ve pazarda yaygınlaşmasını hedeflediği Ultrabook serisi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgsayarlar için metal kasa kıtlığı yaşanabilir. İnce yapılı oldukları için mukavemeti arttırılmış alüminyum şasi kullanılan ultrabook'larda Foxconn ve Catcher gibi kasa üreticilerinin 2011 için tüm kapasitiyi doldurdukları, gelecek yıla dönük olaraksa kasa tedariğinde sıkıntı yaşanabileceği ve pazarda kıtlık oluşabileceği ifade ediliyor.
 Acer Aspire S3, Asus UX serisi, Lenovo IdeaPad U300s ve  Toshiba Portege Z830 tanıtımları yapılan ilk ultrabook modelleri olarak pazardaki yerlerini alırken, HP ve Dell gibi üreticilerin de yakın zamanda kendi ultrabook tasarımlarını sunması bekleniyor. Artan talep doğrultusunda kasa üreticilerinden Catcher, sahip olduğu CNC makinelerinin sayısını yılın ilk yarısında 9000'den 10000'e çıkartırken, benzer şekilde Foxconn'un da 9000 adet CNC makinesine sahip olduğu, yakın gelecekte önemli bir yatırımla sayıyı arttıracağı bildiriliyor.

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Stanislas Xavier 7 yıl en beğenilen
yeterli performansta olsalar kim neden kalın cihazlar taşımak istesin ki ? önemli olan bu incelik ile beraber performas kaybının çok olmaması. amd nin dahili grafik birimleri intelden daha başarılı ama cpu bakımından ise intel daha önde ama kardeşim bunların herşeyi tam olunca da parası cüzdan boşalttırıyor
yeterli performansta olsalar kim neden kalın cihazlar taşımak istesin ki ? önemli olan bu incelik ile beraber performas kaybının çok olmaması. amd nin dahili gr...
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carman 7 yıl
ben anlamıyorum neden hep appleın tasarım kopyalarını yapıyorlar kendileri birşey üretemiyorlarmı
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Miyamoto Musashi 7 yıl
Metal borsasına girip bol bol alüminyum almak lazım , görünüşe göre altını geçecek.
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hseyin2 7 yıl
2012 yılı sonunda ultrabooklar laptop piyasasının %40'ına hakim olacak deniyordu intel tarafından, zor görünüyor o zaman bu oranı yakalamak.
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ThEnD© 7 yıl
engadget.com/...
air ile aynı incelikte 1mm daha kalındır ancak :)
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ThEnD© 7 yıl
macbook air e yeni kardeşler :D tek tek baktım en alınası asusunki görünüyor çok ince ve hafif ama fiyatlarını bulamadım fiyatları ne kadar türkiye pazarına girdimi bunlar ? en alınası hangisi olur bunlardan acaba...
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umutarslan.com 7 yıl
Batuist
o kadar çok mu satıyormuş bu ultrabooklar??

satılması öngörülüyor demek ki.Bence çok satar bunlar.Yıllardır insanların arayıp da bulamadığı incelik hafiflik sağlamlık gelecek.Satış adeti arttıkça fiyatı da düşer
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Batuist 7 yıl umutarslan.com
umutarslan.com

Batuist

o kadar çok mu satıyormuş bu ultrabooklar??


satılması öngörülüyor demek ki.Bence çok satar bunlar.Yıllardır insanların arayıp da bulamadığı incelik hafiflik sağlamlık gelecek.Satış adeti arttıkça fiyatı da düşer

aslına bakarsan keşke bütün notebooklar böyle olsa diyorum.. ama bunların fiyatları henüz hak ettiklerinin çok üstünde.. yaygınlaşması için biraz daha zaman var gibi.. ama üretim artarsa, arz artışı ile fiyatlarda maliyetlerde düşebilir. umarım öngördükleri satışı gerçekleştirirlerde fiyatları bir an önce düşer..
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Batuist 7 yıl
o kadar çok mu satıyormuş bu ultrabooklar??
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alperen1000 7 yıl
bu cihazların pazarlamasını lansmanını vs. iyi yaparlarsa mobil pazara girebilirler.fakat 3g sim kart girişini de koymaları gerekir her yerden internete bağlanabilmek için.tabletlerin güçleri kısıtlı ve eğlenceye yönelikler.Fakat ultrabooklar daha performansa yönelik olursa tabletlerin satışlarını biraz da olsa(şimdilik) düşürebilir ve satışlarını artırabilir.iyi pazarlanırsa belki de gelecekte tabletlerin yerini alabilir fakat bunu söylemek için daha çok erken
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Stanislas Xavier 7 yıl en beğenilen
yeterli performansta olsalar kim neden kalın cihazlar taşımak istesin ki ? önemli olan bu incelik ile beraber performas kaybının çok olmaması. amd nin dahili grafik birimleri intelden daha başarılı ama cpu bakımından ise intel daha önde ama kardeşim bunların herşeyi tam olunca da parası cüzdan boşalttırıyor
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berkkarabacak 7 yıl
Çok iyi haberler bunlar, artık gerçekten "TAŞINABİLİR" Bilgisayarlarımız olcak
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