Ultrabook'larda alüminyum şasi kıtlığı yaşanabilir

Intel'in büyük önem verdiği ve pazarda yaygınlaşmasını hedeflediği Ultrabook serisi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgsayarlar için metal kasa kıtlığı yaşanabilir. İnce yapılı oldukları için mukavemeti arttırılmış alüminyum şasi kullanılan ultrabook'larda Foxconn ve Catcher gibi kasa üreticilerinin 2011 için tüm kapasitiyi doldurdukları, gelecek yıla dönük olaraksa kasa tedariğinde sıkıntı yaşanabileceği ve pazarda kıtlık oluşabileceği ifade ediliyor.

Acer Aspire S3, Asus UX serisi, Lenovo IdeaPad U300s ve Toshiba Portege Z830 tanıtımları yapılan ilk ultrabook modelleri olarak pazardaki yerlerini alırken, HP ve Dell gibi üreticilerin de yakın zamanda kendi ultrabook tasarımlarını sunması bekleniyor. Artan talep doğrultusunda kasa üreticilerinden Catcher, sahip olduğu CNC makinelerinin sayısını yılın ilk yarısında 9000'den 10000'e çıkartırken, benzer şekilde Foxconn'un da 9000 adet CNC makinesine sahip olduğu, yakın gelecekte önemli bir yatırımla sayıyı arttıracağı bildiriliyor.