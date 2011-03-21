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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Unika 2GB GDDR3 bellekli GeForce GT 430 modelini satışa sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,3b
1
13
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çin merkezli ekran kartı üreticisi Unika, Nvidia'nın giriş segmentindeki modellerinden GeForce GT 430'un yüksek bellek kapasitesine sahip yeni bir versiyonunu hazırladı. GF108 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 96x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimi 700MHz'de, bellekleri ise 1400MHz'de görev yapan ekran kartı, 16x doku ünitesine ve 4x ROP birimine sahip. Yüksek bellek kapasitesiyle dikkat çeken kart, görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve VGA konnektörlerini kullanıyor. Çin pazarında satışa sunulan kartın son kullanıcı satış fiyatı ise 76 dolar olarak açıklanıyor.


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DH Misafiri 8 yıl
Yalnız casper için tasarlandı felan diyonuzda her 1gb üstü kartta illa 580 veya 6990'mı olacak? Hazır PC için bir kart işte. Zaten casper veya başka bir yerden hazır pc aldığında içinde 570 veya 6950 felan beklemiyorsunuzdur. Adamlar zaten bu dediğim kartları koysa normal fiyatının dahada üstü olacak. Her 1gb üstü giriş seviyesi ekran kartı haberi altına aynı yorumlar var.
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DH Misafiri 8 yıl
256 bit çıkması daha çok sevindirirdi (hesaplı çözüm arayanlar açısından)
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MythShaman 8 yıl
Böyle ürünler duyduğumda aklıma nedense ilk olarak gururumuz casper geliyor :D
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adilazimdegilx 8 yıl
Casper için üst seviye bu kart
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Sanadamilolo 8 yıl
Casper için tasarlandı.
slogan bu :D :D :D
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hakigen 8 yıl
muhahaheheheh :) ii kart bende alıcem bitane 2 cicibyte ekran kartı daha ne istiyonuuuunuz alayını oynatır oyunların supermarioo, pacman, riveraid vs. daha ne ???
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hartim 8 yıl
şuursuz1:oğlum sende ne var ekran kartı
şuursuz2:envıda 2gb var oğlum
şuursuzlar korosu:vayyyy beeeee 'lik kart :)
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Cremiesto 8 yıl
4gb ddr3 paylaşımlı 2gb gerçek 2gb hayal
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xdorukx 8 yıl
Caspere gün dogdu :D
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mav1li 8 yıl
Off 2gb !!!!


Crysis warhead i dx10 da 1920 çz 8xaa 16af ile en yüksek kalitede 60 değil 600 kare/sn ile oynatır.
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wolkan_rx7 8 yıl

mav1li

Off 2gb !!!!


Crysis warhead i dx10 da 1920 çz 8xaa 16af ile en yüksek kalitede 60 değil 600 kare/sn ile oynatır.



Casper experin i5 li makinalarına yakısır valla bellek şişirilmiş
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