Unika 2GB GDDR3 bellekli GeForce GT 430 modelini satışa sundu

Çin merkezli ekran kartı üreticisi Unika, Nvidia'nın giriş segmentindeki modellerinden GeForce GT 430'un yüksek bellek kapasitesine sahip yeni bir versiyonunu hazırladı. GF108 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 96x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimi 700MHz'de, bellekleri ise 1400MHz'de görev yapan ekran kartı, 16x doku ünitesine ve 4x ROP birimine sahip. Yüksek bellek kapasitesiyle dikkat çeken kart, görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve VGA konnektörlerini kullanıyor. Çin pazarında satışa sunulan kartın son kullanıcı satış fiyatı ise 76 dolar olarak açıklanıyor.