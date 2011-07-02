Unix’in geliştirilmesine katkıda bulunan Robert Morris 78 yaşında öldü

UNIX işletim sistemine ilgi duyanlar Robert Morris adını hatırlayamayabilir. 1969 yılında AT&T şirketinin Bell Laboratuvarları’nda Ken Thompson ve Dennis Ritchie tarafından geliştirilmeye başlanan Unix işletim sistemi çok kullanıcılı ve çok görevli yapıyı destekliyordu.

Komut yorumlayıcı yazılımlar aracılığı ile kullanıcı ve bilgisayar sisteminin iletişimi sağlanıyordu. UNIX türevi işletim sistemleri çok işlemcili çok pahalı makinalardan, tek işlemcili basit ve çok ucuz ev bilgisayarlarına kadar pek çok cihaz üzerinde çalışabilmekteydı.

UNIX işletim sisteminin teknoloji dünyasına yaptığı en büyük katkı Linus Torvalds sayesinde olmuştur. UNIX, 1978 yılından sonra ücretsiz BSD (Berkeley Software Distribution) ve ücretli System V olarak iki farklı sürüme ayrıldı. Torvalds ve arkadaşları BSD sürümü üzerinde çalışarak 1991 yılında açık kaynak kodlu, özgür ve ücretsiz bir işletim sistemi çekirdeği olan Linux’u geliştirdiler.

Bugün kullandığımız Ubuntu’dan Chrome OS’ye, Android’den MeeGo’ya kadar pek çok işletim sistemi Linux çekirdeğini temel almaktadır. Özellikle mobil alanda Linux’un başarıya ulaştığını söylemek mümkün.

UNIX’i geliştiren çekirdek kadroda yer almayan Morris, bir yıl sonra gruba katılmıştı. Aslen şifreleme uzmanı olan Morris, UNIX’i geliştirme aşamasında eksikliği duyulan matematik kütüphanesi, şifre yapısı ve şifreleme fonksiyonlarının üzerinde bizzat çalışmış ve sisteme entegre etmiştir.

UNIX’in dağıtılmaya başlamasının ardından keşiflerine devam eden Morris, 1970’lerin sonlarında Almanya’dan gönderilen bir şifreleme aracı hakkında makale yazmaya başladı. Ancak NSA (Ulusal Güvenlik Ajansı) bu makale yayınlanmadan incelemek amacıyla el koydu. Makale hiçbir zaman yayınlanmadı fakat Morris ajans bünyesinde bilgisayar güvenlik uzmanı olarak çalışmaya başladı.