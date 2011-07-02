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Unix’in geliştirilmesine katkıda bulunan Robert Morris 78 yaşında öldü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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UNIX işletim sistemine ilgi duyanlar Robert Morris adını hatırlayamayabilir. 1969 yılında AT&T şirketinin Bell Laboratuvarları’nda Ken Thompson ve Dennis Ritchie tarafından geliştirilmeye başlanan Unix işletim sistemi çok kullanıcılı ve çok görevli yapıyı destekliyordu.
Komut yorumlayıcı yazılımlar aracılığı ile kullanıcı ve bilgisayar sisteminin iletişimi sağlanıyordu. UNIX türevi işletim sistemleri çok işlemcili çok pahalı makinalardan, tek işlemcili basit ve çok ucuz ev bilgisayarlarına kadar pek çok cihaz üzerinde çalışabilmekteydı.

UNIX işletim sisteminin teknoloji dünyasına yaptığı en büyük katkı Linus Torvalds sayesinde olmuştur. UNIX, 1978 yılından sonra ücretsiz BSD (Berkeley Software Distribution) ve ücretli System V olarak iki farklı sürüme ayrıldı. Torvalds ve arkadaşları BSD sürümü üzerinde çalışarak 1991 yılında açık kaynak kodlu, özgür ve ücretsiz bir işletim sistemi çekirdeği olan Linux’u geliştirdiler.

Bugün kullandığımız Ubuntu’dan Chrome OS’ye, Android’den MeeGo’ya kadar pek çok işletim sistemi Linux çekirdeğini temel almaktadır. Özellikle mobil alanda Linux’un başarıya ulaştığını söylemek mümkün.

UNIX’i geliştiren çekirdek kadroda yer almayan Morris, bir yıl sonra gruba katılmıştı. Aslen şifreleme uzmanı olan Morris, UNIX’i geliştirme aşamasında eksikliği duyulan matematik kütüphanesi, şifre yapısı ve şifreleme fonksiyonlarının üzerinde bizzat çalışmış ve sisteme entegre etmiştir.

UNIX’in dağıtılmaya başlamasının ardından keşiflerine devam eden Morris, 1970’lerin sonlarında Almanya’dan gönderilen bir şifreleme aracı hakkında makale yazmaya başladı. Ancak NSA (Ulusal Güvenlik Ajansı) bu makale yayınlanmadan incelemek amacıyla el koydu. Makale hiçbir zaman yayınlanmadı fakat Morris ajans bünyesinde bilgisayar güvenlik uzmanı olarak çalışmaya başladı.

1991 Körfez Savaşı’nda Saddam Hüseyin’e ait birliklerin kontrol kapasitelerini çökerten ilk siber saldırıyı gerçekleştiren ekibin içinde yer aldı. 1994 yılında NSA’dan emekli olan Morris’in 3 çocuğu bulunuyordu.  


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unsignedint 7 yıl
Biraz geç olacak ama şunu not düşelim;
Linux, BSD'den değil Minix branch'indan geliştirilmiştir. Ayrıca ne Linux ne de Minix tam anlamıyla Unix kodu barındırır sadece Unix Like sistemlerdir. Unix toollarının port edilmesi bu işletim sistemlerini Unix yapmaz.
sevgiler.
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maholine 8 yıl
toprağı bol olsun
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ekremx 8 yıl
Allah rahmet eylesin.insanlık için büyük bir kayıp...
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Rainbow6 8 yıl
Iste gercek bir dahi bu gun yapilan seyler bile bu adamin yaptiklari yaninda havada asili kalir ve bu adamin yaptiklari sayesinde bazi firmalar trilyonlar kazaniyor ama adamin onune bakin tuplu monitor takunya klavye uzuldum gercekten insanliga fayda saglayacak insanlarin sayisi git gide azaliyor ... linux gibi bir isletim sistemini adamlar ugrasip yapmis bu gun bile bir cok firma bu sistemi kullaniyor ve linuxun kendisi bedava ama insanlar bi acayip 150 dolar windows gibi virus yuvasi bi isletim sistemine para harcayacagina linux sistemlerine 25 dolar bagista bulunsalardi belkide bu gun windowstan 10 kat daha guzel ve daha guvenli bi isletim sistemine bedava sahip olurduk
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Maremşav 8 yıl
Hakkında çok bilgiye sahip olmasamda Böyle karekterlerin Ölümünün ardından İnsan ölür kalır eseri sözü doğruluğunu kanıtlıyo
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andromeda9 8 yıl
keşke büyük babam bu adam olsaydı
şaka bir yana adamdaki kariyere bak ölse bile adı yaşicak
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smart1978 8 yıl
Apple(IOS Mac OS) ile Linux (Android, Meego vs...) ortak noktası nedir denilse Unix dolayısıyla Robert Morris ...
O olmasaydı ne Apple olurdu ne de Android ne de diğerleri...
Allah rahmet eylesin...
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Sharparrow 8 yıl
dünaya çok ciddi bir hizmet bırakıp gitmiş. Allah rahmet etsin
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enrique 8 yıl
1850 lerden gelmiş kesin :D
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
örnek alınması gerekilen bi şahsıyet bence..
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izzetguntalaz 8 yıl
"Bugün kullandığımız Ubuntu’dan Chrome OS’ye, Android’den MeeGo’ya kadar pek çok işletim sistemi Linux çekirdeğini temel almaktadır."
Sanırım Mac os X atlanmış. Mac ler de Unix çekirdeği kullanıyor.
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Lordinarius 8 yıl
olmazsa olmaz bilgisayar tarihinin en önemli unsurundan biridir unix ve linux
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positroN 8 yıl
69 yilinda bell laboratuarlarinda uzaylilardan falan yardim almis olmalilar. her seyin altindan irili ufakli unix parcalari cikiyor. cep telefonunu gectim camasir makinesi veya asansorlerin calismasini saglayan yazilimlara kadar.
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