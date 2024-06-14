Eski NSA başkanı OpenAI yönetim kuruluna katıldı

Eski NSA başkanı OpenAI'da
OpenAI’ın açıklamasına göre Paul M. Nakasone, ilk etapta, tüm OpenAI projeleri ve operasyonları için kritik emniyet ve güvenlik kararları konusunda Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmaktan sorumlu olan Emniyet ve Güvenlik Komitesi'ne katılacak. Hatırlanacağı üzere Emniyet ve Güvenlik Komitesi, geçtiğimiz ay kurulmuştu.
OpenAI, Nakasone'nin görüşlerinden yararlanarak siber güvenliği güçlendirmek için yapay zekanın nasıl kullanılabileceğini daha iyi anlayacaklarını söylüyor. Firma, yapay zekanın hastaneler, okullar ve finans kurumları gibi siber saldırıların sıkça hedef aldığı birçok kurum için önemli faydalar sağlayabileceğini söylüyor.
OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, "General Nakasone'nin siber güvenlik gibi alanlardaki benzersiz deneyimi, yapay genel zekanın (AGI) tüm insanlığa fayda sağlamasını temin etme misyonunu gerçekleştirmede OpenAI'ye rehberlik edecek." diyor. OpenAI’ın güvenlik konusunda son bir ayda attığı adımlar önemli. Bu adımların kurucu ortak ve baş bilim insanı Ilya Sutskever ve güvenliğin ikinci plana atıldığını söyleyen Jan Leike’nin istifalarından sonra atıldığını da belirtelim.
Son atama ile birlikte OpenAI'nin yönetim kurulunda Paul M. Nakasone, Sam Altman, Adam D'Angelo, Larry Summers, Bret Taylor, Dr. Sue Desmond-Hellmann, Nicole Seligman ve Fidji Simo yer alıyor. Microsoft'tan Dee Templeton da kurulda oy hakkı olmayan gözlemci koltuğuna sahip.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/6/13/24178079/openai-board-paul-nakasone-nsa-safety https://openai.com/index/openai-appoints-retired-us-army-general/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.