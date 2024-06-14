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Tam Boyutta Gör Emekli ABD Ordusu Generali ve eski NSA (Ulusal Güvenlik Ajansı) başkanı Paul M. Nakasone, ChatGPT, Dall-E ve Sora gibi yapay zekaların sahibi OpenAI’ın yönetim kuruluna katıldı. Şubat ayında NSA’deki görevinden istifa eden Nakasone, OpenAI’da Sam Altman liderliğindeki güvenlik ekibine katılacak.

Eski NSA başkanı OpenAI'da

OpenAI’ın açıklamasına göre Paul M. Nakasone, ilk etapta, tüm OpenAI projeleri ve operasyonları için kritik emniyet ve güvenlik kararları konusunda Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmaktan sorumlu olan Emniyet ve Güvenlik Komitesi'ne katılacak. Hatırlanacağı üzere Emniyet ve Güvenlik Komitesi, geçtiğimiz ay kurulmuştu.

OpenAI, Nakasone'nin görüşlerinden yararlanarak siber güvenliği güçlendirmek için yapay zekanın nasıl kullanılabileceğini daha iyi anlayacaklarını söylüyor. Firma, yapay zekanın hastaneler, okullar ve finans kurumları gibi siber saldırıların sıkça hedef aldığı birçok kurum için önemli faydalar sağlayabileceğini söylüyor.

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OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, "General Nakasone'nin siber güvenlik gibi alanlardaki benzersiz deneyimi, yapay genel zekanın (AGI) tüm insanlığa fayda sağlamasını temin etme misyonunu gerçekleştirmede OpenAI'ye rehberlik edecek." diyor. OpenAI’ın güvenlik konusunda son bir ayda attığı adımlar önemli. Bu adımların kurucu ortak ve baş bilim insanı Ilya Sutskever ve güvenliğin ikinci plana atıldığını söyleyen Jan Leike’nin istifalarından sonra atıldığını da belirtelim.

Son atama ile birlikte OpenAI'nin yönetim kurulunda Paul M. Nakasone, Sam Altman, Adam D'Angelo, Larry Summers, Bret Taylor, Dr. Sue Desmond-Hellmann, Nicole Seligman ve Fidji Simo yer alıyor. Microsoft'tan Dee Templeton da kurulda oy hakkı olmayan gözlemci koltuğuna sahip.

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Eski NSA başkanı OpenAI yönetim kuruluna katıldı