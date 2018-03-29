Ünlü navigasyon firması TomTom satılıyor

Dijital haritalama ve navigasyon konusunda önde gelen firmalardan olan Hollandalı TomTom satılıyor. Firma Deutshce Bank’a kendisine potansiyel alıcılar bulması için yetki verdi.

Finansal çıkmazda

Akıllı telefonların navigasyon için artık ana akım cihazlar haline gelmesi bağımsız cihazlara olan ilgiyi azaltıyor. Navigasyon cihazları sektöründe son yıllarda yaşanan düşüş en çok TomTom’u vurdu.

Firma 2017 yılında 200 milyon Avro zarar ederken lisanslama gelirlerinin de yüzde 10 civarında düşüş yaşayacağı tahmin ediliyor. Bir süredir TomTom hissedarları şirketin bir bölümünün veya tamamının satışı için baskı yapıyordu.

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Değeri 2.2 milyar dolar civarında olan TomTom için Asya kıtasından önemli teklifler geldiği ifade ediliyor. Firma bunları değerlendirebilmek adına Deutshce Bank’a yetki vermiş durumda. Şimdilik bu firmalar kim ve ne kadar fiyat veriyor belirsiz.

TomTom sektörde yaşanan darboğaz nedeniyle otomotiv sektörüne yönelmiş ve önemli anlaşmalar yapmıştı. Özellikle sürücüsüz ve yardımcı pilot çalışmalarında firma önemli bir potansiyel olduğunu ifade ediyor. Satış ile ilgili önümüzdeki günlerde detaylı bilgiler verilecek.