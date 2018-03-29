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Ünlü navigasyon firması TomTom satılıyor

Navigasyon cihazları sektöründe yaşanan düşüş, Hollandalı TomTom’u da finansal krize soktu. Firma uzakdoğulu potansiyel alıcılarla görüşmek için düğmeye bastı.
1 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Dijital haritalama ve navigasyon konusunda önde gelen firmalardan olan Hollandalı TomTom satılıyor. Firma Deutshce Bank’a kendisine potansiyel alıcılar bulması için yetki verdi.

Finansal çıkmazda

Akıllı telefonların navigasyon için artık ana akım cihazlar haline gelmesi bağımsız cihazlara olan ilgiyi azaltıyor. Navigasyon cihazları sektöründe son yıllarda yaşanan düşüş en çok TomTom’u vurdu.

Firma 2017 yılında 200 milyon Avro zarar ederken lisanslama gelirlerinin de yüzde 10 civarında düşüş yaşayacağı tahmin ediliyor. Bir süredir TomTom hissedarları şirketin bir bölümünün veya tamamının satışı için baskı yapıyordu.

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Değeri 2.2 milyar dolar civarında olan TomTom için Asya kıtasından önemli teklifler geldiği ifade ediliyor. Firma bunları değerlendirebilmek adına Deutshce Bank’a yetki vermiş durumda. Şimdilik bu firmalar kim ve ne kadar fiyat veriyor belirsiz.

TomTom sektörde yaşanan darboğaz nedeniyle otomotiv sektörüne yönelmiş ve önemli anlaşmalar yapmıştı. Özellikle sürücüsüz ve yardımcı pilot çalışmalarında firma önemli bir potansiyel olduğunu ifade ediyor. Satış ile ilgili önümüzdeki günlerde detaylı bilgiler verilecek.

 

https://www.reuters.com/article/tomtom-ma/dutch-navigation-firm-tomtom-looks-for-potential-buyer-sources-idUSL8N1RA4QN Yorum Yaz
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soneday 1 yıl en beğenilen
Zamanında az sömürmediler milleti oh olsun
Telefonda navigasyon gibisi yok
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keremec 1 yıl
Navigasyon cihazi aliyordun lisans suresi bitince lisansi uzatmak yeni cihaz almaktan daha pahaliya geliyordu. Allahtan akıllı telefonlar yaygınlaştı da kurtulduk şunlardan.
Navigasyon cihazi aliyordun lisans suresi bitince lisansi uzatmak yeni cihaz almaktan daha pahaliya geliyordu. Allahtan akıllı telefonlar yaygınlaştı da kurtuld...
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crow in cornfield 12 ay
türkiye de ki tomtom tam leşş . il merkezinde 5 yıl önce kavşak değişmiş üst geçit yapılmış,yol evrim geçirmiş hala sola dön sola dön diye yırtınıyor. yeni 1 yıllık lisans almak 200 tl 2 yıllık lisanslı alet 175 tl . SVHS
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tokatli6061 1 yıl
google amca sizinde sonunuzu getirdi tabii iyide etti bunun gelişini göremediğiniz için müşteriyi sömürmeye çalıştığınız için bunlar. sizde ücretsiz android yazılım sunup reklam alma yoluna gitseydiniz zamanında uzak doğulu aramazdınız vermek için :D
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alemburda34 1 yıl
valla aklıma navigasyon dedin mi tek marka gelir "Garmin"
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hacı.basat 1 yıl
Tomtom navigasyonu satmıyordu, yuvarlak ifadelerle kiralıyordu, adam akıllı bir şekilde işini yapsaydı navigasyonu sektörde kalıcı olabilirdi.
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ALKaraca 1 yıl
Keşke biz satın alsak
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al-ozaria 1 yıl
SLR tarzı gelişmiş profesyonel makineler olmasa, bugün Canon, Nikon, Fujifilm ve Kodak'ta cep boyutu fotoğraf makinesi olarak navigasyon cihazı firmaları ile benzer kaderi paylaşırdı.
Ama Sony, Casio gibi çoğunun ürün yelpazesi geniş olduğundan tuzları kuru gibi.

Yinede alanları + %70 oranda sadece fotoğraf ve ona bağlı görüntüleme sistemleri olan firmaların geleceği cep telefonlarına karşı pek parlak görünmüyor.
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GetSomeRest 1 yıl
İnterneti olmayan afrikada şanslarını denesinler.
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soneday 1 yıl en beğenilen
Zamanında az sömürmediler milleti oh olsun
Telefonda navigasyon gibisi yok
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keremec 1 yıl
Navigasyon cihazi aliyordun lisans suresi bitince lisansi uzatmak yeni cihaz almaktan daha pahaliya geliyordu. Allahtan akıllı telefonlar yaygınlaştı da kurtulduk şunlardan.
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