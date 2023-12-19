Otomobiller için yapay zekalı konuşabilen sanal asistan geliyor

Otomobiller için yapay zekalı sanal asistan dönemi
Şirket tarafından açıklananlara göre yeni asistan, "daha gelişmiş sesli etkileşim" sunacak ve kullanıcıların navigasyon, rota boyunca durakları bulma, araç içi sistemleri kontrol etme, pencereleri açma ve sürüş sırasında kendinizi yaparken bulduğunuz hemen hemen her şey için doğal bir şekilde sohbet etmelerine olanak tanıyacak.
TomTom, sesli asistanın büyük otomobil üreticileri tarafından sunulan çeşitli arayüzlere entegre edileceğini vaat ediyor ve otomobil şirketinin markasının sahipliğini koruyacağını belirtiyor. Dolayısıyla çeşitli otomobil firmaları bu asistanı araçlarında kullanabilir. Şirket bilinen araç üreticileriyle herhangi bir kesin ortaklık açıklamadı, ancak teknoloji TomTom'un açık ve modüler bir araç içi bilgi-eğlence platformu olan tescilli Digital Cockpit'ine entegre edilecek.
Öte yandan araç içi yapay zekaları ilk defa duymuyoruz. Haziran ayında Mercedes, ChatGPT modellerini belirli araçlara dahil eden üç aylık bir beta programını duyurmuştu. Bu araç aynı zamanda Microsoft'un Azure OpenAI hizmetinden de yararlanıyordu. TomTom yapay zekayı Ocak ayında CES 2024'te sergileyecek, dolayısıyla o noktada gerçekte nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağız.Kaynakça https://www.engadget.com/tomtom-and-microsoft-team-up-to-bring-generative-ai-to-automobiles-063002000.html https://www.tomtom.com/newsroom/press-releases/general/420019544/tomtom-and-microsoft-bring-generative-ai-into-the-vehicle/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.