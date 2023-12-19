Otomobiller için yapay zekalı konuşabilen sanal asistan geliyor

Tam Boyutta Gör TomTom, yakın gelecekte gösterge paneli bilgi-eğlence platformlarında ortaya çıkmaya başlayacak olan tam entegre, yapay zeka destekli bir konuşma otomotiv asistanını duyurdu. TomTom bu üretken yapay zeka ile desteklenen otomotiv asistanı için Microsoft ile ortaklık kurduğunu da açıkladı. Geliştirilecek olan sanal asistan, sürücüler ile doğal bir şekilde sesli iletişim kuracak.

Otomobiller için yapay zekalı sanal asistan dönemi

Şirket tarafından açıklananlara göre yeni asistan, "daha gelişmiş sesli etkileşim" sunacak ve kullanıcıların navigasyon, rota boyunca durakları bulma, araç içi sistemleri kontrol etme, pencereleri açma ve sürüş sırasında kendinizi yaparken bulduğunuz hemen hemen her şey için doğal bir şekilde sohbet etmelerine olanak tanıyacak.

Tam Boyutta Gör TomTom, Microsoft ortaklığı sayesinde Azure Cosmos DB ve Azure Cognitive Services gibi Microsoft ürünlerinden yararlanacak. Ayrıca ChatGPT geliştiricisi OpenAI’ın büyük dil modellerinden de yararlanılacak. Cosmos DB çok modelli bir veritabanı ve Cognitive Services ise yapay zeka uygulamalarında kullanılmak üzere bir dizi API'den oluşuyor; dolayısıyla bu asistanın en son gelişmelerden yararlanan yetenekli bir asistan olması bekleniyor.

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TomTom, sesli asistanın büyük otomobil üreticileri tarafından sunulan çeşitli arayüzlere entegre edileceğini vaat ediyor ve otomobil şirketinin markasının sahipliğini koruyacağını belirtiyor. Dolayısıyla çeşitli otomobil firmaları bu asistanı araçlarında kullanabilir. Şirket bilinen araç üreticileriyle herhangi bir kesin ortaklık açıklamadı, ancak teknoloji TomTom'un açık ve modüler bir araç içi bilgi-eğlence platformu olan tescilli Digital Cockpit'ine entegre edilecek.

Öte yandan araç içi yapay zekaları ilk defa duymuyoruz. Haziran ayında Mercedes, ChatGPT modellerini belirli araçlara dahil eden üç aylık bir beta programını duyurmuştu. Bu araç aynı zamanda Microsoft'un Azure OpenAI hizmetinden de yararlanıyordu. TomTom yapay zekayı Ocak ayında CES 2024'te sergileyecek, dolayısıyla o noktada gerçekte nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağız.

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Otomobiller için yapay zekalı konuşabilen sanal asistan geliyor