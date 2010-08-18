Üreticilerin Tablet PC hazırlıklarından kısa notlar

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Toshiba, Nvidia'nın Tegra 2 platformunu kullanan tablet bilgisayar hazırlıyor. Digitimes'ın haberine göre Eylül-Ekim aylarında satışa sunulması beklenen Android işletim sistemli tablet bilgisayar için yıl sonuna kadar 40-50 bin adet satılması hedefleniyor. Toshiba'nın yanı sıra sektör devi diğer üreticilerin tablet bilgisayar hazırlıkları da devam ediyor. Acer, Qualcomm işlemcili Android tabletini yıl sona ermeden lanse etmeyi planlarken Lenovo da LePad isimli ilk tabletini yine 2011 öncesinde pazara sunmayı planlıyor. Tablet bilgisayar çalışmalarına devam eden bir diğer üretici ise Asus. Hem Windows 7 hem de Android tabanlı Eee Pad modelleri üzerinde çalışan firmanın Mart ayından önce tablet bilgisayar pazarına adım atması beklenmiyor.

Android ve ARM ikilisini tabletlerinde kullanacak bir diğer isim ise HP. Windows 7 tabanlı tablet bilgisayarını kurumsal pazarda satışa sunması beklenen firmanın, Android şletim sistemli modelini ise Eylül ayı gibi duyurabileceği konuşuluyor.