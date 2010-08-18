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Üreticilerin Tablet PC hazırlıklarından kısa notlar

8 yıl
12,9b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Toshiba, Nvidia'nın Tegra 2 platformunu kullanan tablet bilgisayar hazırlıyor. Digitimes'ın haberine göre Eylül-Ekim aylarında satışa sunulması beklenen Android işletim sistemli tablet bilgisayar için yıl sonuna kadar 40-50 bin adet satılması hedefleniyor. Toshiba'nın yanı sıra sektör devi diğer üreticilerin tablet bilgisayar hazırlıkları da devam ediyor. Acer, Qualcomm işlemcili Android tabletini yıl sona ermeden lanse etmeyi planlarken Lenovo da LePad isimli ilk tabletini yine 2011 öncesinde pazara sunmayı planlıyor. Tablet bilgisayar çalışmalarına devam eden bir diğer üretici ise Asus. Hem Windows 7 hem de Android tabanlı Eee Pad modelleri üzerinde çalışan firmanın Mart ayından önce tablet bilgisayar pazarına adım atması beklenmiyor.

Android ve ARM ikilisini tabletlerinde kullanacak bir diğer isim ise HP. Windows 7 tabanlı tablet bilgisayarını kurumsal pazarda satışa sunması beklenen firmanın, Android şletim sistemli modelini ise Eylül ayı gibi duyurabileceği konuşuluyor.


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MxFxOx 8 yıl
ikiz bunlar :D karakalem çalışması güzel.üzeri deri kaplı kalın ajandalar gibi duruyor ipad gördükten sonra bunlar biraz tırt
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DH Misafiri 8 yıl
ilk masa üstü çıktığında süperdi :D laptop çıktı masa üstüler kötü oldu yakında tablet pc moda olacak masa üstü tarihe karışıp laptoplar eskiyecek ondan sonrada artık ne çıkarsa :D
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DH Misafiri 8 yıl
ebediyen gitse de kurtulsak şu Always In Trouble dan
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dellino 8 yıl
Yıl sonunda tablet piyasası şenlenecek.
Bakalım fiyatlar ve özellikler verilen parayı hak ettirecek mi?
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