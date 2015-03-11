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Uydular artık insanların derisini tarayabilecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,9b
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Uydular artık insanların derisini tarayabilecek

Gözümüzle göremediğimiz uyduların kameraları ile hangi detayları görebileceğine dair Enemy of the State filmi ile fikir sahibi olmuştuk. O dönem biraz ütopik gibi görünse de aslında durum çok daha ciddi.
Avrupa Uzay Ajansı - ESA, uydularından birinin kamerasını kullanarak dünya üzerindeki insanların derisini tarayabilmek ve elde edilen verilerle deri kanseri için araştırmalar yapmak niyetinde olduklarını açıkladı.
Bahse konu uydu Proba-V uydusu. Bu tarım uydusu normalde bitkilerin büyümesini gözlemlemek için belirli kamera özellikleriyle donatılmıştı. Doktorlardan oluşan bir ekibin katkısıyla uydu artık insan derisini tarayarak muhtemel deri kanseri belirtilerine ilişkin veriler toplayabilecek. Bunun için kameraya kısa dalga radyasyon tarayıcı entegre edildi. 
Elbette çok kısa bir zaman aralığından bahsetmiyoruz. Bunun gerçekleşebilmesi için uzun bir süreç gerekiyor. Ancak uydu kameralarının geldiği noktayı göstermesi açısından gelişme oldukça önemli. Bu sistemler gelecekte belki de akıllı telefon kameralarına bile entegre edilebilecek. Bu sayede mobil cihazlarla deri kanseri testi de yapabileceğiz.



http://www.ubergizmo.com/2015/03/this-satellites-camera-could-potentially-scan-your-skin-for-cancer/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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OverClocK1ng 4 yıl en beğenilen
Evrende İnsanlardan başka canlıların da olduğunun kanıtı, bizimle temasa geçmemiş olmalarıdır.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Yeni dünya düzeni uygulanmaya başlanmış bile artık G.tümüze cip takmaya başlarlarsa şaşırmayın
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partyboy 4 yıl
Uydudan vuracaklar bizi sesiz sedasız ölecez :DD
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uçan tekme 4 yıl
güvenlik açısından sıkıntılı durumlar.

insanların güvenliği gün geçtikçe azalıyor.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
Sağlık taraması adıyla ; açık açık deccal-iyet sistemi gelmişte haberimiz yok !
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ALBAY 4 yıl
Başkar bir yerimizi taramasınlarda
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hikmaster 4 yıl
deri kanseri araştırmalarında kullanılacakmış. peh peh
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V4LKyR 4 yıl
Proba-V'de de Sony'nin 20MP'lik IMX230 sensörü kullanılmış.
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mteke 4 yıl
Haber eksik bilgi içeriyor, donanım haber'in çevirisi doğru fakat asıl haberdeki bilgi eksik ve yanlış
1. proba-v tarım uydusu olduğu için çözünürlüğü çok düşük: en iyi bandı 250metre yani 1 nokta 6.25 dönüme denk geliyor
2. Bu uykudaki sensörler yeni değil ABD zaten 30metre çözünürlüğündekini yapıyor
3. Bahse konu AB bu uydunun çok daha iyi ve 10 metre çözünürlüğündekini Nisan'da zaten fırlatacak
4. En iyi ticari uydu çözünürlüğü şu an 30 santim, içine ancak 1 adam sığar. Belki casus uydularda daha iyidir. Hadi 15cm olsun. Yine deriyi göremez değil mi?
Muhtemelen oradaki kamera sisteminideki teknolojiden faydalanabilirler. ESA sanki PR yapmış veya Gizmodo abartmış. Ancak bölgesel fikir sahibi olunur. O zaman da 1 piksel 1km2 olur!
Bu arada filmdekilere çok inanmayın...
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Firaristt 4 yıl mteke
Sen hiç farklı dalgalar kullanıp bir sonuç elde edilebileceğini hesaba katmamışsın. Termal kameralar gibi bu da dalgalarla algılyayabilir. Yaklaşık olarak ışık hızında ve nokta atış çalışır.
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alirezzak 4 yıl
Bundan bir sonraki aşama uydudan kolonskopi olur heralde
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umut_baris 4 yıl
Yüz tanıma, parmak izi teknolojilerini marifetmiş gibi kullanmayın abi korkuyorsanız.

Hem korkup kullananlar aşırı gülünç geliyorsunuz.

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OverClocK1ng 4 yıl en beğenilen
Evrende İnsanlardan başka canlıların da olduğunun kanıtı, bizimle temasa geçmemiş olmalarıdır.
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clopin 4 yıl
Bi gün böbrekleri incelemeye kadar işi büyütecekler
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Kartal Göz 4 yıl
Bence sadece kanser verisi toplamakla yetinmezler. Buna farklı farklı şeyler entegre edilebilir.
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