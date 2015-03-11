Uydular artık insanların derisini tarayabilecek

Haber Editörü
Gözümüzle göremediğimiz uyduların kameraları ile hangi detayları görebileceğine dair Enemy of the State filmi ile fikir sahibi olmuştuk. O dönem biraz ütopik gibi görünse de aslında durum çok daha ciddi.
Avrupa Uzay Ajansı - ESA, uydularından birinin kamerasını kullanarak dünya üzerindeki insanların derisini tarayabilmek ve elde edilen verilerle deri kanseri için araştırmalar yapmak niyetinde olduklarını açıkladı.
Bahse konu uydu Proba-V uydusu. Bu tarım uydusu normalde bitkilerin büyümesini gözlemlemek için belirli kamera özellikleriyle donatılmıştı. Doktorlardan oluşan bir ekibin katkısıyla uydu artık insan derisini tarayarak muhtemel deri kanseri belirtilerine ilişkin veriler toplayabilecek. Bunun için kameraya kısa dalga radyasyon tarayıcı entegre edildi.
Elbette çok kısa bir zaman aralığından bahsetmiyoruz. Bunun gerçekleşebilmesi için uzun bir süreç gerekiyor. Ancak uydu kameralarının geldiği noktayı göstermesi açısından gelişme oldukça önemli. Bu sistemler gelecekte belki de akıllı telefon kameralarına bile entegre edilebilecek. Bu sayede mobil cihazlarla deri kanseri testi de yapabileceğiz.
http://www.ubergizmo.com/2015/03/this-satellites-camera-could-potentially-scan-your-skin-for-cancer/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz Paylaş Tweetle
insanların güvenliği gün geçtikçe azalıyor.
1. proba-v tarım uydusu olduğu için çözünürlüğü çok düşük: en iyi bandı 250metre yani 1 nokta 6.25 dönüme denk geliyor
2. Bu uykudaki sensörler yeni değil ABD zaten 30metre çözünürlüğündekini yapıyor
3. Bahse konu AB bu uydunun çok daha iyi ve 10 metre çözünürlüğündekini Nisan'da zaten fırlatacak
4. En iyi ticari uydu çözünürlüğü şu an 30 santim, içine ancak 1 adam sığar. Belki casus uydularda daha iyidir. Hadi 15cm olsun. Yine deriyi göremez değil mi?
Muhtemelen oradaki kamera sisteminideki teknolojiden faydalanabilirler. ESA sanki PR yapmış veya Gizmodo abartmış. Ancak bölgesel fikir sahibi olunur. O zaman da 1 piksel 1km2 olur!
Bu arada filmdekilere çok inanmayın...
Hem korkup kullananlar aşırı gülünç geliyorsunuz.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2857 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Zamazingo