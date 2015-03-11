Uydular artık insanların derisini tarayabilecek

Gözümüzle göremediğimiz uyduların kameraları ile hangi detayları görebileceğine dair Enemy of the State filmi ile fikir sahibi olmuştuk. O dönem biraz ütopik gibi görünse de aslında durum çok daha ciddi.

Avrupa Uzay Ajansı - ESA, uydularından birinin kamerasını kullanarak dünya üzerindeki insanların derisini tarayabilmek ve elde edilen verilerle deri kanseri için araştırmalar yapmak niyetinde olduklarını açıkladı.

Bahse konu uydu Proba-V uydusu. Bu tarım uydusu normalde bitkilerin büyümesini gözlemlemek için belirli kamera özellikleriyle donatılmıştı. Doktorlardan oluşan bir ekibin katkısıyla uydu artık insan derisini tarayarak muhtemel deri kanseri belirtilerine ilişkin veriler toplayabilecek. Bunun için kameraya kısa dalga radyasyon tarayıcı entegre edildi.

Elbette çok kısa bir zaman aralığından bahsetmiyoruz. Bunun gerçekleşebilmesi için uzun bir süreç gerekiyor. Ancak uydu kameralarının geldiği noktayı göstermesi açısından gelişme oldukça önemli. Bu sistemler gelecekte belki de akıllı telefon kameralarına bile entegre edilebilecek. Bu sayede mobil cihazlarla deri kanseri testi de yapabileceğiz.









http://www.ubergizmo.com/2015/03/this-satellites-camera-could-potentially-scan-your-skin-for-cancer/?utm_source=mobilerepublic