Uygulama Haber 10.Bölüm "New Star Soccer, Scribblenauts Remix, WarGames WOPR ve 11 konu"

Mobil dünyadaki uygulama ve oyunları değerlendirdiğimiz Uygulama Haberi programımızın 10. bölümünde sizler için birbirinden farklı ve dikkat çeken oyunlara ve uygulamalara yer verdik.

How to Tie a Tie (Android ve iOS için)

Pocket Planes (iOS için)

Temple Run Brave (Android ve iOS için)

Highway Rider (Android ve iOS için)

Winzip’in resmi uygulaması Android’e cıktı (Android ve iOS için)

Suspect Sight (iOS için)

WarGames WOPR (Android ve iOS için)

New Star Soccer (Android ve iOS için)

Eager Beaver (iOS için)

Bloop (iOS için)

Scribblenauts Remix (iOS için)

Migros Sanal Market (Android ve iOS için)

Luxor Evolved (iOS için)

Plague Inc. (iOS için)