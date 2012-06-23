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Uygulama Haber 10.Bölüm "New Star Soccer, Scribblenauts Remix, WarGames WOPR ve 11 konu"

6 yıl
43,1b
1
Mobil Uygulamalar
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Mobil dünyadaki uygulama ve oyunları değerlendirdiğimiz Uygulama Haberi programımızın 10. bölümünde sizler için birbirinden farklı ve dikkat çeken oyunlara ve uygulamalara yer verdik. 
  • How to Tie a Tie  (Android  ve iOS için)
  • Pocket Planes  (iOS için)
  • Temple Run Brave  (Android ve iOS için)
  • Highway Rider  (Android ve iOS için)
  • Winzip’in resmi uygulaması Android’e cıktı  (Android ve iOS için)
  • Suspect Sight  (iOS için)
  • WarGames WOPR  (Android ve iOS için)
  • New Star Soccer  (Android ve iOS için)
  • Eager Beaver   (iOS için)
  • Bloop  (iOS için)
  • Scribblenauts Remix   (iOS için)
  • Migros Sanal Market  (Android ve iOS için)
  • Luxor Evolved   (iOS için)
  • Plague Inc.   (iOS için)
    •  

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Okisht 6 yıl en beğenilen
    endless run = sonsuz koşu
    match three = üçlü eşleştirme
    time killer = zaman öldürücü
    Kaan bey türkçeyi unutmuş sanırım.
    ayrıca new star soccer'in yapımcısı pc'dekiyle aynı değil. o yüzden aynı dinamiği beklemek yanlış. ama çok eğlenceli bir oyun 6. sezona geldim herkese tavsiye ederim.
    endless run = sonsuz koşumatch three = üçlü eşleştirmetime killer = zaman öldürücüKaan bey türkçeyi unutmuş sanırım.ayrıca new star soccer'in y...
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    Limitless` 6 yıl
    ahg53
    mobilhaber diye bi site açın bsc gibi olsun kardeş site bu haberleri orda paylaşın sitenin adıyla pek bağdaşmayan haberler bunlar

    oturup konuşacağınıza siz öyle bir site açın ve videolarınızı yayınlayında bizde izleyelim.
    Emeğe saygı ;)
    ahg53mobilhaber diye bi site açın bsc gibi olsun kardeş site bu haberleri orda paylaşın sitenin adıyla pek bağdaşmayan haberler bunlar
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    1 Avatar
    DH Misafiri 6 yıl
    bu new star soccer oyunu galaxy s veya galaxy ace de çalışır mı ?
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    Zendagi Migzara 6 yıl
    new star soccer bağımlısı oldum
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    Andy 6 yıl
    güzel paylaşım teşekkürler
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    ketrp 6 yıl
    oyunlar bayağı iyi
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    alptug.55 6 yıl
    Highway Rider oyununu yüklemeye çalıştım fakat yükleniyor dedikten sonra bi uyarı verdi "sd karta yüklenemiyor" diye.Nedeni nedir yüklenememesinin acaba?
    Telefon İncredible S

    Yok mu cevap verecek kimse.Herkes yükleyebildi mi oyunu.
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    dasantro 6 yıl
    son oyun iyiydi özellikle
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    Avatar 6 yıl
    nova 3 yok mu yaaw
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    Farwynd 6 yıl
    Migros uygulamasının linkleri yerine Smule uygulaması var.
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    loqel 6 yıl
    Okisht
    ayrıca new star soccerin yapımcısı pcdekiyle aynı değil. o yüzden aynı dinamiği beklemek yanlış. ama çok eğlenceli bir oyun 6. sezona geldim herkese tavsiye ederim.

    Top sadece bize geldiği zaman pas verebiliyoruz yada şut çekebiliyoruz ama gerçekten çok zevkli .
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    morethanyou 6 yıl
    asphalt 7 heat incelense
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    Pulstar 6 yıl
    Uygulamahaber videolarının 8. bölümünü bulamıyorum.
    Videolar bölümünde 7. bölümden 9. bölüme geçilmiş.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Pulstar 6 yıl Pulstar
    Pulstar

    Uygulamahaber videolarının 8. bölümünü bulamıyorum.

    Videolar bölümünde 7. bölümden 9. bölüme geçilmiş.

    Yok mu bir bilen?
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    The Catalyst 6 yıl
    çok güzel oyunlar tanıtmışsınız, yine bana masraf çıkarttınız :D
    emeğinize sağlık. teşekkürler.
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    RaymondSerway 6 yıl
    ne olduysa hiç bir videoyu izleyemiyorum açılmıyor önceden izleyebiliyodum
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