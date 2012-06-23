Uygulama Haber 10.Bölüm "New Star Soccer, Scribblenauts Remix, WarGames WOPR ve 11 konu"

Kurucu ve Yayın Direktörü
Mobil dünyadaki uygulama ve oyunları değerlendirdiğimiz Uygulama Haberi programımızın 10. bölümünde sizler için birbirinden farklı ve dikkat çeken oyunlara ve uygulamalara yer verdik.
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|bu new star soccer oyunu galaxy s veya galaxy ace de çalışır mı ?
|new star soccer bağımlısı oldum
|güzel paylaşım teşekkürler
|oyunlar bayağı iyi
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Highway Rider oyununu yüklemeye çalıştım fakat yükleniyor dedikten sonra bi uyarı verdi "sd karta yüklenemiyor" diye.Nedeni nedir yüklenememesinin acaba?
Yok mu cevap verecek kimse.Herkes yükleyebildi mi oyunu.
|son oyun iyiydi özellikle
|Migros uygulamasının linkleri yerine Smule uygulaması var.
Okisht
Top sadece bize geldiği zaman pas verebiliyoruz yada şut çekebiliyoruz ama gerçekten çok zevkli .
|asphalt 7 heat incelense
|Uygulamahaber videolarının 8. bölümünü bulamıyorum.
Videolar bölümünde 7. bölümden 9. bölüme geçilmiş.
Pulstar
Yok mu bir bilen?
|çok güzel oyunlar tanıtmışsınız, yine bana masraf çıkarttınız :D
emeğinize sağlık. teşekkürler.
|ne olduysa hiç bir videoyu izleyemiyorum açılmıyor önceden izleyebiliyodum
match three = üçlü eşleştirme
time killer = zaman öldürücü
Kaan bey türkçeyi unutmuş sanırım.
ayrıca new star soccer'in yapımcısı pc'dekiyle aynı değil. o yüzden aynı dinamiği beklemek yanlış. ama çok eğlenceli bir oyun 6. sezona geldim herkese tavsiye ederim.
oturup konuşacağınıza siz öyle bir site açın ve videolarınızı yayınlayında bizde izleyelim.
Emeğe saygı ;)