Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Uygulama Haber 35. Bölüm ile mobil cihazlarınızı gıdası olmaya devam ediyor

6 yıl
6,1b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobil işletim sistemli cihazların vazgeçilmezleri olan oyun ve uygulamaları haftalık olarak tanıttığımız Uygulama Haber programımızın 35. bölümünde yine sizler için Android ve iOS işletim sistemli cihazlarınızda keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun ve uygulamalara yer verdik.



En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
android markette uygulama mı var diyen arkadaşlar,
sizin tuzunuz kuru diye cahil cühela konuşuyorsunuz. o yüzden android kullanan kimse sizinle muhattap olmak durumunda değil, provakasyonunuzu kendinize saklayın.
sözüm gün oksay'a ve kaan arlı'ya
bu programı yapan sizin göreviniz o hafta için "seçtiğiniz" uygulamaları sunmak değil mi? yabancı sitelerden 20 dk'lık bir araştırmayla bile bir dünya kaliteli uygulama bulunabilir android için. ama yine de her hafta ısrarla 8-9 uygulama her iki platforma, 8-9 uygulama sadece ios'e "seçiyorsunuz". ayıp oluyor artık android kullanan takipçileriniz için.
kusura bakmayın ama artık donanımhaberin "ios'in + yönü app store'un daha fazla uygulama avantajıdır" söyleminizi çiğnememek için böyle bir yol izlediğinizi düşünmeye başladım.
arkadaşlar kimse kalkıp bana hani nerede android uygulamaları demesin, bana tarafsız bir ortam verin size 20 dakikada 100 tane kaliteli uygulama gösteririm. ios kullananların bu "bizim platformumuz sizinkini eziyor" triplerine de anlam vermek mümkün değil. bizim cihazlarımızın teknolojisi de sizinkileri eziyor. siz bir tane iphone5 alırken biz 2 tane note2 alabiliyoruz. kerizliğinizi yüzünüze vuruyor muyuz? herkesin kendi tercihi..
android markette uygulama mı var diyen arkadaşlar,sizin tuzunuz kuru diye cahil cühela konuşuyorsunuz. o yüzden android kullanan kimse sizinle muhattap olm...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Provisional 6 yıl
Uygulama Haber değil de iHaber yapalım şunu.
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fx_57,5 6 yıl
bir öneri
ios uygulamalarını veya android uygulamalarını sırasıyla koysanız yani ios için özel uygulamaların tümünü en başa veya en sona ekleseniz android kullanıcıları videoyu ikide bir ''atlatarak'' izlemese
bir öneriios uygulamalarını veya android uygulamalarını sırasıyla koysanız yani ios için özel uygulamaların tümünü en başa veya en sona ekleseniz android kul...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Bu nedir kardesım hepsını ios yapsaydınızda vıdeoya bakmasaydık bari tebriler ihaber...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FERFEROS 6 yıl
Ben YouTube'dan takip ediyorum. Android kullanan tüm arkadaşlara CooLoserTech'in videolarını tavsiye ederim.Her hafta düzenli olarak bir tane oyunlarla ilgili bir tane uygulamalarla ilgili video yapıyor.Bunun yanında çeşitli "Nasıl yapılır" videoları da yayınlıyor. youtube.com/...

Uygulama haberin sadece ilk 2-3 bölümünü tamamen izledim. Sadece uygulama isimlerine bakıp çıkıyorum.Zaten neredeyse çoğunu önceden görmüş oluyorum. (bknz. NFL 2013 )Birde uygulamadan çok oyun tanıtılıyor.Buna ek olarak program haddinden uzun.


Editörlere tavsiyem ise; 2 platform için ayrı ayrı videolar yapmaları. Yoksa daha çok laf işitirsiniz.Mesajlar silinecek demeniz, bu durumun farkında olmanıza rağmen bir adım atmayı düşünmediğinizi, üşendiğinizi gösteriyor. Cnet mesela Apple Byte adlı haftalık program yapıyor.Sadece Apple ile igili haberler, dedikodular vs. dönüyor.Yapın sizde buna benzer program.

Bunun yanında birde sırf Android'e özel program yapın. Koyun Android'den anlayan, Android dünyasını yakından takip eden birini. Mesela Bilal Akgündüz bu iş için biçilmiş kaftan. O programda da sadece Android ile haberler, uygulama tanıtımlar vs olsun. Daha önce Haftanın en iyi Android oyunları vardı.Uygulama haber gelince bitti o program.

İşin özeti 30 dk'lık bir program yapacağınıza, 10'ar dakikalık 2 program yapın.Hem sizin için daha iyi olur, hem izleyicileriniz için.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 6 yıl
Keyifle izlediğim bir bölüm oldu. Offroad Legends oyununu resmen bağımlısı olduğum bir oyundur:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 6 yıl
TVYO, düşünce, program güzel ama çözünürlük çok düşük
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YuSuFBuLDu 6 yıl
Bu saçma tartışmalar yüzünden yakında Uygulama Haber programınıda göremeyeceğiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LesEnfantsTerribles 6 yıl
Herkese yeniden selamlar
Ben akıllı telefon kullanmaya başladığımdan beri düzenli olarak iOS cihazı hiç kullanmadım. Sıkı bir Android kullanıcısıyım, ve bu program için liste hazırlarken neden Android'e "ÖZEL" yüksek kaliteli oyunlar yok diye en az sizin kadar canım sıkılıyor. Uygulama tarafında da arayüz, call blocker ve live wallpaper gibi türlerin dısında Android'e özel uygulama varsa lütfen kaanarli.dh@gmail.com üzerinden bana ulaştırın... Gözümüzden kaçan bişeyi sayenizde programa dahil etmek keyifli olacaktır. 16 iOS ve 9 Android var seklinde listeye bakarsanız bu olmaz zaten ayrıca yönetici hakkı ve mesaj silme yetkim var diye kimseye ego gösterisi yapacak değilim fakat gerçek hayattta tanımadıgınız kişiler hakkında sabit fikir benimsemeniz ve yazmanız hoş değil...
Herkese sonsuz saygılar..
Kaan
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Türkmenli 6 yıl LesEnfantsTerribles
LesEnfantsTerribles

Herkese yeniden selamlar

Ben akıllı telefon kullanmaya başladığımdan beri düzenli olarak iOS cihazı hiç kullanmadım. Sıkı bir Android kullanıcısıyım, ve bu program için liste hazırlarken neden Android'e "ÖZEL" yüksek kaliteli oyunlar yok diye en az sizin kadar canım sıkılıyor. Uygulama tarafında da arayüz, call blocker ve live wallpaper gibi türlerin dısında Android'e özel uygulama varsa lütfen kaanarli.dh@gmail.com üzerinden bana ulaştırın... Gözümüzden kaçan bişeyi sayenizde programa dahil etmek keyifli olacaktır. 16 iOS ve 9 Android var seklinde listeye bakarsanız bu olmaz zaten ayrıca yönetici hakkı ve mesaj silme yetkim var diye kimseye ego gösterisi yapacak değilim fakat gerçek hayattta tanımadıgınız kişiler hakkında sabit fikir benimsemeniz ve yazmanız hoş değil...

Herkese sonsuz saygılar..

Kaan

Konunun adı <> Haber olduğuna göre arayüz live wallpaper de tanıtılabilir.Örneğin Next Launcher olabilir mesela.Oyunların androide özel olmaması normal.İosun oyun konusunda daha iyi olduğunu biliyoruz zaten.İphone 4s kullandım çok uzunca bir süre.Bir kere de bir arayüz bir program tanıtın, yanında android olsun da biz de görelim.Kullanıcılarınız neyi istiyor değerlendirin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_botturgec_ 6 yıl
LesEnfantsTerribles
Herkese selamlar,Öncelikle bu çatışma ruhunun futbol,görüş gibi olaylardan sonra işletim sistemine de taşınmış olmasına hayretler içinde bakıyorum. iOS ve Apple fanı olduğumu söyleyenler için hemen kısaca şu ana kadar kullandıgım telefonlardan örnek vericem. HTC Desire, Sensation XL, Galaxy S2, S3, Note 2, Huawei Ascend D Quad, Ascend P1, Xperia Arc S, Xperia S, LG Optimus black, Samsung Galaxy Beam.. verdiğim isimlerin ortak noktası nedir sizce? Apple fanı(!) olan biri için sadece yolculuk sırasında kullandıgı iPod Touch biraz az değil mi?Haftalık olarak bu programı yapmanın ve liste olusturmanın kolay bişey oldugunu düşünenleri es geçip durumun yoruculugunun farkında olanlar için bir isteğim olacak, arayüz, arama engelleme vs tipi uygulamaların dışında, Androide özel uygulama ve oyun tavsiyeleriniz için kaanarli.dh@gmail.com adresime mail atabilirsiniz...Son olarak söylemek istiyorum ki, ne Android tarafını üstün görüp ne de iOS tarafını üstün görüp bi fayda saglama derdimiz yok.. Bundan sonraki haftalarda iHaber, ios Haber gibi tutarsız ve sataşma nitelikli yorumlar silinecektir.. Bilginize...Herkese saygılar Kaan ARLI

Emeğiniz için gerçekten çok teşekkürler.
Fakat ios kullanıcıları da Android kullanıcılar da buraya girip zaman harcıyor. Sizin bu programı çekmek için harcadığınız zamanı düşününce çok değil muhtemelen,yanlış anlamayın.
Programınızın yayınlandığını görünce bir Android kullanıcısı olarak gerçekten heyecanlanıyorum. Fakat şunu gördüğümde üzülüyorum, çok fazla elma var yan tarafta.
Bu hafta örneğin 9 tane Android, 16 Tane ios uygulaması var, bu fark çok değil mi sizce de ? Neredeyse ios için iki kat fazla uygulama tanıtıyorsunuz. Yani "android kullanıcıları da bizi izleyip zaman ayırıyor, bu kadar eşitsiz yapmayalım sayıları" demek çok da zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Bir çok android telefon kullanmışsınız, eminim bu sayıyı dengeleyecek kadar önereceğiniz program vardır bizler için.
Son olarak verdiğiniz emek için tekrar çok teşekkürler.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pogomania 6 yıl
serkanhiziroglu
Yahu madem bu kadar insan bi yerlerini yırtıyor Android diye, neden bu kadar çatışıyorsunuz anlamıyorum ki, üyelerin istediğine uyup Android oyunlarına ağırlık vermek zor mu bu kadar ? Hayır anlamıyorum yani, yok mu Androide oyun ? Madem siz paylaşmak niyetinde değilsiniz ben paylaşayım : Youtubeda şu adam : http://www.youtube.com/user/theyurkey?feature=watch 1-2 günde bir 5-6 oyunu kapsayan minik minik sunumlar yapıyor. Ara sıra uygulama da paylaşıyor. Ve bunu 5-6 aydır yapıyor. 1.000den fazla uygulama ve oyun tanıtmış. Benim çok işime yaradı bir sürü güzel oyun buldum, arkadaşlarla da paylaşmak istedim. Şu adam kadar olamıyorsanız yazık size.

teşekkürler arkadaşım gerçekten başarılı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lalala25 6 yıl
Ben dh yi ilk telefon incelemeleri ile tanıdım sonra ilgim arttı hep girer oldum ama şuda bilinsin ki dh tarafsız değil telefon incelemelerinde sony yi katmamak 2-3 ay sonra incelemek ,uygulama haberde ise ios taraflığı... Son sözüm şudur ki sitem ettiğim yok.Bu bir üyenin ağzından tarafsız bir eleştiri. Donanım haber yöneticileri tarafsız olmalı her geçen gün daha çok üye tarafından uyarılıyorsunuz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LesEnfantsTerribles 6 yıl
Herkese selamlar,
Öncelikle bu çatışma ruhunun futbol,görüş gibi olaylardan sonra işletim sistemine de taşınmış olmasına hayretler içinde bakıyorum. iOS ve Apple fanı olduğumu söyleyenler için hemen kısaca şu ana kadar kullandıgım telefonlardan örnek vericem. HTC Desire, Sensation XL, Galaxy S2, S3, Note 2, Huawei Ascend D Quad, Ascend P1, Xperia Arc S, Xperia S, LG Optimus black, Samsung Galaxy Beam.. verdiğim isimlerin ortak noktası nedir sizce?
Apple fanı(!) olan biri için sadece yolculuk sırasında kullandıgı iPod Touch biraz az değil mi?
Haftalık olarak bu programı yapmanın ve liste olusturmanın kolay bişey oldugunu düşünenleri es geçip durumun yoruculugunun farkında olanlar için bir isteğim olacak, arayüz, arama engelleme vs tipi uygulamaların dışında, Android'e özel uygulama ve oyun tavsiyeleriniz için kaanarli.dh@gmail.com adresime mail atabilirsiniz...
Son olarak söylemek istiyorum ki, ne Android tarafını üstün görüp ne de iOS tarafını üstün görüp bi fayda saglama derdimiz yok.. Bundan sonraki haftalarda iHaber, ios Haber gibi tutarsız ve sataşma nitelikli yorumlar silinecektir.. Bilginize...
Herkese saygılar
Kaan ARLI
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Türkmenli 6 yıl LesEnfantsTerribles
LesEnfantsTerribles
Herkese selamlar,
Öncelikle bu çatışma ruhunun futbol,görüş gibi olaylardan sonra işletim sistemine de taşınmış olmasına hayretler içinde bakıyorum. iOS ve Apple fanı olduğumu söyleyenler için hemen kısaca şu ana kadar kullandıgım telefonlardan örnek vericem. HTC Desire, Sensation XL, Galaxy S2, S3, Note 2, Huawei Ascend D Quad, Ascend P1, Xperia Arc S, Xperia S, LG Optimus black, Samsung Galaxy Beam.. verdiğim isimlerin ortak noktası nedir sizce?
Apple fanı(!) olan biri için sadece yolculuk sırasında kullandıgı iPod Touch biraz az değil mi?
Haftalık olarak bu programı yapmanın ve liste olusturmanın kolay bişey oldugunu düşünenleri es geçip durumun yoruculugunun farkında olanlar için bir isteğim olacak, arayüz, arama engelleme vs tipi uygulamaların dışında, Android'e özel uygulama ve oyun tavsiyeleriniz için kaanarli.dh@gmail.com adresime mail atabilirsiniz...
Son olarak söylemek istiyorum ki, ne Android tarafını üstün görüp ne de iOS tarafını üstün görüp bi fayda saglama derdimiz yok.. Bundan sonraki haftalarda iHaber, ios Haber gibi tutarsız ve sataşma nitelikli yorumlar silinecektir.. Bilginize...
Herkese saygılar
Kaan ARLI

Oyle bir yazilmis ki google playda 5000 uygulama-oyun falan var.Her defasinda ayni sey oluyorsa genelleme normaldir. Kullanicilar en azindan esit yapin diyor ne var bunda anlamadim.Bu mu fanatiklik ? Kullanici elestri yapar yonetici fanatiklikle suclar bu da ilginc.Burasi ozgur bir forumsa hakaret yoksa diledigini yazar herkes.Elestrisini de yapar normaldir. Istediginizi silin ne de olsa yoneticisiniz dimi.Hatta benim bu mesajimla baslayabilirsiniz.Kolay gelsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
themimaki 6 yıl
ilahi Android sen nelere kadirsin :) utanmasa google bile ilk uygulamaları iso özel çıkaracaken nedir bu tantana :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serkanhiziroglu 6 yıl
Yahu madem bu kadar insan bi yerlerini yırtıyor Android diye, neden bu kadar çatışıyorsunuz anlamıyorum ki, üyelerin istediğine uyup Android oyunlarına ağırlık vermek zor mu bu kadar ? Hayır anlamıyorum yani, yok mu Android'e oyun ? Madem siz paylaşmak niyetinde değilsiniz ben paylaşayım : Youtube'da şu adam : http://www.youtube.com/user/theyurkey?feature=watch 1-2 günde bir 5-6 oyunu kapsayan minik minik sunumlar yapıyor. Ara sıra uygulama da paylaşıyor. Ve bunu 5-6 aydır yapıyor. 1.000'den fazla uygulama ve oyun tanıtmış. Benim çok işime yaradı bir sürü güzel oyun buldum, arkadaşlarla da paylaşmak istedim. Şu adam kadar olamıyorsanız yazık size.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
biggame 6 yıl
dark dragon
35. program olmuş hala ios uygulamaları tanıtılması bazılarına batıyor, beğenmeyen kendine site kursun ne istiyorsa tanıtsın.

ÖYLE SİTE KURMAK KOLAY OLSAYDI HERKEZ KURARDI
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
12,9b izlenme · 1 gün
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,5b izlenme · 3 hf.
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,2b izlenme · 2 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim