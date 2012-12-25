Uygulama Haber 35. Bölüm ile mobil cihazlarınızı gıdası olmaya devam ediyor

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Mobil işletim sistemli cihazların vazgeçilmezleri olan oyun ve uygulamaları haftalık olarak tanıttığımız Uygulama Haber programımızın 35. bölümünde yine sizler için Android ve iOS işletim sistemli cihazlarınızda keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun ve uygulamalara yer verdik.
- Grand Theft Auto: Vice City (Android - iOS)
- Sailboat Championship 2013 (Android - iOS)
- NFL Pro 2013 (Android - iOS)
- Get Glue (Android - iOS)
- TVYO (Android - iOS)
- Brainsss (Android - iOS)
- Metro İstanbul (Android - iOS)
- Crumble Zone (iOS)
- Smash Cop Heat (iOS)
- Foldify (https://itunes.apple.com/us/app/foldify/id527118971?mt=8">iOS)
- Running Dead (iOS)
- The Room Pocket Edition (iOS)
- Raiden Legacy (Android - iOS)
- Groove Coaster Zero (iOS)
- Offroad Legends (Android - iOS)
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sizin tuzunuz kuru diye cahil cühela konuşuyorsunuz. o yüzden android kullanan kimse sizinle muhattap olmak durumunda değil, provakasyonunuzu kendinize saklayın.
sözüm gün oksay'a ve kaan arlı'ya
bu programı yapan sizin göreviniz o hafta için "seçtiğiniz" uygulamaları sunmak değil mi? yabancı sitelerden 20 dk'lık bir araştırmayla bile bir dünya kaliteli uygulama bulunabilir android için. ama yine de her hafta ısrarla 8-9 uygulama her iki platforma, 8-9 uygulama sadece ios'e "seçiyorsunuz". ayıp oluyor artık android kullanan takipçileriniz için.
kusura bakmayın ama artık donanımhaberin "ios'in + yönü app store'un daha fazla uygulama avantajıdır" söyleminizi çiğnememek için böyle bir yol izlediğinizi düşünmeye başladım.
arkadaşlar kimse kalkıp bana hani nerede android uygulamaları demesin, bana tarafsız bir ortam verin size 20 dakikada 100 tane kaliteli uygulama gösteririm. ios kullananların bu "bizim platformumuz sizinkini eziyor" triplerine de anlam vermek mümkün değil. bizim cihazlarımızın teknolojisi de sizinkileri eziyor. siz bir tane iphone5 alırken biz 2 tane note2 alabiliyoruz. kerizliğinizi yüzünüze vuruyor muyuz? herkesin kendi tercihi..
ios uygulamalarını veya android uygulamalarını sırasıyla koysanız yani ios için özel uygulamaların tümünü en başa veya en sona ekleseniz android kullanıcıları videoyu ikide bir ''atlatarak'' izlemese