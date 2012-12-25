Uygulama Haber 35. Bölüm ile mobil cihazlarınızı gıdası olmaya devam ediyor

Mobil işletim sistemli cihazların vazgeçilmezleri olan oyun ve uygulamaları haftalık olarak tanıttığımız Uygulama Haber programımızın 35. bölümünde yine sizler için Android ve iOS işletim sistemli cihazlarınızda keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun ve uygulamalara yer verdik.





Grand Theft Auto: Vice City (Android - iOS)

Sailboat Championship 2013 (Android - iOS)

NFL Pro 2013 (Android - iOS)

Get Glue (Android - iOS)

TVYO (Android - iOS)

Brainsss (Android - iOS)

Metro İstanbul (Android - iOS)

Crumble Zone (iOS)

Smash Cop Heat (iOS)

Foldify (https://itunes.apple.com/us/app/foldify/id527118971?mt=8">iOS)

Running Dead (iOS)

The Room Pocket Edition (iOS)

Raiden Legacy (Android - iOS)

Groove Coaster Zero (iOS)

Offroad Legends (Android - iOS)





