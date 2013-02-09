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Uygulama Haber: Haftanın en iyi iOS oyun ve uygulamaları 1. bölüm

6 yıl
10,9b
1
iPad
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Uygulama Haber programı kapsamında sizler için Android ve iOS oyun/uygulamalarını ayrı videolar altında derlemeye devam ediyoruz.Haftanın en iyi iOS oyun ve uygulamaları programımızın ilk bölümü sizler için yayında.


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regaibyigit. 6 yıl
google chrome en güncel sürüm windows 8 pro pcde video bulunamadı hatası alıyorum bi haftadır kimse bilmiyor mu nedenini?
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Lyrazed 6 yıl
Ayrı olması daha iyi olmuş, iki platformda olanlar her iki videoda da değerlendiriliyor. Konuya donersek Ziner çok güzel bir uygulama olmuş.
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Redunay 6 yıl
Size de yaranılmıyor. Her programda niye android uygulaması az diye ağlayıp durdunuz, şimdi istediğiniz oldu işte.
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eyou1012 6 yıl
Arkadaşlar eski format daha iyiydi lakin, hem android hem iosda olan uygulamalar nolacak.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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hayaleturk 6 yıl
2 bölümü sabırsızlıkla bekliyorum.
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nedensiz07 6 yıl
Rurik Eternally
nedensiz07yok ios du yok androiddi diye yedi yaş altı çocukca muabbetler edeee ede adamlara sonunda bunu yaptırdınız.. şimdi birbirinizi yemek zorunda kalmayacaksınız işte daha ne istiyosunuz.. buna rağmen şimdide bu olaya da burun kıvırmaya çalışıyorsunuz.. yakında tamamen kaldırırlar programı tamamen rahat edersiniz..
insanların düşüncelerini ve görüşlerini söylemesinden neden bukadar rahatsız oluyorsun anlamadım. bide insanların her beğenmediği yoruma yok 6 yaş yok bilmemne demek bence yaş sınırını daha çok gösteriyor. bu yayınlar bizlerin izlemedi e beğenisi için yapıyor editörler hobi olsun diye yapmıyor insanlar nasıl bulduklarını söyleyecekler ki daha iyisi olsun daha çok kitleye ulaşsın. beğendin ve beğenmediğini söylemek bence daha yararlı olurdu yorum yapanları eleştirmektense. saygılar

Kardeşim kendince elbet haklısın.. ama sende benim demek istediğimi birazcık anlarsan sevinirim.. Foruma yorumlara birazcık bakan misafir kullanıcı bile işin suyunun cıktığının farkına varır.. Sitede resmen FAN yorumları kaynıyor benim sözüm onlara..
Mutlaka başka sitelerede bakınıyorsundur göz ucuyla oralarda bu kadar fanatik yorumlar göremiyorum ben.. Elbette herkes görüşünü bildirir. zaten bana soracak halleride yok kimsenin. Ama bütün bu fanatik yorumlarıda sadece; ''EFEMDİM ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ'' cümlesinin altına sığınarak yapmak bir o kadar basitce geliyor
Bence bu forumdaki BAZI insanlar biraz daha söyledikleri şeylerin altını doldurarak söylese daha seviyelice ve yararlıca olur. diğer türlüsü sadece marka yandaşlığından öteye gidemiyor malesef
Ne demek istediğimi daha fazla anlatmam gerekirse bence; teknoseyir sitesinin forumuna bir bakıverin.. İnsanlar çok daha bilinçli yorum yapıyorlar orada..
saygılar..
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SystemApps 6 yıl
kaan arlı uzun zamandır bi android telefon incelemiyor.şimdi uygulama haberlerini pas geçtiğimden beri o monoton incelemelerini özledim :D tamam monotondu ancak uygulama haberlerinde harcanıyor bence kaan bey.ben yinede cihaz incelemeleri konusuna ağırlık vermesi gerektiğini düşünüyorum.
sağlıcakla...
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Rurik Eternally 6 yıl
nedensiz07
yok ios du yok androiddi diye yedi yaş altı çocukca muabbetler edeee ede adamlara sonunda bunu yaptırdınız.. şimdi birbirinizi yemek zorunda kalmayacaksınız işte daha ne istiyosunuz.. buna rağmen şimdide bu olaya da burun kıvırmaya çalışıyorsunuz.. yakında tamamen kaldırırlar programı tamamen rahat edersiniz..

insanların düşüncelerini ve görüşlerini söylemesinden neden bukadar rahatsız oluyorsun anlamadım. bide insanların her beğenmediği yoruma yok 6 yaş yok bilmemne demek bence yaş sınırını daha çok gösteriyor. bu yayınlar bizlerin izlemedi e beğenisi için yapıyor editörler hobi olsun diye yapmıyor insanlar nasıl bulduklarını söyleyecekler ki daha iyisi olsun daha çok kitleye ulaşsın. beğendin ve beğenmediğini söylemek bence daha yararlı olurdu yorum yapanları eleştirmektense. saygılar
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ozankardes 6 yıl
Arkadaşlar eski format daha iyiydi lakin, hem android hem iosda olan uygulamalar nolacak.
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nedensiz07 6 yıl
yok ios du yok androiddi diye yedi yaş altı çocukca muabbetler edeee ede adamlara sonunda bunu yaptırdınız..
şimdi birbirinizi yemek zorunda kalmayacaksınız işte daha ne istiyosunuz.. buna rağmen şimdide bu olaya da burun kıvırmaya çalışıyorsunuz.. yakında tamamen kaldırırlar programı tamamen rahat edersiniz..
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