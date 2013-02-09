Uygulama Haber: Haftanın en iyi iOS oyun ve uygulamaları 1. bölüm

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Kardeşim kendince elbet haklısın.. ama sende benim demek istediğimi birazcık anlarsan sevinirim.. Foruma yorumlara birazcık bakan misafir kullanıcı bile işin suyunun cıktığının farkına varır.. Sitede resmen FAN yorumları kaynıyor benim sözüm onlara..
Mutlaka başka sitelerede bakınıyorsundur göz ucuyla oralarda bu kadar fanatik yorumlar göremiyorum ben.. Elbette herkes görüşünü bildirir. zaten bana soracak halleride yok kimsenin. Ama bütün bu fanatik yorumlarıda sadece; ''EFEMDİM ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ'' cümlesinin altına sığınarak yapmak bir o kadar basitce geliyor
Bence bu forumdaki BAZI insanlar biraz daha söyledikleri şeylerin altını doldurarak söylese daha seviyelice ve yararlıca olur. diğer türlüsü sadece marka yandaşlığından öteye gidemiyor malesef
Ne demek istediğimi daha fazla anlatmam gerekirse bence; teknoseyir sitesinin forumuna bir bakıverin.. İnsanlar çok daha bilinçli yorum yapıyorlar orada..
saygılar..
sağlıcakla...
insanların düşüncelerini ve görüşlerini söylemesinden neden bukadar rahatsız oluyorsun anlamadım. bide insanların her beğenmediği yoruma yok 6 yaş yok bilmemne demek bence yaş sınırını daha çok gösteriyor. bu yayınlar bizlerin izlemedi e beğenisi için yapıyor editörler hobi olsun diye yapmıyor insanlar nasıl bulduklarını söyleyecekler ki daha iyisi olsun daha çok kitleye ulaşsın. beğendin ve beğenmediğini söylemek bence daha yararlı olurdu yorum yapanları eleştirmektense. saygılar
şimdi birbirinizi yemek zorunda kalmayacaksınız işte daha ne istiyosunuz.. buna rağmen şimdide bu olaya da burun kıvırmaya çalışıyorsunuz.. yakında tamamen kaldırırlar programı tamamen rahat edersiniz..