Uygulama Rehberi-2: Sizler için seçtiğimiz faydalı ve kullanışlı Android uygulamaları

Android işletim sistemin kullanan akıllı telefon ve tabletler için birbirinden faydalı ve kullanışlı uygulamaları anlattığımız Uygulama Rehberi isimli uygulamamızın ikinci bölümü ile karşınızdayız. Bu bölümde PC'de müzik dinlerken arayan numarayı gösteren ve sesi otomatik kısan Triggr, otobüs kaçırma derdine son veren Mobiett, gelişmiş saat uygulaması Timely, sosyal medya çoklu uygulaması Portal ile farklı bir konsepte sahip olan video uygulaması 1 second for everyday'i sizler için inceledik.

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