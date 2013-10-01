Uygulama Rehberi-2: Sizler için seçtiğimiz faydalı ve kullanışlı Android uygulamaları

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Android işletim sistemin kullanan akıllı telefon ve tabletler için birbirinden faydalı ve kullanışlı uygulamaları anlattığımız Uygulama Rehberi isimli uygulamamızın ikinci bölümü ile karşınızdayız. Bu bölümde PC'de müzik dinlerken arayan numarayı gösteren ve sesi otomatik kısan Triggr, otobüs kaçırma derdine son veren Mobiett, gelişmiş saat uygulaması Timely, sosyal medya çoklu uygulaması Portal ile farklı bir konsepte sahip olan video uygulaması 1 second for everyday'i sizler için inceledik.
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ayrıca program çok güzel. yeni uygulamalar bekliyoruz.
aöylede bir program vardı bir zamanlar gayet iyiydi neden gitti bilmiyorum
donanimhaber.com/...
Kaan Arlı askerde, Gün beyde tek başına yürütmek istememiş, Kaan arlı askerden geldikten sonra devam eder inşallah
hani link???