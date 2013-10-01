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Uygulama Rehberi-2: Sizler için seçtiğimiz faydalı ve kullanışlı Android uygulamaları

6 yıl
7,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android işletim sistemin kullanan akıllı telefon ve tabletler için birbirinden faydalı ve kullanışlı uygulamaları anlattığımız Uygulama Rehberi isimli uygulamamızın ikinci bölümü ile karşınızdayız. Bu bölümde PC'de müzik dinlerken arayan numarayı gösteren ve sesi otomatik kısan Triggr, otobüs kaçırma derdine son veren Mobiett, gelişmiş saat uygulaması Timely, sosyal medya çoklu uygulaması Portal ile farklı bir konsepte sahip olan video uygulaması 1 second for everyday'i sizler için inceledik.
 

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El Sonidito 6 yıl en beğenilen
Konuyla alakası olmayacak ama eğer izleyemiyorum kasıyor diyen arkadaşlar var ise idm adlı programı indirip videoyu pcye indirip öyle izlemeyi denesinler.
Konuyla alakası olmayacak ama eğer izleyemiyorum kasıyor diyen arkadaşlar var ise idm adlı programı indirip videoyu pcye indirip öyle izlemeyi denesinler.
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1 Yanıt Yanıtla +12
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IbRaCaDaBra 6 yıl
Bu Timely saat uygulamasını kilit ekranında kullanma gibi şansımız var mı ?
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BeyondBend 6 yıl
güzel anlatım portal uygulaması güzele benziyor deniyeceğim
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JoeyBane 6 yıl
timely'i indiriyorum. Bulmaca işi hoşuma gitti.
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onderbarutcu 6 yıl
portal uygulaması paranoid android romunun holo su gibi birşey. ama holo çok daha başarılı bence. nexus4 kullanıyorsanız ve bu özelliği sevdiyseniz paranoidandroid romunu yüklemenizi tavsiye ederim. sadece nexus4 için değil 15 20 kadar telefona daha destek veriyordu diye hatırlıyorum rom.
ayrıca program çok güzel. yeni uygulamalar bekliyoruz.
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turker03 6 yıl
_botturgec_
Açıkçası çok uzun tutulmuş ve çok az uygulama tanıtılabilmiş. Emeğinize saygısızlık gibi olmasın Erdi ve Mesut Abi fakat bu tarz, yeni uygulamalarla ilgili inceleme videolarından hoşlanan arkadaşlar için aşağıdaki linki şiddetle tavsiye ediyorum . youtube.com/... Haftalık olarak oyun ve uygulama tanıtımı yapıyor bu arkadaş. Hem çok eğlenceli, hem görsel olarak çok iyi hem de çok ama çok çeşitli. Ara sıra telefonumu renklendireyim diyenler için birebir.

aöylede bir program vardı bir zamanlar gayet iyiydi neden gitti bilmiyorum
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StoryLine 6 yıl turker03
turker03

_botturgec_

Açıkçası çok uzun tutulmuş ve çok az uygulama tanıtılabilmiş. Emeğinize saygısızlık gibi olmasın Erdi ve Mesut Abi fakat bu tarz, yeni uygulamalarla ilgili inceleme videolarından hoşlanan arkadaşlar için aşağıdaki linki şiddetle tavsiye ediyorum . youtube.com/... Haftalık olarak oyun ve uygulama tanıtımı yapıyor bu arkadaş. Hem çok eğlenceli, hem görsel olarak çok iyi hem de çok ama çok çeşitli. Ara sıra telefonumu renklendireyim diyenler için birebir.


aöylede bir program vardı bir zamanlar gayet iyiydi neden gitti bilmiyorum

donanimhaber.com/...


Kaan Arlı askerde, Gün beyde tek başına yürütmek istememiş, Kaan arlı askerden geldikten sonra devam eder inşallah
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turker03 6 yıl
Önceden haftanın oyun ve uygulamalarını gösteren bir yayınınız vardı,15 küsür oyun ve uygulama tanımıyorlar, bu hem çok seyrek hemde içerik olarak çok zayıf kalıyor
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michael01 6 yıl
Hanginiz Dota 2 oynuyor? Laptopda dota 2 yüklü
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asilkan_25 6 yıl
Çok kısa olmuş ..
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Tinuviél Luthién 6 yıl
Reserved
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BekleGeliyorum 6 yıl
Daha sık olsa bu videolar iyi olacak.
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onsos1100 6 yıl
portal diye bi uygulama var çok güzel şöyle böyle...
hani link???
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